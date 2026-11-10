بمساحة تفوق 7 أضعاف مساحته السابقة.. منفذ الدبوسية الحدودي في ريف حمص يعود إلى الخدمة تاريخ النشر: 2026/11/10 7:22 مساءً اخر تحديث: 2026/11/10 7:22 مساءً بمساحة تفوق 7 أضعاف مساحته السابقة.. منفذ الدبوسية الحدودي في ريف حمص يعود إلى الخدمة، مستأنفاً حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية بين سوريا ولبنان بعد إعادة تأهيله وتوسعته. نادي «صنّاع الأثر» يختتم ناديه الصيفي في حمص أسبوع بانوراما المسرح في حمص يستعرض ملامح الدراما المسرحية بعد التحرير الثروة السمكية في سوريا.. جهودٌ لتعزيز الحماية ومواجهة التحديات البيئية تعزيز التزويد المائي في تدمر عبر تركيب محولتين كهربائيتين لتشغيل آبار جديدة منظمة الهجرة الدولية: أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من لبنان إلى سوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حمصسوريالبنانمنفذ الدبوسية الحدودي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها آخر الأخبار انفوغراف بمساحة تفوق 7 أضعاف مساحته السابقة.. منفذ الدبوسية الحدودي في ريف حمص يعود إلى الخدمة فيديو ناجية من الزلزال.. إيمان الساعور تحوّل الألم إلى أمل بإبرة وخيط دولي الجيش اليمني يعلن تنفيذ مئات الضربات ضد ميليشيا الحوثي واستعادة مواقع في عدة جبهات