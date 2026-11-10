طوارئ طرطوس ترفع جاهزيتها لمواجهة السيول والفيضانات خلال الشتاء

طرطوس-سانا‏

رفعت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في طرطوس مستوى استعدادها لمواجهة مخاطر ‏فصل الشتاء، عبر تحديث خطة الطوارئ وتعزيز جاهزية فرق الإنقاذ والإسعاف، ‏وتجهيز الآليات والمعدات، إلى جانب أعمال تنظيف المصارف المطرية ومجاري الأنهار ‏والأودية وصيانة الجسور والعبّارات.

وأوضح مدير المديرية، عبد المنعم سطيف، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الخطة ‏جرى تحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية وبمتابعة من محافظ طرطوس، متضمنة تحديد ‏مراكز السيطرة وغرف العمليات وآليات التواصل على مدار الساعة لضمان سرعة ‏الاستجابة للحوادث.‏

وبيّن سطيف أن الاستعدادات شملت تجهيز معدات الضخ والسحب والإنارة ووسائل ‏الاتصال الاحتياطية، ورفع جاهزية فرق الاستجابة السريعة والإنقاذ والإسعاف، بالتوازي ‏مع التنسيق مع مديرية الموارد المائية والبلديات والوحدات الإدارية لتنظيف شبكات ‏الصرف المطري وإزالة الردميات والنفايات، وتعزيل مجاري الأنهار والأودية وفحص ‏العبارات والجسور، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الخطط بلغت نحو 70 بالمئة.‏

غرف عمليات رئيسية وفرعية

وأشار سطيف إلى أن المديرية تمتلك 73 آلية مخصصة للبحث والإنقاذ والإطفاء ‏والإسعاف، و354 عنصراً موزعين على فرق متخصصة تعمل بنظام المناوبات على ‏مدار 24 ساعة، إضافة إلى غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية وفرق استجابة أولية ‏في مراكز المحافظة، لتلقي البلاغات وتوجيه الفرق الأقرب إلى مواقع الحوادث.‏

وحول المواقع الأكثر عرضة للمخاطر، أوضح سطيف أن الأحياء المنخفضة في مدينة ‏طرطوس، ولا سيما القريبة من الكورنيش البحري والمصارف المطرية القديمة أو ‏محدودة الاستيعاب، تعد من المناطق المعرضة لتجمع المياه، إلى جانب المناطق المحيطة ‏بمجاري الأنهار في سهل عكار وبيت باس، وأودية صافيتا ودريكيش، التي قد تشهد ‏سيولاً مفاجئة وانجرافات للتربة.‏

نقص الآليات والكوادر أبرز التحديات

ولفت سطيف إلى أن نقص الإمكانيات والكوادر البشرية والآليات النوعية، إضافة إلى ‏حاجة عدد من الآليات القديمة للصيانة المتكررة بسبب الأعطال، تشكل أبرز التحديات ‏أمام عمل المديرية، مؤكداً الاعتماد على التنسيق والعمل المشترك مع المديريات والجهات ‏المعنية لتوحيد الجهود وتعزيز الجاهزية التشغيلية.‏

وتأتي هذه الاستعدادات للحد من الأضرار المحتملة للهطولات المطرية الغزيرة والسيول، ‏وتسريع عمليات التدخل وحماية المواطنين والممتلكات خلال فصل الشتاء.‏