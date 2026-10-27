ريف دمشق تواصل تزفيت الطرق في منطقة قطنا ضمن حملة “ريفنا أجمل”‏

ريف دمشق-سانا‏

تواصل محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية، تنفيذ ‏أعمال صيانة الطرق وتزفيتها ضمن حملة “ريفنا أجمل”، وتشمل مدّ الطبقة ‏الإسفلتية للطريق الممتد من مدخل مدينة قطنا حتى مفرق المساكن مروراً ‏بالسرايا، بعد الانتهاء من قشط الطريق، إلى جانب استكمال صيانة وتزفيت ‏عدد من الطرقات الأخرى تباعاً.‏

وأوضح المهندس حمود عليوي من مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف ‏دمشق، لـ سانا اليوم الإثنين، أن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود المبذولة ‏لتحسين واقع الطرق والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.‏

وأشار عليوي الى أن طول الطريق الذي يجري تزفيته يبلغ 2800 متر، ‏بعرض وسطي يصل إلى 10.7 أمتار، حيث تشمل المشاريع أيضاً الطريق ‏الممتد من دوار التوفيق إلى بلدية قطنا مروراً بدوار الفرقة العاشرة، إضافة ‏إلى طريق في منطقة كفر قوق، على أن تبدأ أعمال التزفيت فيها بعد ‏استكمال تزفيت الطريق الأول.‏

من جهته، أكد محمود الهمشر، أحد أصحاب المحال التجارية وسكان مدينة ‏قطنا، أن صيانة الطريق وتزفيته تسهمان في الحد من تجمع الغبار والأوساخ ‏ومعالجة الحفر والمطبات التي كانت تعيق حركة السيارات والمشاة، ما ‏ينعكس إيجاباً على نظافة المحال التجارية وراحة الزبائن، مشيراً إلى أن ‏نحو 70 بالمئة من الطريق كان في حالة سيئة قبل بدء الأعمال.‏

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة ريف دمشق أطلقتا حملة ‌‏”ريفنا أجمل” لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية متكاملة، تشمل تأهيل الطرق ‏والبنية التحتية، وتحسين النظافة والإنارة، وتجميل مداخل المدن والحدائق ‏العامة.‏