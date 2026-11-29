دمشق-سانا‏

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بدأت سوريا عقب التحرير في الثامن من كانون الأول 2024، تستعيد تدريجياً موقعها بوصفها ممراً استراتيجياً يربط آسيا بأوروبا ‏والخليج العربي بالبحر المتوسط، بعد سنوات من العزلة وتراجع حركة النقل والعبور نتيجة الحرب التي شنها النظام البائد، وما خلفته ‏من دمار في البنية التحتية وانقطاع للعلاقات مع دول الجوار.‏

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وتتجه البلاد في المرحلة الجديدة إلى إعادة توظيف موقعها الجغرافي، وتفعيل منافذها البرية وموانئها البحرية ومجالها الجوي، بما ‏يعزز دورها مركزاً للنقل والترانزيت، ونقطة وصل في مسارات التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد بين الشرق والغرب.‏

رؤية استراتيجية لربط آسيا بأوروبا

‏أكد الرئيس أحمد الشرع، أن مبادرة البحار الأربعة والممرات التسعة تشكل شرياناً آمناً يربط آسيا الوسطى والخليج بقلب القارة ‏الأوروبية، وذلك خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في العاصمة القبرصية نيقوسيا في نيسان 2026، مشيراً إلى ‏أن سوريا تمثل بموقعها الاستراتيجي ممراً بديلاً وآمناً للتجارة والطاقة. ‏



وأوضح الرئيس الشرع أن الموقع الجغرافي والسواحل السورية على البحر المتوسط يمنحان البلاد قدرة مهمة على الإسهام في ضمان ‏استمرارية سلاسل التوريد وتأمين مسارات نقل التجارة والطاقة بين الشرق والغرب.‏

الممرات البرية

وتترجم هذه الرؤية حكومياً عبر إعادة تنشيط الممرات البرية الرابطة بين تركيا والأردن والسعودية، وبين تركيا والعراق عبر ‏الأراضي السورية، بالتوازي مع تطوير الربط السككي وتأهيل الطرق الدولية والمنافذ الحدودية.‏

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وفي هذا الإطار، أكد وزير النقل يعرب بدر في تصريح لـ سانا في 24 أيار الماضي، استمرار العمل على إعادة تفعيل ممرات ‏الترانزيت وتبسيط إجراءات العبور والتخليص، بما يضمن انسيابية حركة الشاحنات ويعزز النشاط الاقتصادي الإقليمي.‏

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وأشار بدر إلى أن حركة العبور عبر الممر البري الممتد من الحدود التركية إلى الحدود الأردنية كانت تتراوح قبل عام 2011 بين ‌‏100 و115 ألف شاحنة سنوياً بالاتجاهين، ضمن شبكة تجارية تربط تركيا بدول الخليج، فضلاً عن خطوط التجارة بين أوروبا ‏والمنطقة العربية.‏

الشاحنات بالأرقام.. مؤشرات على عودة حركة العبور

وتعكس بيانات الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تنامي حركة النقل البري خلال عام 2026؛ إذ سجل منفذ باب الهوى الحدودي مع تركيا ‏حتى نهاية آب عبور 95 ألفاً و247 شاحنة تجارية بالاتجاهين، محملة بأكثر من مليونين و104 آلاف طن من البضائع، فيما عبر منفذ ‏السلامة 46 ألفاً و480 شاحنة بحمولة تجاوزت مليوناً و77 ألف طن.‏



وتجاوز عدد الشاحنات عبر منفذ الراعي 40 ألفاً حتى نهاية تموز، بحمولة قاربت مليون طن، بينما بلغ متوسط العبور في منفذ ‏جرابلس نحو 150 شاحنة يومياً.‏





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وعلى المحور الجنوبي، بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت منفذ نصيب الحدودي مع الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ‏الحالي 50 ألفاً و272 شاحنة، منها 18 ألفاً و374 شاحنة قادمة إلى سوريا، و31 ألفاً و898 شاحنة مغادرة، كما تضاعف التبادل ‏التجاري قرابة 3 مرات خلال عام واحد، مسجلاً 330 مليون ‏دولار.‏

