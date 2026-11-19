أبوظبي-سانا‏

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض اليوم الخميس، متأثرة بتصاعد المخاوف من التوترات الإقليمية ‏واحتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، عقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عزز ‏توقعات رفع أسعار الفائدة.‏

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر السعودي تراجع بنسبة 0.4 بالمئة، متأثراً بانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي 1.5 ‏بالمئة، فيما انخفض مؤشر دبي 0.2 بالمئة، وتراجع مؤشر قطر بالنسبة ذاتها، بينما استقر مؤشر أبوظبي عند مستوياته ‏السابقة دون تغيير.‏

ونقلت الوكالة عن المدير العام لشركة ناجا دوت كوم في الشرق الأوسط جورج بافيل قوله: إن العمليات العسكرية أثارت ‏مخاوف من تصعيد الأوضاع، ما دفع المستثمرين إلى تجنب المخاطرة، مضيفاً أن ‏محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي ‏عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يزيد تكاليف الاقتراض في ‏اقتصادات المنطقة المرتبطة عملاتها ‏بالدولار.‏

وفي بقية الأسواق، ارتفع مؤشر البحرين 0.3 بالمئة، بينما تراجع مؤشر سلطنة عُمان 0.5 بالمئة، والكويت 0.6 ‏بالمئة. وارتفع سهم أرامكو السعودية 0.2 بالمئة، بدعم من توقعات باستمرار قوة صادرات النفط السعودية، فيما قدم ‏استقرار أسعار الخام دعماً محدوداً لأسهم قطاع الطاقة.‏

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم تعرض أحد أبراج المركز المالي في العاصمة الرياض لاعتداء ‏شنته ميليشيا ‏الحوثي، ما أدى إلى أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، من دون تسجيل إصابات.‏