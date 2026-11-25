دمشق-سانا

دمشق:

1 – جلسة ضمن حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بعنوان (العنف ضد المرأة: مفهومه، أشكاله، وآثاره النفسية والاجتماعية)، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – جلسة سينمائية تخصصية مع المخرج جلال الماغوط في المعهد العالي للفنون المسرحية، الساعة الـ 11:00 صباحاً، تليها في دار الأوبرا إعادة عرض فيلم الدراما الاجتماعية (تحت الشجرة)، الساعة الـ 12:00 ظهراً، وبرنامج الأفلام القصيرة، الساعة الـ 3:00 عصراً، وعرض فيلم الدراما (إلى أرض مجهولة)، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – ورشة بعنوان (المهارات الأساسية للطالب الناجح)، بإشراف الأستاذة نيفين الزير، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 3:00 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان (الغذاء الصحي لأطفالنا)، تلقيها الدكتورة إيناس العوض، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 -محاضرة بعنوان (الطاقات المتجددة)، يلقيها المهندس الياس بريمو، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

6 – حفل توقيع رواية (عندما عطس الزعيم) للروائي غيث حمور، في قاعة المحاضرات بالمكتبة الوطنية السورية، من الساعة الـ 4:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – ورشة رسم بعنوان (أفكار وألوان)، بإشراف الفنانة هناء حورية، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4:30 عصراً.

8 – محاضرة بعنوان (الاقتصاد السوري وعتبة المستقبل)، تلقيها الدكتورة خزامى الجندي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 6:00 مساءً.

9 – محاضرة بعنوان (السياسة والعمل الاجتماعي آفاق للتكامل)، يلقيها الأستاذ مؤيد قبلاوي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

10 – عرض مسرحي بعنوان (العرض يجب أن يستمر)، على مسرح الحمراء، الساعة الـ 6:00 مساءً.

11 – عرض أفلام “حدوتة”، و”كيف تسرق بنكاً”، و”رامايانا”، و”مطلوب عائلياً”، و”ولا كان على البال”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – عرض مسرحي كوميدي تعليمي للأطفال والعائلة بعنوان (ماشا والدب)، تقدمه فرقة عمو سعيد، في المركز الثقافي العربي بقطنا، من الساعة الـ 9:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 – محاضرة بمناسبة يوم الطفل العالمي بعنوان (طفلي يقرأ)، تقدمها الآنسة بتول العسلي، في قاعة المحطة الثقافية بالضمير، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

3 – ندوة بعنوان (أهمية الوقاية من شلل الأطفال)، تقدمها الممرضتان فلك كاتبة، وحمدة عائشة، في قاعة المحطة الثقافية بجيرود، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – محاضرة للسيدات بعنوان (السيرة النبوية – الجزء العشرون)، تقدمها السيدة هيفاء شهاب الدين، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في قطنا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

درعا:

محاضرة فكرية وأدبية بعنوان (الشعر بين النقد والتصنيف)، يقدمها الباحثان سلطان الحريري، وبسام البردان، ويدير الجلسة الأستاذ جمال سعد الدين، في المركز الثقافي بدرعا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حمص:

1 – محاضرة صحية بعنوان (السكري الداء والدواء)، تقدمها الأستاذة أحلام ونوس، في المركز الثقافي العربي بالمخرم، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، تلقيها الدكتورتان وفاء عساف، وجوانا جمران، في قاعة سامي الدروبي بمديرية ثقافة حمص، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان (أثر الثقافة في تحسين جودة الحياة)، يلقيها الدكتور رائد الصبح، في قاعة سامي الدروبي بمديرية ثقافة حمص، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – عرض مسرحي ضمن فعاليات مهرجان حمص المسرحي السادس والعشرين بعنوان (خط النهاية)، من تأليف صموئيل بيكت وإعداد وإخراج جواد عكلا، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 – توقيع مجموعة شعرية ضمن فعاليات معرض حماة للكتاب للشاعر محمد عصام علوش، في كلية الطب البيطري بحماة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – عرض مسرحية (السنافر) ضمن فعاليات معرض حماة للكتاب، في كلية الطب البيطري بحماة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

3 – أمسية شعرية ضمن فعاليات معرض حماة للكتاب، يحييها الشعراء حكمت جمعة، وفادي المصطفى، وصلاح الأخضر، وعمر كوجك، وعباس حيروقة، وأيمن الجبلي، في كلية الطب البيطري بحماة، الساعة الـ 3:00 عصراً.

4 – محاضرة ضمن فعاليات معرض حماة للكتاب بعنوان (سوريا الجديدة ودور النخب في بنائها)، يلقيها الدكتور عبد الكريم بكار، في كلية الطب البيطري بحماة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

5 – افتتاح معرض كاريكاتير بمناسبة حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بعنوان (مثل بلا عذر)، في بيت سوري للفنون بمصياف، الساعة الـ 6:00 مساءً.

إدلب:

عرض أفلام (دمشق 2011) و(النظرة الأخيرة) و(العودة إلى الحياة) و(بقايا روح) ضمن فعاليات مهرجان (أفلام تحت الحصار)، في مسرح المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 5:00 مساءً.

طرطوس:

1 – عرض أفلام الأطفال والعائلة المدبلجة والكوميديا الساخرة “ليلو وستيتش” و”الجلاد” و”زوتوبيا 2″، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

2 – محاضرة بعنوان (الدكتور وجيه محي الدين بين الشعر والصحافة)، يقدمها الأستاذ تمام أحمد، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – حلقة كتاب بعنوان (الورد في تراثنا الشعبي للكاتب محمد خالد رمضان)، تقدمها السيدة محيا خضور، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – حفل تخرج طلاب كلية الاقتصاد في جامعة طرطوس، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

اللاذقية:

1 – نشاط تفاعلي للأطفال بعنوان (رحلة في عالم الحيوان)، تقدمه مكتبة الطفل، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (التربية في عصر جديد)، يلقيها الدكتور عبد الكريم بكار، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – ورشة عمل بعنوان (مهارات حياتية)، يقدمها مكتب ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

4 – محاضرة بعنوان (مراحل تطور صناعة الكتاب عبر التاريخ حتى العصر الرقمي)، تقدمها الدكتورة راما دعاس، في قاعة الأنشطة بدار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

5 – محاضرة بعنوان (تاريخ اللباس في اللاذقية)، يقدمها الأستاذ سامر منى، تليها مقتطفات شعرية من أمسية (الفرح السوري)، تقدمها الدكتورة هدى طحلاوي، في قاعة الأنشطة بدار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

عرض أفلام “كيف تسرق بنكاً”، و”حدوتة”، و”خلي بالك من نفسك”، و”قلب الوحش”، و”أُم أُخرى”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

1 – محاضرة بعنوان (أنا أستطيع)، تقدمها الآنسة مليكة الكحيش، في المدرسة الغربية بالعشارة، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – ندوة بعنوان (البيئة مسؤولية الجميع)، يقدمها الأستاذ سامي السالم، في المحطة الثقافية بالشعفة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

الرقة:

1 – محاضرة بعنوان (أثر التقنيات الزراعية والمعاصر في إنتاج زيت عالي الجودة)، يلقيها الأستاذ المهندس زكريا قواس، في مديرية الثقافة بالرقة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – أمسية شعرية بعنوان (أم الشهيد)، يحييها الشاعر طه المسعود، في المركز الثقافي العربي بالجرنية، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

3 – عرض الفيلم السينمائي (نيورمبيرغ – الجزء الأول)، في المركز الثقافي العربي بالطبقة، الساعة الـ 4:00 عصراً.