دمشق-سانا



تمكّن فرع المباحث الجنائية في ريف دمشق من كشف ملابسات اختفاء طفلة وتوقيف والدتها (غ. م)، بعد أن بيّنت التحقيقات تورطها في قتل ابنتها وتلفيق بلاغ اختطافها.



وأوضحت قوى الأمن الداخلي اليوم الأحد، أنه جرى تنظيم الضبط اللازم، فيما يتواصل التحقيق مع الموقوفة لكشف دوافع الجريمة تمهيداً لإحالتها إلى القضاء المختص لتنال جزاءَها العادل.



وكانت قضية اختفاء الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات، أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإبلاغ عن فقدانها في السابع من تشرين الثاني الجاري بمدينة معضمية الشام بريف دمشق، قبل أن يُعثر على جثمانها داخل خزان مياه في المدينة، وتكشف التحقيقات لاحقاً تورط والدتها في قتلها وتلفيق بلاغ اختطافها.