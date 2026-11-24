سنغافورة-سانا‏

استقر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، حول أعلى مستوى له في ‌‏20 شهراً، بعد أن أعطت إعادة تعيين جنسن هوانغ رئيساً تنفيذياً ‏لشركة إنفيديا زخماً جديداً لارتفاع أسهم شركات الذكاء ‏الاصطناعي.‏

وذكرت رويترز أن اليورو استقر مقابل الدولار عند 1.0907 ‏دولار بعد انخفاضه 0.6 بالمئة خلال الليل، في حين واجه ‏الجنيه الإسترليني صعوبة في التعافي من أدنى مستوى ‏في عام واحد ليسجل في أحدث ⁠التعاملات 1.3037 دولار.‏

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ‏سلة من العملات الرئيسية، عند 104.32، بعد أن سجل ذروة عند ‌‏104.53 في الجلسة السابقة.‏

وتراجع الين الياباني قليلاً إلى 159.06 للدولار في بداية الجلسة ‏الآسيوية، ⁠في حين استقر الدولار الأسترالي بالقرب من أدنى ‏مستوى له في 11 شهراً عند 0.6627 دولار، في حين تحرك ‏الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.5450 دولار، بالقرب من أدنى ‏مستوى في 17 عاماً الذي سجله أمس الإثنين عند 0.5434 ‏دولار.‏