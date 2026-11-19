أبوظبي-سانا
أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض اليوم الخميس، متأثرة بتصاعد المخاوف من التوترات الإقليمية واحتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، عقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عزز توقعات رفع أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر السعودي تراجع بنسبة 0.4 بالمئة، متأثراً بانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي 1.5 بالمئة، فيما انخفض مؤشر دبي 0.2 بالمئة، وتراجع مؤشر قطر بالنسبة ذاتها، بينما استقر مؤشر أبوظبي عند مستوياته السابقة دون تغيير.
ونقلت الوكالة عن المدير العام لشركة ناجا دوت كوم في الشرق الأوسط جورج بافيل قوله: إن العمليات العسكرية أثارت مخاوف من تصعيد الأوضاع، ما دفع المستثمرين إلى تجنب المخاطرة، مضيفاً أن محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يزيد تكاليف الاقتراض في اقتصادات المنطقة المرتبطة عملاتها بالدولار.
وفي بقية الأسواق، ارتفع مؤشر البحرين 0.3 بالمئة، بينما تراجع مؤشر سلطنة عُمان 0.5 بالمئة، والكويت 0.6 بالمئة. وارتفع سهم أرامكو السعودية 0.2 بالمئة، بدعم من توقعات باستمرار قوة صادرات النفط السعودية، فيما قدم استقرار أسعار الخام دعماً محدوداً لأسهم قطاع الطاقة.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم تعرض أحد أبراج المركز المالي في العاصمة الرياض لاعتداء شنته ميليشيا الحوثي، ما أدى إلى أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، من دون تسجيل إصابات.