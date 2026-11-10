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بمساحة تفوق 7 أضعاف مساحته السابقة.. منفذ الدبوسية الحدودي في ريف حمص يعود إلى الخدمة

منفذ ابداعي بمساحة تفوق 7 أضعاف مساحته السابقة.. منفذ الدبوسية الحدودي في ريف حمص يعود إلى الخدمة

بمساحة تفوق 7 أضعاف مساحته السابقة.. منفذ الدبوسية الحدودي في ريف حمص يعود إلى الخدمة، مستأنفاً حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية بين سوريا ولبنان بعد إعادة تأهيله وتوسعته.

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