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وفي أيلول 2026، وقّعت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية، عقد صيانة وإعادة ‏تأهيل أوتوستراد نصيب – دمشق، لتعزيز جاهزية هذا المحور الحيوي للنقل والشحن.‏

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أما على المحور العراقي، فسجل منفذ البوكمال عبور 14 ألفاً و145 شاحنة تجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بحمولة ‏تجاوزت 460 ألف طن، فيما شهد منفذ التنف عبور أكثر من 65 ألف صهريج نفطي منذ إعادة افتتاحه في نيسان حتى نهاية تموز، ‏إضافة إلى نحو 10 آلاف شاحنة نقلت قرابة 329 ألف طن من البضائع.‏

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وكشف الرئيس الشرع، خلال مقابلة مع قناة دجلة العراقية في 27 تشرين الأول الماضي، أن حركة النقل والتجارة بين البلدين شهدت ‏نمواً سريعاً خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، حيث عبرت أكثر من 100 ألف شاحنة ترانزيت من سوريا إلى العراق، ومن ‏العراق إلى دول أخرى عبر الأراضي السورية، إلى جانب أكثر من 40 ألف شاحنة مخصصة لحركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.‏

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وفي الاتجاه اللبناني، سجل منفذ جديدة يابوس عبور 31 ألفاً و189 شاحنة تجارية منذ بداية العام حتى نهاية آب، محملة بأكثر من ‌‏528 ألف طن من البضائع.‏

اتفاقيات وتسهيلات.. إزالة عوائق التجارة

وترافقت زيادة حركة الشاحنات مع اتفاقات وتفاهمات إقليمية هدفت إلى توحيد الإجراءات وتخفيض تكاليف النقل، ففي حزيران 2025 ‏اتفقت اللجنتان الفنيتان السورية والأردنية على توحيد رسوم العبور عند 2 بالمئة في البلدين، بدلاً من 5 بالمئة لدى الجانب الأردني.‏



كما وُقعت مذكرة تفاهم سورية تركية لإعادة تفعيل النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، واستؤنف النقل البري المباشر بين ‏البلدين في آب 2025، بعد توقف منذ 2011، مع عبور شاحنات بين مرسين وحلب وإدلب، وانطلاق أول قافلة ترانزيت عبر باب ‏الهوى.‏



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وشكل تأسيس مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني في أيار 2025 خطوة لتوسيع التعاون في التجارة والنقل والطاقة، فيما وقعت ‏سوريا وتركيا والأردن في نيسان 2026 مذكرة تفاهم لتطوير الربط اللوجستي وتبسيط الإجراءات وتطبيق الحلول الرقمية.‏

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في حين شهدت أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني التي عقدت في دمشق يومي 8 و9 تشرين الثاني الجاري ‏توقيع 11 وثيقة تنوعت بين مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية ‏وبروتوكولات لتعزيز التعاون الثنائي.‏

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كما شهد التعاون مع لبنان تفاهمات لتخفيض الأجور الجمركية وتسهيل نقل البضائع، بالتوازي مع تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية ‏لتعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري.‏

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وعلى المسار الخليجي، جاء تسهيل عبور الشاحنات السورية ومنح سائقيها تأشيرات الدخول والترانزيت إلى السعودية في آب 2026، ‏ليعزز فرص وصول الصادرات السورية إلى الأسواق السعودية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.‏

السكك الحديدية.. إحياء الخطوط التاريخية

ويمثل النقل السككي محوراً أساسياً في إعادة بناء شبكة الممرات السورية، حيث أوضح وزير النقل يعرب بدر أن تشغيل قطارات ‏الشحن بين مرفأ طرطوس وميناء أم قصر العراقي مروراً ببغداد عام 2009 شكل تجربة مهمة في النقل الإقليمي، قبل توقف الحركة ‏عام 2011 نتيجة تضرر البنية التحتية. ‏



