عواصم-سانا‏

أكدت دول عربية وإسلامية ودولية، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب ‏الفلسطيني، مواقفها الثابتة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي ‏مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، داعيةً إلى ‏ترجمة التضامن الدولي إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف ‏انتهاكاته وحماية المدنيين.‏

وأكدت مصر في بيان نشرته وزارة خارجيتها، موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية، ‏وفي مقدمتها إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، داعيةً ‏إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع ‏غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والبدء بجهود التعافي المبكر وإعادة ‏الإعمار.‏

ورفضت مصر أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدةً ضرورة ‏الحفاظ على حقوقهم المشروعة.‏

لبنان يتمسك بحقوق الفلسطينيين

جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، تضامن بلاده مع ‏الشعب الفلسطيني، مؤكداً حقه في إقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين إلى ديارهم، ‏وفقاً للقرار الدولي رقم 194، ومشدداً على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول ‏المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.‏

تونس: خطوات عملية لإنهاء الاحتلال

دعت تونس، في بيان نشرته وزارة خارجيتها، المجتمع الدولي إلى الانتقال من ‏التعبير عن التضامن والإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية وحازمة لإنهاء الاحتلال ‏ووقف انتهاكاته، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ‏على كامل أرضه.‏

وطالبت بتكثيف الضغط لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإسرائيلية، والتسريع ‏بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.‏

المغرب يدعو إلى إجراءات ملموسة

أكد سفير المغرب لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان، أن اتساع نطاق التضامن ‏الدولي مع فلسطين يستدعي ترجمته إلى قرارات وإجراءات ملموسة تسهم في وقف ‏العدوان وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين.‏

وأشار إلى استمرار دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية سياسياً ودبلوماسياً ‏وإنسانياً، والمساعدات التي تقدمها للفلسطينيين، والمشاريع التنموية التي تنفذها ‏وكالة بيت مال القدس في المجالات الصحية والتعليمية.‏

باكستان تجدد دعمها

وأكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز ‏شريف ‏استمرار وقوف بلادهما إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم ‏السياسي ‏والدبلوماسي والإنساني له، والالتزام بالتوصل إلى حل عادل ودائم ‏للقضية ‏الفلسطينية، وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.‏

وشدد زرداري بحسب وكالة الأنباء الباكستانية، على دعم باكستان إقامة دولة ‌‏فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران ‏عام ‌‏1967، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات.‏

تركيا تؤكد استمرار مساندتها

جددت وزارة الخارجية التركية في تدوينة عبر منصة (إكس)، وقوف بلادها ‏الدائم ‏إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدةً استمرار دعمها ‏حتى إقامة ‏دولته المستقلة وتحقيق تطلعاته المشروعة.‏

الهند تتمسك بحل الدولتين

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ثبات موقف بلاده الداعم للشعب ‌‏الفلسطيني والتزامها بتحقيق تطلعاته التنموية، مشدداً على دعم حل الدولتين ‏عبر ‏المفاوضات، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم مشاريع التنمية ‏وبناء ‏القدرات في فلسطين، إلى جانب مساندة وكالة الأمم المتحدة لغوث ‏وتشغيل اللاجئين ‏الفلسطينيين (الأونروا)، وفق رسالة نقلتها صحيفة “سياست ‏ديلي” الهندية.‏

التعاون الإسلامي: دعم ثابت ‏

أكدت منظمة التعاون الإسلامي استمرار دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، ‏وضرورة ترجمة التضامن الدولي إلى مواقف وإجراءات عملية وفاعلة، وذلك ‏خلال فعالية نظمتها بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى المنظمة في ‏مقرها بمدينة جدة، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.‏

ودعا الأمين العام للمنظمة إسماعيل ولد الشيخ أحمد الدول التي لم تعترف بعد بدولة ‏فلسطين إلى المبادرة بهذه الخطوة، دعماً لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ‏المستقلة على حدود عام 1967، فيما أكد مندوب العراق موقف بلاده الثابت الداعم ‏لفلسطين، وأهمية تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية لإنهاء معاناة الشعب ‏الفلسطيني ونيل حريته.‏

ويصادف اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني من كل ‏عام، استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1977، الذي دعا ‏إلى إحياء هذه المناسبة تزامناً مع ذكرى اعتماد قرار تقسيم فلسطين رقم 181 عام ‌‏1947.‏

وشهدت مسيرة فلسطين في الأمم المتحدة محطات بارزة، أبرزها منح منظمة ‏التحرير الفلسطينية صفة مراقب عام 1974، وإعلان استقلال دولة فلسطين عام ‌‏1988، ثم اعتماد قرار منحها صفة دولة مراقب غير عضو عام 2012، بأغلبية ‌‏138 دولة.‏

ولا تزال الجهود الفلسطينية مستمرة لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوسيع ‏الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال وتجسيد حق الشعب ‏الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.