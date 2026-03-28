محافظة حلب تصادر أكثر من 300 أسطوانة غاز منزلي وتضبط 5 سيارات للاتجار غير المشروع بالمادة

حلب-سانا

صادرت الجهات المختصة في محافظة حلب اليوم السبت، أكثر من 300 أسطوانة غاز في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، إضافة إلى ضبط خمس سيارات محمّلة بأسطوانات غاز منزلي وصناعي معدة للاتجار غير المشروع بالمادة في منطقة الراموسة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لضبط الأسواق ومنع عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب لقطاع الطاقة يوسف الشبلي، أن مديرية المحروقات في حلب، بالتنسيق مع المحافظة، تواصل تنفيذ جولات ميدانية يومية لمراقبة عمليات التوزيع وضبط المخالفات، وملاحقة المتاجرين بمادة الغاز المنزلي في السوق السوداء، ممن يستغلون حاجة المواطنين عبر احتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة.

وبيّن الشبلي أنه تم خلال جولات الرقابية كشف عمليات تلاعب، تمثّلت في تفريغ أسطوانات الغاز الصناعي المخصصة للمنشآت والمطاعم في أسطوانات منزلية، بهدف بيعها بطرق غير مشروعة، مشيراً إلى أن المتورطين في هذه المخالفات لاذوا بالفرار، وأن الجهات المختصة تتابع ملاحقتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم، وكل من يحاول المتاجرة بالمواد الأساسية للمواطنين.

وأكد عضو المكتب التنفيذي أن مادة الغاز المنزلي متوفرة في المحافظة بشكل طبيعي، مع استمرار سلاسل التوريد ووصول المادة يومياً دون تسجيل أي نقص.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة متواصلة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالمواد الأساسية بالمحافظة، حيث كثّفت الجهات المعنية خلال الفترة الماضية جولاتها الرقابية على مستودعات ومراكز توزيع مادة الغاز، بعد تسجيل عدد من المخالفات المتعلقة بالاحتكار والاتجار غير المشروع.

