عواصم-سانا
أكدت دول عربية وإسلامية ودولية، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مواقفها الثابتة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، داعيةً إلى ترجمة التضامن الدولي إلى خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف انتهاكاته وحماية المدنيين.
وأكدت مصر في بيان نشرته وزارة خارجيتها، موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، داعيةً إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والبدء بجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
ورفضت مصر أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدةً ضرورة الحفاظ على حقوقهم المشروعة.
لبنان يتمسك بحقوق الفلسطينيين
جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً حقه في إقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وفقاً للقرار الدولي رقم 194، ومشدداً على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
تونس: خطوات عملية لإنهاء الاحتلال
دعت تونس، في بيان نشرته وزارة خارجيتها، المجتمع الدولي إلى الانتقال من التعبير عن التضامن والإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية وحازمة لإنهاء الاحتلال ووقف انتهاكاته، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أرضه.
وطالبت بتكثيف الضغط لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإسرائيلية، والتسريع بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
المغرب يدعو إلى إجراءات ملموسة
أكد سفير المغرب لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان، أن اتساع نطاق التضامن الدولي مع فلسطين يستدعي ترجمته إلى قرارات وإجراءات ملموسة تسهم في وقف العدوان وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين.
وأشار إلى استمرار دعم المملكة المغربية للقضية الفلسطينية سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً، والمساعدات التي تقدمها للفلسطينيين، والمشاريع التنموية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس في المجالات الصحية والتعليمية.
باكستان تجدد دعمها
وأكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف استمرار وقوف بلادهما إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والإنساني له، والالتزام بالتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وشدد زرداري بحسب وكالة الأنباء الباكستانية، على دعم باكستان إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات.
تركيا تؤكد استمرار مساندتها
جددت وزارة الخارجية التركية في تدوينة عبر منصة (إكس)، وقوف بلادها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدةً استمرار دعمها حتى إقامة دولته المستقلة وتحقيق تطلعاته المشروعة.
الهند تتمسك بحل الدولتين
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ثبات موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني والتزامها بتحقيق تطلعاته التنموية، مشدداً على دعم حل الدولتين عبر المفاوضات، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم مشاريع التنمية وبناء القدرات في فلسطين، إلى جانب مساندة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفق رسالة نقلتها صحيفة “سياست ديلي” الهندية.
التعاون الإسلامي: دعم ثابت
أكدت منظمة التعاون الإسلامي استمرار دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وضرورة ترجمة التضامن الدولي إلى مواقف وإجراءات عملية وفاعلة، وذلك خلال فعالية نظمتها بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى المنظمة في مقرها بمدينة جدة، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ودعا الأمين العام للمنظمة إسماعيل ولد الشيخ أحمد الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة بهذه الخطوة، دعماً لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، فيما أكد مندوب العراق موقف بلاده الثابت الداعم لفلسطين، وأهمية تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ونيل حريته.
ويصادف اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني من كل عام، استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1977، الذي دعا إلى إحياء هذه المناسبة تزامناً مع ذكرى اعتماد قرار تقسيم فلسطين رقم 181 عام 1947.
وشهدت مسيرة فلسطين في الأمم المتحدة محطات بارزة، أبرزها منح منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب عام 1974، وإعلان استقلال دولة فلسطين عام 1988، ثم اعتماد قرار منحها صفة دولة مراقب غير عضو عام 2012، بأغلبية 138 دولة.
ولا تزال الجهود الفلسطينية مستمرة لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال وتجسيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.