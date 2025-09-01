خدمات متميزة لزوار معرض دمشق الدولي

photo 2025 09 01 13 28 57 خدمات متميزة لزوار معرض دمشق الدولي

دمشق-سانا

ساهمت الخدمات المقدمة لزوار معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 لتلبية احتياجاتهم وتأمين متطلباتهم بجودة عالية، في تسهيل زياراتهم لاجنحة المعرض وانسيابية حركتهم.

واستعرض مدير العلاقات العامة في المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية عز الدين حاووط لـ سانا الخدمات المتنوعة المقدمة في جميع الأجنحة، منها مواقف السيارات المجانية والدخول المجاني للزائرين وأكشاك توزيع المياه إضافة إلى سيارات تخدم كبار السن لتسهيل زيارتهم لجميع أجنحة المعرض.

بدوره أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة عمر حلاق أن إدارة المعرض حرصت على توفيرجميع الخدمات للزوار في مدينة المعارض بما يلبي احتياجاتهم، كالمقاعد المخصصة ، إضافة إلى خدمة التكييف في جميع الأجنحة وتوفير المسطحات الخضراء وتقديم الهدايا، ووجود مطاعم تقدم وجبات شعبية تراثية.

يشار إلى أن عدد زوار المعرض خلال الأيام الأربعة الأولى تجاوز الـ 740 ألف زائر.

