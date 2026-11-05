البريد: الازدحام خلال صرف رواتب المتقاعدين أدى إلى عارض تقني مؤقت

دمشق-سانا
أكدت المؤسسة السورية للبريد، أن الإقبال الكبير والمتزامن للمتقاعدين خلال الساعات الأولى من اليوم الأول لتوزيع الرواتب أدى إلى ضغط استثنائي على الخوادم المستضيفة لمنظومة البريد، ما تسبب بعارض تقني مؤقت لم تتجاوز مدته نصف ساعة، دون أي علاقة بشبكة الإنترنت العامة، وتمت معالجته فوراً من قبل الفرق الفنية المختصة، وعادت المنظومة إلى العمل بصورة طبيعية.
وأوضحت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم الأربعاء، أنها عملت خلال الفترة الماضية على توسيع نطاق افتتاح وانتشار مكاتبها في مختلف المحافظات والمناطق، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المادية عن المتقاعدين، وتوفير عناء التنقل إلى مراكز المدن، ووجهت الإدارة إلى تمديد أوقات الدوام حتى آخر متقاعد.
ولفتت إلى إمكانية الاستفادة من خدمة “محل الإقامة” المخصصة لإيصال الرواتب مباشرة إلى منازل المستفيدين، والتي تشهد إقبالاً وتزايداً ملحوظاً في أعداد المستفيدين منها، حيث يمكن للراغبين تقديم طلباتهم للاستفادة من هذه الخدمة بكل سهولة ويسر.
وأشارت المؤسسة السورية للبريد إلى أن توضيحها يأتي في إطار حرصها على التواصل المباشر والشفاف مع وسائل الإعلام والمواطنين، وبيان ملابسات الازدحام الذي شهدته مكاتبها مع بدء صرف رواتب المتقاعدين.
وأعلنت المؤسسة الإثنين الماضي، أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بالتأمينات الاجتماعية يبدأ من الأربعاء 4 تشرين الثاني الجاري ويستمر حتى الأحد 22 منه، عبر مكاتبها بالمحافظات، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.