البريد: الازدحام خلال صرف رواتب المتقاعدين أدى إلى عارض تقني مؤقت

دمشق-سانا‏

أكدت المؤسسة السورية للبريد، أن الإقبال الكبير والمتزامن للمتقاعدين خلال الساعات الأولى من اليوم ‏الأول لتوزيع الرواتب أدى إلى ضغط استثنائي على الخوادم المستضيفة لمنظومة البريد، ‏ما تسبب بعارض تقني مؤقت لم تتجاوز مدته نصف ساعة، دون أي علاقة بشبكة ‏الإنترنت العامة، وتمت معالجته فوراً من قبل الفرق الفنية المختصة، وعادت المنظومة ‏إلى العمل بصورة طبيعية.‏

وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم الأربعاء، أنها عملت خلال الفترة ‏الماضية على توسيع نطاق افتتاح وانتشار مكاتبها في مختلف المحافظات والمناطق، ‏وذلك بهدف تخفيف الأعباء المادية عن المتقاعدين، وتوفير عناء التنقل إلى مراكز المدن، ‏ووجهت الإدارة إلى تمديد أوقات الدوام حتى آخر متقاعد.‏

ولفتت إلى إمكانية الاستفادة من خدمة “محل الإقامة” المخصصة لإيصال الرواتب ‏مباشرة إلى منازل المستفيدين، والتي تشهد إقبالاً وتزايداً ملحوظاً في أعداد المستفيدين ‏منها، حيث يمكن للراغبين تقديم طلباتهم للاستفادة من هذه الخدمة بكل سهولة ويسر.‏

وأشارت المؤسسة السورية للبريد إلى أن توضيحها يأتي في إطار حرصها على التواصل المباشر ‏والشفاف مع وسائل الإعلام والمواطنين، وبيان ملابسات الازدحام الذي شهدته مكاتبها ‏مع بدء صرف رواتب المتقاعدين. ‏

وأعلنت المؤسسة الإثنين الماضي، أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بالتأمينات ‏الاجتماعية يبدأ من الأربعاء 4 تشرين الثاني الجاري ويستمر حتى الأحد 22 منه، عبر ‏مكاتبها بالمحافظات، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.‏