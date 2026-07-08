زراعة طرطوس تختتم دورة تدريبية لكوادرها حول الإطفاء والإسعاف

طرطوس-سانا

اختُتمت اليوم الأربعاء في مديرية زراعة طرطوس، دورة تدريبية نُظِّمت بالتعاون مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة حول الإطفاء والإسعاف الأولي والإنقاذ، بهدف رفع جاهزية العاملين، وتعزيز قدرتهم على الاستجابة للحالات الطارئة.

وأوضح مدير زراعة طرطوس الدكتور محمد أحمد في تصريح لمراسلة سانا، أن الدورة تأتي ضمن برنامج توعوي وتدريبي يُنفذ على مدار العام بالتعاون مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، ويستهدف رفع مستوى الوعي لدى العاملين وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ.

وأشار أحمد إلى أن التدريب يسهم في ترسيخ ثقافة السلامة داخل المؤسسات، وتعزيز قدرة الكوادر على اتخاذ القرار الصحيح خلال الدقائق الأولى من وقوع أي حادث، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سرعة الاستجابة، والحد من الأضرار والخسائر، لافتاً إلى أهمية استمرار هذه البرامج التدريبية لتطوير قدرات العاملين ومواكبة أحدث أساليب إدارة الطوارئ والكوارث.

من جانبه، أوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة طرطوس عبد المنعم سطيف أن الدورة، التي استمرت ثلاثة أيام، تأتي ضمن برامج المديرية المستمرة لبناء القدرات، وتعزيز جاهزية الكوادر في المؤسسات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة لمختلف الحالات الطارئة، وبين سطيف أن البرنامج التدريبي تضمن محاور في الإسعاف الأولي شملت التقييم الأولي للمصاب، ونقل المصابين، والاسعافات الأولية إضافة إلى مبادئ الأمن والسلامة وتقييم المخاطر في مواقع الحوادث.

وأضاف سطيف: إن الدورة تضمنت أيضاً تدريباً على أساليب الإطفاء، والتعريف بأنواع الحرائق وطرق التعامل معها، إلى جانب تنفيذ تدريبات عملية على إخماد حرائق الأحواض البترولية وأسطوانات الغاز، فضلاً عن التدريب على مبادئ البحث والإنقاذ وأولويات الاستجابة، وتنفيذ محاكاة ميدانية لتعزيز الجاهزية العملية للمتدربين.

وتأتي هذه الدورات ضمن رؤية مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث لتطوير القدرات الوطنية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية، وتمكين كوادرها من امتلاك المهارات الأساسية التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات، والحد من المخاطر عند وقوع الطوارئ والكوارث.