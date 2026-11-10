طوارئ طرطوس ترفع جاهزيتها لمواجهة السيول والفيضانات خلال الشتاء

طرطوس-سانا
رفعت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في طرطوس مستوى استعدادها لمواجهة مخاطر فصل الشتاء، عبر تحديث خطة الطوارئ وتعزيز جاهزية فرق الإنقاذ والإسعاف، وتجهيز الآليات والمعدات، إلى جانب أعمال تنظيف المصارف المطرية ومجاري الأنهار والأودية وصيانة الجسور والعبّارات.
وأوضح مدير المديرية، عبد المنعم سطيف، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الخطة جرى تحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية وبمتابعة من محافظ طرطوس، متضمنة تحديد مراكز السيطرة وغرف العمليات وآليات التواصل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة للحوادث.
وبيّن سطيف أن الاستعدادات شملت تجهيز معدات الضخ والسحب والإنارة ووسائل الاتصال الاحتياطية، ورفع جاهزية فرق الاستجابة السريعة والإنقاذ والإسعاف، بالتوازي مع التنسيق مع مديرية الموارد المائية والبلديات والوحدات الإدارية لتنظيف شبكات الصرف المطري وإزالة الردميات والنفايات، وتعزيل مجاري الأنهار والأودية وفحص العبارات والجسور، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الخطط بلغت نحو 70 بالمئة.
غرف عمليات رئيسية وفرعية
وأشار سطيف إلى أن المديرية تمتلك 73 آلية مخصصة للبحث والإنقاذ والإطفاء والإسعاف، و354 عنصراً موزعين على فرق متخصصة تعمل بنظام المناوبات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية وفرق استجابة أولية في مراكز المحافظة، لتلقي البلاغات وتوجيه الفرق الأقرب إلى مواقع الحوادث.
وحول المواقع الأكثر عرضة للمخاطر، أوضح سطيف أن الأحياء المنخفضة في مدينة طرطوس، ولا سيما القريبة من الكورنيش البحري والمصارف المطرية القديمة أو محدودة الاستيعاب، تعد من المناطق المعرضة لتجمع المياه، إلى جانب المناطق المحيطة بمجاري الأنهار في سهل عكار وبيت باس، وأودية صافيتا ودريكيش، التي قد تشهد سيولاً مفاجئة وانجرافات للتربة.
نقص الآليات والكوادر أبرز التحديات
ولفت سطيف إلى أن نقص الإمكانيات والكوادر البشرية والآليات النوعية، إضافة إلى حاجة عدد من الآليات القديمة للصيانة المتكررة بسبب الأعطال، تشكل أبرز التحديات أمام عمل المديرية، مؤكداً الاعتماد على التنسيق والعمل المشترك مع المديريات والجهات المعنية لتوحيد الجهود وتعزيز الجاهزية التشغيلية.
وتأتي هذه الاستعدادات للحد من الأضرار المحتملة للهطولات المطرية الغزيرة والسيول، وتسريع عمليات التدخل وحماية المواطنين والممتلكات خلال فصل الشتاء.