سنغافورة-سانا
استقر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، حول أعلى مستوى له في 20 شهراً، بعد أن أعطت إعادة تعيين جنسن هوانغ رئيساً تنفيذياً لشركة إنفيديا زخماً جديداً لارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.
وذكرت رويترز أن اليورو استقر مقابل الدولار عند 1.0907 دولار بعد انخفاضه 0.6 بالمئة خلال الليل، في حين واجه الجنيه الإسترليني صعوبة في التعافي من أدنى مستوى في عام واحد ليسجل في أحدث التعاملات 1.3037 دولار.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 104.32، بعد أن سجل ذروة عند 104.53 في الجلسة السابقة.
وتراجع الين الياباني قليلاً إلى 159.06 للدولار في بداية الجلسة الآسيوية، في حين استقر الدولار الأسترالي بالقرب من أدنى مستوى له في 11 شهراً عند 0.6627 دولار، في حين تحرك الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.5450 دولار، بالقرب من أدنى مستوى في 17 عاماً الذي سجله أمس الإثنين عند 0.5434 دولار.