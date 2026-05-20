لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة بمحافظة الحسكة

الحسكة-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قراراً يتضمن القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – القامشلي) بمحافظة الحسكة.

وبينت اللجنة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بناء على أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م، وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025م.

وأشارت اللجنة إلى أن موعد تقديم طلبات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية بالمحافظة، يحدد يوم الأربعاء /20/5/2026/، لافتة إلى أن مكان تقديم طلبات الترشح يحدد في مركز منطقة كل دائرة انتخابية “مكان عمل اللجنة الفرعية المحدد سابقاً”.

وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الإثنين الفائت القائمة الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – القامشلي)، بمحافظة الحسكة والقائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية (عين عرب) بمحافظة حلب.

قائمة الحسكةتنزيل

