إطلاق برنامج تدريبي لكوادر معاهد الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة بحمص

حمص-سانا

أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص، اليوم الإثنين، بالتعاون مع جمعية خطوة، برنامجاً تدريبياً تخصصياً في لغة الإشارة لكوادر معاهد الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة، بهدف تعزيز مهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بما يسهم في توفير بيئة دامجة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت مشرفة المعاهد في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص ياسمين أحدب، لمراسل سانا، أن البرنامج يأتي ضمن حزمة من البرامج التدريبية التي تنفذها المديرية لتطوير قدرات الكوادر العاملة في معاهد الرعاية الاجتماعية ورفع كفاءة العاملين في استخدام المصطلحات الإشارية التخصصية في المجالات التعليمية والاجتماعية.

وبينت أحدب أن التدريب على لغة الإشارة يعد من البرامج النوعية التي تنفذ بالتعاون مع جمعية خطوة، ويهدف إلى تمكين المشاركين من مهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وأضافت أحدب: إن البرنامج يستهدف جميع العاملين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الأطفال من ذوي الإعاقة، ومنهم المعلمون ومرافقو الحافلات، مؤكدةً أن امتلاك هذه المهارات يسهم في توفير بيئة تعليمية ورعائية داعمة، ويعزز اندماج الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية في العملية التعليمية والمجتمع.

وأشارت إلى أن لغة الإشارة تمثل وسيلة التواصل الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وأن تدريب الكوادر على استخدامها ينعكس إيجاباً على جودة التعليم والتأهيل، ويحقق الهدف الأساسي المتمثل في تمكين الأطفال ودمجهم في المجتمع.

بدوره، أوضح خبير ومدرب ومترجم لغة الإشارة نضال مشارقة أن البرنامج يهدف إلى تزويد كوادر معاهد الصم بالمهارات الأساسية في لغة الإشارة، بما يعزز قدرتهم على التواصل مع الطلاب، ويسهم في كسر الحواجز بينهم وبناء جسور من التفاهم والتفاعل.

ولفت مشارقة إلى أن البرنامج يمتد ثلاثة أيام تدريبية بواقع ثلاث ساعات يومياً، ويتضمن التعريف بأساسيات لغة الإشارة، مثل الحروف والألوان والمفردات الأساسية، إضافة إلى تطبيقات عملية وتمارين وأنشطة ترجمة لترسيخ المهارات المكتسبة.

وفي ذات السياق، بينت معلمة اللغة الإنكليزية في معهد الإعاقة السمعية راميا منصور أن مشاركتها في البرنامج تهدف إلى تطوير مهاراتها في التواصل مع الطلاب الصم، بما يسهم في تحسين العملية التعليمية، مؤكدةً أنها اكتسبت مهارات جديدة خلال الدورة، وأن إتقان لغة الإشارة يحتاج إلى تدريب مستمر وخبرة عملية تُكتسب من خلال التواصل المباشر مع الأشخاص الصم.

وتأتي هذه الدورة في إطار البرامج التدريبية التي تنفذها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص لتطوير كفاءة الكوادر العاملة في معاهد الرعاية الاجتماعية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ودعم دمجهم في المجتمع، بالتعاون مع الجهات الأهلية والشريكة.