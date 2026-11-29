الرياض-سانا



جددت سبع دول أعضاء في تحالف “أوبك بلس” اليوم الأحد، تأكيدها أهمية التعاون لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشددة على ضرورة حماية ممرات الملاحة الدولية وضمان استمرار تدفق الإمدادات.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ذلك جاء خلال اجتماع عبر الفيديو، ضم السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، لمراجعة مستجدات السوق النفطية وآفاقها المستقبلية.



وأعربت الدول السبع عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، وتعطيل ممرات الملاحة البحرية، محذرة من تداعياتها على أمن الإمدادات وتقلبات الأسواق، ولا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وما تفرضه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي.



وأكدت مواصلة التنسيق مع الدول المنتجة والمستهلكة والمنظمات الدولية المعنية، ومتابعة تطورات السوق عبر لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، بما يسهم في تحسين حركة الشحن البحري وضمان استقرار أسواق الطاقة.



وكانت الدول السبع جددت في الأول من تشرين الثاني الجاري التزامها باستقرار السوق النفطية، وقررت الإبقاء على مستويات إنتاج النفط المعتمدة في أيلول 2026 دون تغيير خلال كانون الأول المقبل.