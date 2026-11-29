لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات والسيول.. تنفيذ جدار استنادي في قرية البو رجب بريف الرقة
خبراء يؤكدون أهمية التخطيط المائي والزراعي لتحقيق الأمن الغذائي في سوريا
انطلاقاً من سراقب.. تحرير ريف إدلب بالكامل فتح أبواب حماة
معاون وزير الصناعة: عودة أكثر من 3900 معمل إلى سوريا
التحضيرات النهائية لانطلاق معرض وزارة الدفاع في سوق الإنتاج بحلب
من الشرارة الأولى إلى يوم النصر.. ذاكرة ثورة كاملة في ممر واحد خلال مهرجان موسم التحرير بدمشق.
وزير الصحة يبحث مع السفير السعودي تطوير المشاريع التنموية الطبية في سوريا
جامعة حمص تحتفي بعيد التحرير بابتكارات رقمية تحاكي احتياجات المجتمع
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