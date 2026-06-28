السورية للبريد: افتتاح مكتب بريد في كلية الهمك بدمشق لتقديم خدمات للطلاب والكوادر الجامعية

دمشق-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للبريد اليوم الأحد مكتباً جديداً في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية (الهمك) بجامعة دمشق، في ‏إطار ‏جهود المؤسسة لتوسيع نطاق خدماتها، بهدف تقديم الخدمات البريدية للطلاب والكوادر داخل الحرم الجامعي.

ويقدّم المكتب، الذي افتتح بحضور مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد ورئيس جامعة دمشق مصطفى صائم الدهر وعميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية مهلب الداود، خدمات سحب وإيداع “شام كاش”، وصرف رواتب المتقاعدين، وتسديد أقساط الجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح، واستخراج وثائق غير محكوم وغير عامل، إضافة إلى الحوالات الفورية وحوالات الإيجار، وتسديد فواتير MTN وتحويل الرصيد.

قريباً..خدمة شحن الطرود داخلياً ودولياً

وبيّن مدير المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد في تصريح لـ سانا، أن خدمات المكتب تتركز لشريحتي الطلبة والأكاديميين المدرسين ضمن الكلية، لافتاً إلى أنه سيتم بداية شهر تموز القادم تفعيل خدمة شحن الطرود داخلياً ثم دولياً، كما أن هناك خدمات أخرى ستضاف تباعاً لهذا المكتب ليصبح بسوية أي مكتب آخر في سوريا.

وأشار حمد إلى أنه تم سابقاً افتتاح مكاتب في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكلية الحقوق بجامعة دمشق، والمدينة الجامعية بدمشق، إضافة إلى وجود مكاتب في كل من جامعات حلب، وحمص، وحماة، واللاذقية، كما افتتح مؤخراً مكتب في جامعة طرطوس.

ولفت إلى أنه سيتم قريباً افتتاح مكاتب في جامعتي إدلب والفرات بدير الزور، للوصول إلى تغطية الشريحة الأكاديمية بشكل كامل ضمن الجامعات.

خدمات تصل إلى مكان العمل

بدوره، اعتبر رئيس جامعة دمشق مصطفى صائم الدهر، أن افتتاح مكتب للبريد في تجمع (الهمك) بجامعة دمشق، يعد إضافة جديدة كونه يقدم خدمات ممتازة تصل إلى مكان عمل الطالب، والموظف، والأستاذ الجامعي، وتوفر عليه عناء الذهاب إلى مكان بعيد للحصول عليها، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على توسيع الخدمات التي يقدمها هذا المكتب حتى يشمل كل الرسوم الجامعية.



ولفت صائم الدهر إلى أن ما يميز المكتب أيضاً أن مراكز المؤسسة العامة للبريد في سوريا موصولة بشبكة واحدة، وهو ما يمكّن الطالب من دفع رسومه من محافظته، دون أن يضطر للقدوم إلى الجامعة، منوهاً بجهود المؤسسة وتطور الخدمات التي تقدمها.

خطط المؤسسة لتوسيع خدماتها

بدورها، أوضحت مديرة الاتصال ودعم التنفيذ في المؤسسة السورية للبريد رشا عليكو، أن المؤسسة تعمل على توسيع خدماتها وإحداث مكاتب بريدية ضمن الخطط الموضوعة، للوصول إلى المساحة الجغرافية السورية كاملةً، منوهة بإحداث مكاتب بريدية لتخديم الشريحة الأكاديمية، إلى جانب افتتاح المؤسسة اليوم مكتبين جديدين، أحدهما في مدينة سلقين بريف إدلب، والآخر في بلدة تل حاصل بريف حلب.

وأشارت عليكو إلى أن الهدف من هذه المراكز هو توفير الجهد والوقت والمال على المواطنين، والفئة الأكاديمية بالجامعات، لافتةً إلى وجود مكتب متنقل للمؤسسة بريف دمشق ودمشق، يقدم كل الخدمات أينما احتاجها المواطنون بكل شرائحهم.





وكانت المؤسسة السورية للبريد افتتحت مكتب بريد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الـ 18 من كانون الثاني الماضي، في مبنى الوزارة بدمشق، لتقديم خدماته للشريحة الأكاديمية من مدرسين وأساتذة وعاملين في الوزارة والإدارات التابعة لها، إضافة إلى طلبة الجامعات.