دمشق-سانا‏

بعد مرور تسعة أشهر على اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، لا ‏تزال أسواق الطاقة العالمية تواجه تداعيات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، ‏أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، إذ تراجعت تدفقات النفط المرتبطة ‏بالمضيق إلى نحو 54 بالمئة من مستوياتها السابقة للحرب، ما يبقي إمدادات الطاقة ‏تحت الضغط ويحد من تراجع الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.‏

ووفق بيانات شركة “كيبلر” المتخصصة في تتبع حركة الشحن، بلغ متوسط تدفقات ‏النفط خلال الأيام السبعة المنتهية في 24 تشرين الثاني الجاري نحو 9.25 ملايين ‏برميل يومياً، مقابل خط أساس يبلغ نحو 17.15 مليون برميل يومياً قبل الحرب، ‏ويشمل هذا التقدير الشحنات العابرة للمضيق وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى ‏في خليج عُمان، مع استثناء النفط الإيراني المنشأ.‏

تراجع الإمدادات وارتفاع الأسعار

تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة في العاشر من تشرين ‏الثاني الجاري، إلى أن متوسط توقف إنتاج النفط في الشرق الأوسط نتيجة تداعيات ‏الحرب بلغ نحو 2.5 مليون برميل يومياً في تشرين الأول الماضي، مقارنة بنحو ‌‏10.9 ملايين برميل يومياً عند ذروة التوقف في أيار.‏

وأوضحت الإدارة أن استئناف تشغيل خط الأنابيب السعودي بين الشرق والغرب، ‏إلى جانب استمرار نقل النفط من السفن إلى سفن أخرى قبالة السواحل العُمانية، ‏أسهما في زيادة الصادرات وتخفيف الضغوط على الإمدادات، كما ساعدا في ‏تراجع أسعار النفط خلال بعض فترات تشرين الثاني.‏

في المقابل، بقيت الأسعار أعلى من مستوياتها السابقة للحرب، إذ بلغ متوسط ‏سعر خام برنت 124 دولاراً للبرميل في تشرين الأول الماضي، وفق بيانات ‏الإدارة الأمريكية، وهو أعلى متوسط شهري منذ تموز 2022، قبل أن يتراجع ‏الخام إلى مستويات دون 100 دولار في بعض تداولات تشرين الثاني.‏

وذكرت وكالة رويترز في تقرير لها في 24 تشرين الثاني، أن صادرات النفط الخام ‏من الشرق الأوسط تراجعت تدريجياً منذ منتصف تشرين الأول، إلى نحو ‌‏13.96 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 16 تشرين الثاني، بالتزامن مع ‏تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة.‏

المخاطر البحرية تزيد الضغوط

لا تقتصر تداعيات الأزمة على حجم النفط المتاح في الأسواق، بل تمتد إلى أمن ‏الملاحة وتكاليف النقل والتأمين، إذ تفرض الهجمات والتهديدات المتكررة على ‏ناقلات النفط تحديات إضافية أمام شركات الشحن، وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن ‏انتظام الإمدادات.‏

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن حركة السفن عبر مضيق ‏هرمز بقيت دون مستوياتها السابقة للحرب، فيما أشارت تقاريرها الأمنية إلى ‏استمرار المخاطر المرتفعة على الناقلات والسفن التجارية، مع تسجيل هجمات ‏متكررة خلال تشرين الثاني الجاري.‏

كما حذرت الهيئة من استمرار التهديدات التي تواجه السفن العابرة للمضيق، في ‏ظل تواصل التوترات العسكرية والأمنية، الأمر الذي يدفع شركات النقل إلى اتخاذ ‏تدابير احترازية إضافية، ويرفع تكاليف التأمين والشحن.‏

وتنعكس هذه التطورات أيضاً على أسواق المشتقات النفطية، ولا سيما الديزل ‏ووقود الطائرات، إذ يؤدي اضطراب الإمدادات وتراجع انتظام الشحنات إلى زيادة ‏الضغوط على المصافي وقطاعات النقل والطيران والصناعة، فضلاً عن احتمال ‏انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات.‏

التعافي مرهون باستقرار الملاحة

وفي توقعاتها لأسواق الطاقة، أشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن ‏استمرار القيود على تدفقات النفط من الشرق الأوسط والمخاطر المرتبطة بطول ‏مسارات الشحن سيبقيان عاملين مؤثرين في حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، ‏رغم توقعاتها بتحسن الإمدادات تدريجياً.‏

وتوقعت الإدارة أن تسهم زيادة الإنتاج العالمي وتراكم المخزونات النفطية خلال ‏عام 2027 في تخفيف الضغوط على الأسعار، مع عودة الجزء الأكبر من إنتاج ‏الشرق الأوسط، باستثناء إيران، إلى متوسط مستوياته السابقة للصراع بحلول نهاية ‏الربع الثاني من العام المقبل.‏

وتظهر هذه المؤشرات أن التعافي الجزئي لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز لم ينهِ ‏تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة، بل خفف من حدتها مقارنة بمراحل التصعيد ‏الأولى، فيما ستظل استعادة مستويات الإمدادات الطبيعية واستقرار حركة الملاحة ‏عاملين أساسيين في الحد من تقلبات الأسعار وتعزيز أمن الطاقة العالمي.