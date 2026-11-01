انطلاق مسح القوى العاملة لعام 2026 في القنيطرة

القنيطرة-سانا



بدأت الفرق الميدانية التابعة لمديرية الإحصاء في محافظة القنيطرة، اليوم الأحد، تنفيذ مسح القوى العاملة لعام 2026 في مختلف بلدات وقرى المحافظة، بهدف توفير بيانات دقيقة حول واقع سوق العمل وخصائص القوى العاملة، بما يسهم في تحديد الاحتياجات ورسم السياسات التشغيلية والتنموية.



وأوضحت مديرة التخطيط والإحصاء في القنيطرة سوزي حاج عيسى، في تصريح لـ سانا، أن المسح الذي أطلقته هيئة التخطيط والإحصاء بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية، يستهدف 2700 أسرة في المحافظة، اختيرت وفق عيّنات عشوائية موزعة على القرى والبلدات.



وبيّنت أن تنفيذ المسح يستمر 40 يوماً، بمشاركة 12 فريقاً ميدانياً متخصصاً، مشيرة إلى أنه يستند إلى المعايير الإحصائية الدولية، ويوفر بيانات واقعية عن سوق العمل وخصائص القوى العاملة ورأس المال البشري.

دعوة إلى التعاون مع الفرق الميدانية

ودعت حاج عيسى المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية والإجابة عن الأسئلة بشفافية ودقة، مؤكدة أن البيانات التي يوفرها المسح تشكل أساساً لرسم السياسات العامة والتشغيلية، وتحديد الأولويات التنموية، والتخطيط لاحتياجات سوق العمل ومستقبل الأجيال القادمة.



وكانت هيئة التخطيط والإحصاء أعلنت في تشرين الأول الماضي بدء تنفيذ مسح القوى العاملة في مختلف المحافظات السورية لمدة 45 يوماً، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.



ويهدف المسح إلى تحديد حجم القوى العاملة وتوزعها الديمغرافي والاقتصادي، ورصد عوامل البطالة، واستشراف اتجاهات سوق العمل واحتياجاته المستقبلية، بما يسهم في توجيه رأس المال البشري.

