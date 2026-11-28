برلين-سانا

توقع الاتحاد الألماني لتجارة السيارات، اليوم السبت، تسجيل أكثر من مليون سيارة كهربائية جديدة في ألمانيا خلال عام 2027، وذلك للمرة الأولى، مع ارتفاع التسجيلات المرتقبة إلى نحو 1.01 مليون سيارة، مقارنة بنحو 840 ألفاً متوقعة للعام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن التوقعات السنوية للاتحاد، الذي يمثل وكلاء السيارات وورشات الإصلاح، أن إجمالي تسجيلات سيارات الركاب الجديدة في ألمانيا مرشح للارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة العام المقبل، ليصل إلى نحو 3.05 ملايين سيارة، متجاوزاً حاجز ثلاثة ملايين للمرة الأولى منذ عام 2019، مقابل 2.97 مليون سيارة متوقعة في عام 2026.

وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للنقل البري تسجيل نحو 698 ألف سيارة كهربائية جديدة بالكامل خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى تشرين الأول من العام الجاري، فيما يتوقع الاتحاد أن يصل العدد إلى نحو 840 ألف سيارة مع نهاية العام، ما يعكس الزيادة المرتقبة في الإقبال على هذا النوع من المركبات خلال العام المقبل.

وقال رئيس الاتحاد توماس بيكرون: “إن سوق السيارات الكهربائية سيكتسب مزيداً من الزخم في عام 2027″، مشيراً إلى أن اتساع تشكيلة الطرازات المتاحة، إلى جانب إمكانية تقديم حوافز حكومية إضافية، قد يشجع المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية.

وفي السياق ذاته، توقع الاتحاد ارتفاع تسجيلات السيارات الهجينة القابلة للشحن إلى نحو 360 ألف سيارة في عام 2027، مقارنة بـ331 ألف سيارة متوقعة هذا العام، في حين يُرجح تراجع تسجيلات السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي، بما فيها السيارات الهجينة التقليدية، إلى نحو 1.68 مليون سيارة، مقابل 1.8 مليون سيارة متوقعة في عام 2026.

ورغم النمو المتوقع، أشار الاتحاد إلى أن إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة سيبقى دون المستويات التي سجلها السوق الألماني خلال سنوات الانتعاش التي سبقت جائحة كورونا، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه قطاع السيارات، رغم التحسن المرتقب في تسجيل المركبات الكهربائية.

وفي 17 نيسان الماضي، أظهرت بيانات رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية تسارع وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية في أوروبا، إذ ارتفعت حصتها إلى 17.4 بالمئة من سوق الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مقارنة بـ13.6 بالمئة في عام 2024، ووصلت إلى 18.8 بالمئة خلال الشهرين الأولين من عام 2026، فيما تعمل ألمانيا على تعزيز انتشار هذه المركبات من خلال تقديم إعفاءات ضريبية قد تمتد لعشر سنوات، ودعم تركيب محطات الشحن المنزلية، في إطار جهود الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.