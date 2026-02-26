مركز مركدة الصحي في الحسكة يعزز خدماته الوقائية ويوسع برامج الرعاية

photo 1 2026 02 26 21 54 11 Copy مركز مركدة الصحي في الحسكة يعزز خدماته الوقائية ويوسع برامج الرعاية

دمشق-سانا

يواصل مركز مركدة الصحي في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي تقديم خدماته الطبية والوقائية لأهالي المنطقة، حيث يشهد إقبالاً متزايداً على برامج التحصين ضمن الخطة الوطنية للتلقيح.

ويقوم المركز بتأمين اللقاحات الروتينية للأطفال وفق البرنامج الوطني، إلى جانب توفير لقاحي الكزاز والتهاب الكبد الوبائي B للبالغين، في إطار جهود تعزيز المناعة المجتمعية والوقاية من الأمراض، وفق ما ذكرت وزارة الصحة في قناتها على التلغرام.

photo 2 2026 02 26 21 54 11 Copy مركز مركدة الصحي في الحسكة يعزز خدماته الوقائية ويوسع برامج الرعاية

وأوضح مدير صحة الحسكة الدكتور خالد الخالد أن المركز يسجل إقبالاً كبيراً يومياً، بمعدل يصل إلى نحو 100 طفل في كل جلسة تلقيح، ما يعكس ثقة الأهالي بالخدمات المقدمة وحرصهم على صحة أطفالهم.

وبيّن الدكتور الخالد أن المديرية تتجه حالياً إلى التوسع في الخدمات المقدمة ضمن المركز، من خلال العمل على إدراج برامج جديدة تشمل رعاية الصحة الإنجابية، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الطبية المتنوعة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية الشاملة لسكان المنطقة، ويخفف الأعباء عن الأهالي وعناء السفر إلى المدينة لتلقي بعض الخدمات.

يذكر أن مركز مركدة الصحي يتبع لمنطقة البصيرة الصحية، ويقدم خدماته لنحو 35 ألف نسمة في التجمعات السكانية المحيطة، ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الوزارة لتعزيز البنية التحتية الصحية في المناطق النائية وضمان وصول الخدمات الطبية بشكل عادل.

وزير الصحة: منظومة الإسعاف والطوارئ في حلب استأنفت عملها ويمكن طلبها عبر الرقم 110
383 مريضاً يتلقون غسيل الكلى مجاناً في مشافي طرطوس الحكومية
في يوم الصحة العربي… الجامعة العربية تطالب العالم بإنقاذ غزة من انهيارها الصحي
إدارة أمن المطارات والمنافذ في وزارة الداخلية تتسلم مهام الإشراف الأمني على مطار القامشلي
الصحة السورية تنفذ خطة شاملة لتعزيز الواقع الصحي في المناطق المحررة حديثاً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك