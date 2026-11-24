دمشق-سانا

شارك معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي، قتيبة قاديش، في أعمال المؤتمر السوري الأول لدراسات الأمن والدفاع بدمشق، حيث تناول خلال مداخلته أولويات الاستجابة الإنسانية والتعافي الوطني، والتحديات التي تواجه سوريا في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأكد قاديش في مداخلته، أن وضوح أولويات التعافي الوطنية يشكّل الأساس لبناء شراكات دولية فاعلة، مشدداً على ضرورة أن تقوم هذه الشراكات على احترام السيادة السورية واستقلال القرار الوطني، وأن تنطلق من الاحتياجات والأولويات التي تحددها الدولة السورية، بما يضمن توجيه الدعم الدولي نحو القطاعات الحيوية وتعزيز أثره التنموي.

كما أوضح قاديش أن إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها يشكّلان ركيزة أساسية في مسار التعافي الوطني، مشدداً على أهمية توجيه التعاون الدولي نحو دعم المؤسسات الوطنية وتمكينها من أداء دورها، بدلاً من إنشاء هياكل موازية لها، بما يضمن استدامة الجهود وتعزيز قدرة الدولة على قيادة عملية التعافي.

وأشار قاديش إلى أن تحريك عجلة الاقتصاد، ودعم المناطق الأكثر هشاشة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، تمثل مسؤوليات أساسية للدولة السورية، مؤكداً أهمية توظيف الجهود والموارد المحلية والدولية ضمن رؤية وطنية متكاملة، تضمن فاعلية الاستجابة وتدعم الانتقال من العمل الإنساني إلى التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.