دمشق-سانا
بدأت سوريا عقب التحرير في الثامن من كانون الأول 2024، تستعيد تدريجياً موقعها بوصفها ممراً استراتيجياً يربط آسيا بأوروبا والخليج العربي بالبحر المتوسط، بعد سنوات من العزلة وتراجع حركة النقل والعبور نتيجة الحرب التي شنها النظام البائد، وما خلفته من دمار في البنية التحتية وانقطاع للعلاقات مع دول الجوار.
وتتجه البلاد في المرحلة الجديدة إلى إعادة توظيف موقعها الجغرافي، وتفعيل منافذها البرية وموانئها البحرية ومجالها الجوي، بما يعزز دورها مركزاً للنقل والترانزيت، ونقطة وصل في مسارات التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد بين الشرق والغرب.
رؤية استراتيجية لربط آسيا بأوروبا
أكد الرئيس أحمد الشرع، أن مبادرة البحار الأربعة والممرات التسعة تشكل شرياناً آمناً يربط آسيا الوسطى والخليج بقلب القارة الأوروبية، وذلك خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في العاصمة القبرصية نيقوسيا في نيسان 2026، مشيراً إلى أن سوريا تمثل بموقعها الاستراتيجي ممراً بديلاً وآمناً للتجارة والطاقة.
وأوضح الرئيس الشرع أن الموقع الجغرافي والسواحل السورية على البحر المتوسط يمنحان البلاد قدرة مهمة على الإسهام في ضمان استمرارية سلاسل التوريد وتأمين مسارات نقل التجارة والطاقة بين الشرق والغرب.
الممرات البرية
وتترجم هذه الرؤية حكومياً عبر إعادة تنشيط الممرات البرية الرابطة بين تركيا والأردن والسعودية، وبين تركيا والعراق عبر الأراضي السورية، بالتوازي مع تطوير الربط السككي وتأهيل الطرق الدولية والمنافذ الحدودية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير النقل يعرب بدر في تصريح لـ سانا في 24 أيار الماضي، استمرار العمل على إعادة تفعيل ممرات الترانزيت وتبسيط إجراءات العبور والتخليص، بما يضمن انسيابية حركة الشاحنات ويعزز النشاط الاقتصادي الإقليمي.
وأشار بدر إلى أن حركة العبور عبر الممر البري الممتد من الحدود التركية إلى الحدود الأردنية كانت تتراوح قبل عام 2011 بين 100 و115 ألف شاحنة سنوياً بالاتجاهين، ضمن شبكة تجارية تربط تركيا بدول الخليج، فضلاً عن خطوط التجارة بين أوروبا والمنطقة العربية.
الشاحنات بالأرقام.. مؤشرات على عودة حركة العبور
وتعكس بيانات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنامي حركة النقل البري خلال عام 2026؛ إذ سجل منفذ باب الهوى الحدودي مع تركيا حتى نهاية آب عبور 95 ألفاً و247 شاحنة تجارية بالاتجاهين، محملة بأكثر من مليونين و104 آلاف طن من البضائع، فيما عبر منفذ السلامة 46 ألفاً و480 شاحنة بحمولة تجاوزت مليوناً و77 ألف طن.
وتجاوز عدد الشاحنات عبر منفذ الراعي 40 ألفاً حتى نهاية تموز، بحمولة قاربت مليون طن، بينما بلغ متوسط العبور في منفذ جرابلس نحو 150 شاحنة يومياً.
وعلى المحور الجنوبي، بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت منفذ نصيب الحدودي مع الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 50 ألفاً و272 شاحنة، منها 18 ألفاً و374 شاحنة قادمة إلى سوريا، و31 ألفاً و898 شاحنة مغادرة، كما تضاعف التبادل التجاري قرابة 3 مرات خلال عام واحد، مسجلاً 330 مليون دولار.
وفي أيلول 2026، وقّعت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية، عقد صيانة وإعادة تأهيل أوتوستراد نصيب – دمشق، لتعزيز جاهزية هذا المحور الحيوي للنقل والشحن.
أما على المحور العراقي، فسجل منفذ البوكمال عبور 14 ألفاً و145 شاحنة تجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بحمولة تجاوزت 460 ألف طن، فيما شهد منفذ التنف عبور أكثر من 65 ألف صهريج نفطي منذ إعادة افتتاحه في نيسان حتى نهاية تموز، إضافة إلى نحو 10 آلاف شاحنة نقلت قرابة 329 ألف طن من البضائع.
وكشف الرئيس الشرع، خلال مقابلة مع قناة دجلة العراقية في 27 تشرين الأول الماضي، أن حركة النقل والتجارة بين البلدين شهدت نمواً سريعاً خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، حيث عبرت أكثر من 100 ألف شاحنة ترانزيت من سوريا إلى العراق، ومن العراق إلى دول أخرى عبر الأراضي السورية، إلى جانب أكثر من 40 ألف شاحنة مخصصة لحركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.
وفي الاتجاه اللبناني، سجل منفذ جديدة يابوس عبور 31 ألفاً و189 شاحنة تجارية منذ بداية العام حتى نهاية آب، محملة بأكثر من 528 ألف طن من البضائع.
اتفاقيات وتسهيلات.. إزالة عوائق التجارة
وترافقت زيادة حركة الشاحنات مع اتفاقات وتفاهمات إقليمية هدفت إلى توحيد الإجراءات وتخفيض تكاليف النقل، ففي حزيران 2025 اتفقت اللجنتان الفنيتان السورية والأردنية على توحيد رسوم العبور عند 2 بالمئة في البلدين، بدلاً من 5 بالمئة لدى الجانب الأردني.
