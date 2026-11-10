قوى الأمن الداخلي: تحييد متزعم خلية لفلول النظام البائد في طرطوس وملاحقة ‏آخرين

دمشق-سانا‏

نفذت قوى الأمن الداخلي كميناً محكماً في الريف الشرقي لمحافظة طرطوس، إثر ‏رصد إدارة مكافحة الإرهاب خلية مسلحة مكونة من أربعة أشخاص تابعة لفلول النظام ‏البائد، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وسطو مسلح على ممتلكات المدنيين.‏

وقالت قوى الأمن عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء: إن الاشتباك أسفر عن تحييد ‏متزعم الخلية المجرم يزن عباس وإصابة أحد أفرادها، وضبط عدد من الأسلحة ‏والذخائر.‏

وأشارت إلى أن القوى الأمنية تواصل عمليات التمشيط والملاحقة المكثفة لإلقاء ‏القبض على باقي أفراد الخلية.‏

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة فلول ومسؤولي وعناصر النظام البائد ‏وميليشياته المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من ‏تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا ‏وأسرهم.‏