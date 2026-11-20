حماة-سانا

استضاف المركز الثقافي في مدينة حماة، اليوم الجمعة، ملتقى «حديث السوريين» الثامن، تحت عنوان «حماة: ماضٍ نحفظه ومستقبل نبنيه»، بمشاركة أكثر من 500 شخص من عدة محافظات.



وتناول الملتقى، عبر حوارات ومداخلات، أهمية مشاركة جميع السوريين في بناء الوطن ضمن مشروع تشاركي مستمر، يقوم على الشراكة والمسؤولية الوطنية.

وأكد المشاركون أن التنوع الثقافي والاجتماعي يشكل مصدر قوة وإثراء للمجتمع السوري، وليس عاملاً للانقسام أو التفرقة.

مشاركون: بناء سوريا بمشاركة جميع أبنائها

أوضح طلال سكاف، من محافظة اللاذقية، في تصريح لمراسل سانا، أن اجتماع السوريين من مختلف المحافظات في حماة يأتي تأكيداً على أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وأن السوريين لن يعودوا إلى زمن الظلم والقتل والدمار، مشيراً إلى أن أبناء سوريا يجتمعون اليوم للتعبير عن وحدة موقفهم، والعمل معاً على بناء سوريا الجديدة المتطورة، بمشاركة جميع أبنائها.

وبيّنت رويدا إبراهيم، من محافظة حمص، في تصريح مماثل، أن مشاركتها في الملتقى تأتي انطلاقاً من حرصها على حضور الفعاليات الوطنية التي تجمع السوريين دون استثناء، مشيرة إلى أهمية استخلاص الدروس من الماضي، وتعزيز التنوع والعيش المشترك باعتبارهما مصدر قوة ودعامة لمسيرة إعمار سوريا وتنميتها.





ومن مدينة حماة، رحب تمام الأخرس بالمشاركين من مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن ملتقى «حديث السوريين» أصبح تقليداً دورياً يُعقد شهرياً في إحدى المحافظات، بهدف تعزيز التواصل والتآلف والتعارف، وإتاحة المجال أمام الحوار الهادف والبنّاء في أجواء ودية وتشاركية.

وتضمنت الفعالية جولة سياحية في مدينة حماة القديمة، وأداء صلاة الجمعة في أحد الجوامع، إضافة إلى زيارة إحدى الكنائس.

وكانت مدينة اللاذقية استضافت في تشرين الأول الماضي اللقاء السابع من ملتقى «حديث السوريين»، الذي ينظم سلسلة لقاءات شهرية في مدن ومحافظات سورية، تقوم فكرتها على جمع أشخاص يلتقون للمرة الأولى، وإتاحة المجال أمامهم للتعارف والحوار والاستماع إلى تجارب بعضهم.