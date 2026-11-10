بمساحة تفوق 7 أضعاف مساحته السابقة.. منفذ الدبوسية الحدودي في ريف حمص يعود إلى الخدمة، مستأنفاً حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية بين سوريا ولبنان بعد إعادة تأهيله وتوسعته.