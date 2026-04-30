وزير الطوارئ: افتتاح مركز جديد للدفاع المدني بالكسوة لتوسيع الانتشار في ريف دمشق

دمشق-سانا

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، اليوم الخميس، افتتاح مركز جديد للدفاع المدني في مدينة الكسوة بريف دمشق، في إطار رؤية متكاملة لدى الوزارة تهدف إلى تعزيز حماية الأرواح وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة أعلى.

وكشف الوزير الصالح، في منشور له على منصة “X”، أن العمل مستمر على تطوير منظومة الدفاع المدني بما يعزز جاهزيتها وانتشارها في مختلف المناطق، مبيناً أن عدد مراكز الدفاع المدني السوري ارتفع إلى 108 مراكز عاملة على الأرض، إضافة إلى 39 نقطة متقدمة تسهم في تسريع الوصول ورفع فعالية الاستجابة.

وأشار الصالح إلى أن الوزارة تواصل افتتاح مراكز جديدة ضمن خطة وطنية مدروسة، تقوم على تقييم الاحتياجات، وتوزيع الموارد بما يضمن تحقيق تغطية أوسع واستجابة أسرع لمختلف الحالات الطارئة، لتشمل كامل الجغرافيا السورية، بما يعزز الجاهزية الوطنية للتعامل مع مختلف الطوارئ والتحديات.

وكانت الوزارة افتتحت سابقاً مراكز للدفاع المدني في عدد من المحافظات، وتخطط خلال الفترة القادمة لافتتاح مراكز جديدة، في إطار بناء منظومة متكاملة تخدم جميع المواطنين على امتداد الأراضي السورية.