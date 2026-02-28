الأمن الداخلي في صافيتا يحرر شابين مختطفين بعد عملية دقيقة على الحدود مع لبنان

طرطوس-سانا

أعلن مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة صافيتا أحمد الشيخ يوسف، تحرير شابين من محافظة طرطوس تم اختطافهما أثناء محاولتهما السفر إلى ألمانيا، مشيراً إلى أن عملية التحرير جرت في منطقة القصير بريف حمص على الحدود مع لبنان.

وقال الشيخ يوسف في بيان اليوم السبت: “وردنا بتاريخ 21/2/2026 بلاغ يفيد بفقدان الاتصال بالشابين بشار ويزن محرز، وهما من أهالي قرية الملوعة، وذلك أثناء محاولتهما السفر إلى ألمانيا”.

وأضاف: “في اليوم ذاته، تلقى ذوو الشابين اتصالاً هاتفياً من رقم مجهول، تضمن إرسال مقاطع صوتية ومرئية تُظهر تعرضهما للتعذيب، مع تهديد ذويهما وإجبارهم على دفع فدية مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكى مقابل إطلاق سراحهما. وقد قام ذوو الشابين بتحويل جزء من المبلغ على دفعتين استجابة للتهديدات”.

وأوضح الشيخ يوسف أن الوحدات الأمنية المختصة باشرت فوراً إجراءات التحري وجمع المعلومات، وقامت بتحديد موقع الخاطفين على الحدود اللبنانية السورية في منطقة القصير بمحافظة حمص.

وقال: “بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في منطقة القصير، نُفذت مداهمة لإحدى المزارع التي كان يحتجز فيها المخطوفان، وألقي القبض على أحد المتورطين، والذي أقر خلال التحقيقات الأولية بمكان احتجاز الشابين، وبناءً على ذلك، حُرّر المخطوفان بعملية أمنية دقيقة ومنظمة، ثم سلّما إلى ذويهما أصولاً بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة”.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية أمن وسلامة المواطنين ومكافحة الجرائم بما فيها الخطف وعمليات التهريب غير الشرعي في المناطق الحدودية.