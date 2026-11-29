ورشة عمل في دمشق بعنوان: “الآفاق المستقبلية والأمن الغذائي: الجيل القادم من الزراعة في سوريا”
انطلاقاً من سراقب.. تحرير ريف إدلب بالكامل فتح أبواب حماة
معاون وزير الصناعة: عودة أكثر من 3900 معمل إلى سوريا
التحضيرات النهائية لانطلاق معرض وزارة الدفاع في سوق الإنتاج بحلب
من الشرارة الأولى إلى يوم النصر.. ذاكرة ثورة كاملة في ممر واحد خلال مهرجان موسم التحرير بدمشق.
وزير الصحة يبحث مع السفير السعودي تطوير المشاريع التنموية الطبية في سوريا
بطولة نجوم الحرية للكيك بوكسينغ تستعد لنسختها الثالثة بمشاركة عربية ودولية
انطلاق معرض الأشغال اليدوية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة في حلب
Sign in to your account
تذكرني