قوى الأمن الداخلي: تحييد متزعم خلية لفلول النظام البائد في طرطوس وملاحقة ‏آخرين

دمشق-سانا
نفذت قوى الأمن الداخلي كميناً محكماً في الريف الشرقي لمحافظة طرطوس، إثر رصد إدارة مكافحة الإرهاب خلية مسلحة مكونة من أربعة أشخاص تابعة لفلول النظام البائد، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وسطو مسلح على ممتلكات المدنيين.
وقالت قوى الأمن عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء: إن الاشتباك أسفر عن تحييد متزعم الخلية المجرم يزن عباس وإصابة أحد أفرادها، وضبط عدد من الأسلحة والذخائر.
وأشارت إلى أن القوى الأمنية تواصل عمليات التمشيط والملاحقة المكثفة لإلقاء القبض على باقي أفراد الخلية.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة فلول ومسؤولي وعناصر النظام البائد وميليشياته المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.