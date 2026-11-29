درعا-سانا



أتلفت الجهات الرقابية 88 برميلاً من مخللات الخيار المخالفة للشروط الصحية في أحد معامل الكونسروة بمنطقة نوى بريف درعا الغربي، لاحتوائها على العفن، ولمخالفتها شروط الحفظ والتخزين نتيجة تعرضها لأشعة الشمس.

وأكد رئيس شعبة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا، وسام دخل الله، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الجولة الرقابية نُفذت برفقة مدير منطقة نوى، وشملت عدداً من معاصر الزيتون ومعامل الكونسروة، للتحقق من واقع العمل ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأوضح دخل الله أن الجولة أسفرت عن توجيه ملاحظات إلى أصحاب بعض المنشآت لمعالجة المخالفات المسجلة، وتنظيم ضبوط تموينية بحق منشآت أخرى لعدم التزامها بشروط الصحة وسلامة الغذاء.

وأشار إلى أن بعض براميل المخللات المضبوطة احتوت على العفن، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، فيما خالف بعضها الآخر شروط الحفظ والتخزين نتيجة تعرضه لأشعة الشمس، لافتاً إلى إتلاف الكميات بحضور صاحب المعمل وتنظيم الضبوط التموينية اللازمة أصولاً.

وتأتي الجولة في إطار الإجراءات الرقابية على المنشآت الغذائية في محافظة درعا، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان سلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق، والحد من المخالفات التي قد تشكل خطراً على صحة المستهلكين.