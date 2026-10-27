ريف دمشق تواصل تزفيت الطرق في منطقة قطنا ضمن حملة “ريفنا أجمل”‏

ريف دمشق-سانا
تواصل محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية، تنفيذ أعمال صيانة الطرق وتزفيتها ضمن حملة “ريفنا أجمل”، وتشمل مدّ الطبقة الإسفلتية للطريق الممتد من مدخل مدينة قطنا حتى مفرق المساكن مروراً بالسرايا، بعد الانتهاء من قشط الطريق، إلى جانب استكمال صيانة وتزفيت عدد من الطرقات الأخرى تباعاً.
وأوضح المهندس حمود عليوي من مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق، لـ سانا اليوم الإثنين، أن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين واقع الطرق والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار عليوي الى أن طول الطريق الذي يجري تزفيته يبلغ 2800 متر، بعرض وسطي يصل إلى 10.7 أمتار، حيث تشمل المشاريع أيضاً الطريق الممتد من دوار التوفيق إلى بلدية قطنا مروراً بدوار الفرقة العاشرة، إضافة إلى طريق في منطقة كفر قوق، على أن تبدأ أعمال التزفيت فيها بعد استكمال تزفيت الطريق الأول.
من جهته، أكد محمود الهمشر، أحد أصحاب المحال التجارية وسكان مدينة قطنا، أن صيانة الطريق وتزفيته تسهمان في الحد من تجمع الغبار والأوساخ ومعالجة الحفر والمطبات التي كانت تعيق حركة السيارات والمشاة، ما ينعكس إيجاباً على نظافة المحال التجارية وراحة الزبائن، مشيراً إلى أن نحو 70 بالمئة من الطريق كان في حالة سيئة قبل بدء الأعمال.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة ريف دمشق أطلقتا حملة ”ريفنا أجمل” لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية متكاملة، تشمل تأهيل الطرق والبنية التحتية، وتحسين النظافة والإنارة، وتجميل مداخل المدن والحدائق العامة.