البدء بتأهيل قنوات الري في سهل الغاب للحد من الهدر وتحسين كفاءة نقل المياه

حماة-سانا

بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الثلاثاء، مشروع إعادة تأهيل القناة الصندوقية وقنوات الري في سهل الغاب، بهدف الحد من هدر مياه الري وتحسين كفاءة نقلها من القناة الرئيسية إلى الأقنية الفرعية في شبكة الري.

وأوضح مدير الهيئة عبد العزيز القاسم، لـ سانا، أن أعمال المشروع تشمل إزالة الأتربة والرسوبيات والأعشاب والعوائق المتراكمة داخل القناة، ومعالجة الأجزاء المتضررة من البلاطات والجدران البيتونية وإعادة تأهيلها وفق المواصفات الفنية، إلى جانب إصلاح التشققات ومواقع التسرب للحد من فاقد مياه الري.

إعادة تأهيل المنشآت المائية المرتبطة بالقناة

وأضاف القاسم أن الأعمال تتضمن أيضاً إعادة تأهيل المنشآت المائية المرتبطة بالقناة، مثل العبارات والمداخل والمخارج، وصيانة البوابات والأبواب الحديدية وتجهيزها لضمان التحكم بتوزيع المياه، بالتوازي مع تنظيف المقاطع المتضررة وتحسين انسيابية الجريان، بما يضمن وصول المياه إلى نهايات القناة.

وأشار إلى أن المشروع يشمل تأهيل المقاطع المرتبطة بالقناة الرئيسية G3 والقناة G4، بما يتوافق مع خطة إعادة تشغيل منظومة الري، لافتاً إلى أن إعادة تأهيل القناة الصندوقية تسهم في إيصال مياه الري بانتظام إلى الأراضي الزراعية، وتحسين كفاءة الشبكات والحد من هدر المياه.

إنجاز أعمال التأهيل نهاية العام الجاري

وتوقع القاسم إنجاز أعمال تأهيل القناة الصندوقية والقناة G4، وإعادة تشغيل القناة الرئيسية G3، بحلول نهاية العام الجاري، وفقاً لبرنامج التنفيذ وجاهزية المقاطع والمنشآت المائية المرتبطة بها.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المستفيدة من إعادة تشغيل القناة نحو 8 آلاف هكتار، وينفذ المشروع بتمويل من منظمة الفاو، وبمساعدة فنية وتقنية من الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، التي تتولى الإشراف والتنسيق والمتابعة الفنية لأعمال التأهيل وإعادة التشغيل.

تأمين مياه الري للمحاصيل

وأكد مزارعون في منطقة الغاب أن المشروع سينعكس إيجاباً على الموسم الزراعي والإنتاج، إذ يساعد انتظام وصول المياه على تنفيذ العمليات الزراعية في مواعيدها المناسبة.

وأوضح المزارعان مصطفى عبد الرحمن ومحمد درويش أن إعادة تأهيل القناة الصندوقية وقنوات الري في سهل الغاب من شأنها ضمان تأمين الريات اللازمة للمحاصيل خلال مراحل نموها المختلفة، والحد من تعرض المزروعات للإجهاد المائي، مشيرين إلى أهمية المشروع في دعم القطاع الزراعي وتحسين نمو المحاصيل وزيادة إنتاجية وحدة المساحة، فضلاً عن التوسع في استثمار الأراضي وخفض تكاليف الري البديل.

وتأتي هذه الشراكة بين الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب ومنظمة الفاو في إطار مشاريع دعم منظومة الري في سهل الغاب وتأهيلها، بعد تنفيذ الطرفين سابقاً أعمال صيانة لمقاطع من القنوات الرئيسية والمنشآت التابعة لها.