وتعمل الحكومة السورية على تأهيل وصلتي السكك الحديدية مع تركيا عبر ميداني إكبس والراعي، وإحياء الخط الحديدي الحجازي ‏باتجاه الأردن، وقد أعلنت تركيا استعدادها لدعم استكمال نحو 30 كيلومتراً من الأجزاء الناقصة في الخط داخل سوريا، فيما أشار ‏الوزير يعرب بدر إلى إمكانية إصلاحه قبل نهاية 2026 في حال تنفيذ الدعم التركي.‏

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كما تبرز أهمية إنشاء خط حديث يربط دمشق بالحدود الأردنية، لاستكماله باتجاه الحدود السعودية في منطقة القريات، بما يتيح ‏مستقبلاً ربط شبكات النقل الخليجية بالبحر المتوسط.‏

الموانئ.. بوابة سوريا إلى المتوسط

واستعادت الموانئ السورية نشاطها في استقبال البضائع وإعادة تصديرها، وقد استقبل مرفأ اللاذقية خلال الأشهر السبعة الأولى من ‏عام 2026، 394 باخرة، وناول نحو 2.86 مليون طن من البضائع و171 ألف حاوية، فيما استقبل مرفأ طرطوس خلال الفترة ذاتها ‌‏551 باخرة وتعامل مع نحو خمسة ملايين طن، منها 3.9 ملايين طن واردات و1.1 مليون طن صادرات.‏





وشملت عمليات الترانزيت شحنات مواشٍ وأخشاب من رومانيا باتجاه العراق والأردن، وسيارات قادمة من الإمارات عبر معبر نصيب ‏ومتجهة بحراً إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى تصدير نحو 10 آلاف طن من الكبريت العراقي عبر الأردن ومرفأ طرطوس.‏





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وفي قطاع الطاقة، بدأت قوافل الفيول العراقي الدخول باتجاه مصفاة بانياس في نيسان 2026، واستقبل مرفأ بانياس خلال الأشهر ‏الثمانية الأولى 108 نواقل محملة بنحو 3.23 ملايين طن من المشتقات النفطية، بالتوازي مع تصدير أكثر من مليوني طن من النفط ‏العراقي.‏

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وبحث الرئيس الشرع مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال لقائهما في دمشق في 28 تشرين الأول الماضي، مشروع ‏إعادة تأهيل خط كركوك – بانياس، بوصفه فرصة استراتيجية لتوفير منفذ إضافي لصادرات النفط العراقي عبر الموانئ السورية على ‏المتوسط، إلى جانب تطوير الممرات التجارية البرية الشمالية والوسطى وممر التنف.‏

الأجواء السورية.. استعادة الربط الجوي الدولي

وامتدت عودة النشاط إلى المجال الجوي، مع استئناف رحلات مباشرة بين دمشق وبرلين وموسكو، وإطلاق وجهات للخطوط الجوية ‏السورية إلى أمستردام وكوبنهاغن وفيينا، واستقبال رحلات لشركات من دول عدة في مطاري دمشق وحلب الدوليين، فضلاً عن إعادة ‏افتتاح مطار دير الزور الدولي في آب 2026.‏



وبلغ عدد الطائرات العابرة للأجواء السورية خلال شهر تشرين الأول الماضي 19 ألفاً و242 طائرة تابعة لـ 17 شركة، في مؤشر ‏على استعادة المجال الجوي أهميته ضمن مسارات الطيران الإقليمي والدولي.‏





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وتؤكد هذه المؤشرات أن عودة سوريا إلى خارطة الترانزيت لا تقتصر على ارتفاع أعداد الشاحنات والسفن والطائرات، بل تمثل تحولاً ‏في موقعها الاقتصادي والاستراتيجي، من بلد تعطلت ممرات العبور فيه لسنوات جراء الحرب إلى دولة تعمل على استعادة دورها ‏ممراً يربط الخليج والعراق وتركيا وأوروبا، ويمنح البحر المتوسط بوابة برية أوسع نحو عمق المنطقة.‏