كما وُقعت مذكرة تفاهم سورية تركية لإعادة تفعيل النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، واستؤنف النقل البري المباشر بين البلدين في آب 2025، بعد توقف منذ 2011، مع عبور شاحنات بين مرسين وحلب وإدلب، وانطلاق أول قافلة ترانزيت عبر باب الهوى.
وشكل تأسيس مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني في أيار 2025 خطوة لتوسيع التعاون في التجارة والنقل والطاقة، فيما وقعت سوريا وتركيا والأردن في نيسان 2026 مذكرة تفاهم لتطوير الربط اللوجستي وتبسيط الإجراءات وتطبيق الحلول الرقمية.
في حين شهدت أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني التي عقدت في دمشق يومي 8 و9 تشرين الثاني الجاري توقيع 11 وثيقة تنوعت بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات لتعزيز التعاون الثنائي.
كما شهد التعاون مع لبنان تفاهمات لتخفيض الأجور الجمركية وتسهيل نقل البضائع، بالتوازي مع تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية لتعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري.
وعلى المسار الخليجي، جاء تسهيل عبور الشاحنات السورية ومنح سائقيها تأشيرات الدخول والترانزيت إلى السعودية في آب 2026، ليعزز فرص وصول الصادرات السورية إلى الأسواق السعودية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
السكك الحديدية.. إحياء الخطوط التاريخية
ويمثل النقل السككي محوراً أساسياً في إعادة بناء شبكة الممرات السورية، حيث أوضح وزير النقل يعرب بدر أن تشغيل قطارات الشحن بين مرفأ طرطوس وميناء أم قصر العراقي مروراً ببغداد عام 2009 شكل تجربة مهمة في النقل الإقليمي، قبل توقف الحركة عام 2011 نتيجة تضرر البنية التحتية.
وتعمل الحكومة السورية على تأهيل وصلتي السكك الحديدية مع تركيا عبر ميداني إكبس والراعي، وإحياء الخط الحديدي الحجازي باتجاه الأردن، وقد أعلنت تركيا استعدادها لدعم استكمال نحو 30 كيلومتراً من الأجزاء الناقصة في الخط داخل سوريا، فيما أشار الوزير يعرب بدر إلى إمكانية إصلاحه قبل نهاية 2026 في حال تنفيذ الدعم التركي.
كما تبرز أهمية إنشاء خط حديث يربط دمشق بالحدود الأردنية، لاستكماله باتجاه الحدود السعودية في منطقة القريات، بما يتيح مستقبلاً ربط شبكات النقل الخليجية بالبحر المتوسط.
الموانئ.. بوابة سوريا إلى المتوسط
واستعادت الموانئ السورية نشاطها في استقبال البضائع وإعادة تصديرها، وقد استقبل مرفأ اللاذقية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، 394 باخرة، وناول نحو 2.86 مليون طن من البضائع و171 ألف حاوية، فيما استقبل مرفأ طرطوس خلال الفترة ذاتها 551 باخرة وتعامل مع نحو خمسة ملايين طن، منها 3.9 ملايين طن واردات و1.1 مليون طن صادرات.
وشملت عمليات الترانزيت شحنات مواشٍ وأخشاب من رومانيا باتجاه العراق والأردن، وسيارات قادمة من الإمارات عبر معبر نصيب ومتجهة بحراً إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى تصدير نحو 10 آلاف طن من الكبريت العراقي عبر الأردن ومرفأ طرطوس.
وفي قطاع الطاقة، بدأت قوافل الفيول العراقي الدخول باتجاه مصفاة بانياس في نيسان 2026، واستقبل مرفأ بانياس خلال الأشهر الثمانية الأولى 108 نواقل محملة بنحو 3.23 ملايين طن من المشتقات النفطية، بالتوازي مع تصدير أكثر من مليوني طن من النفط العراقي.
وبحث الرئيس الشرع مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال لقائهما في دمشق في 28 تشرين الأول الماضي، مشروع إعادة تأهيل خط كركوك – بانياس، بوصفه فرصة استراتيجية لتوفير منفذ إضافي لصادرات النفط العراقي عبر الموانئ السورية على المتوسط، إلى جانب تطوير الممرات التجارية البرية الشمالية والوسطى وممر التنف.
الأجواء السورية.. استعادة الربط الجوي الدولي
وامتدت عودة النشاط إلى المجال الجوي، مع استئناف رحلات مباشرة بين دمشق وبرلين وموسكو، وإطلاق وجهات للخطوط الجوية السورية إلى أمستردام وكوبنهاغن وفيينا، واستقبال رحلات لشركات من دول عدة في مطاري دمشق وحلب الدوليين، فضلاً عن إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي في آب 2026.
وبلغ عدد الطائرات العابرة للأجواء السورية خلال شهر تشرين الأول الماضي 19 ألفاً و242 طائرة تابعة لـ 17 شركة، في مؤشر على استعادة المجال الجوي أهميته ضمن مسارات الطيران الإقليمي والدولي.
وتؤكد هذه المؤشرات أن عودة سوريا إلى خارطة الترانزيت لا تقتصر على ارتفاع أعداد الشاحنات والسفن والطائرات، بل تمثل تحولاً في موقعها الاقتصادي والاستراتيجي، من بلد تعطلت ممرات العبور فيه لسنوات جراء الحرب إلى دولة تعمل على استعادة دورها ممراً يربط الخليج والعراق وتركيا وأوروبا، ويمنح البحر المتوسط بوابة برية أوسع نحو عمق المنطقة.