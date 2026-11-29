دمشق-سانا
بعد مرور تسعة أشهر على اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، لا تزال أسواق الطاقة العالمية تواجه تداعيات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، إذ تراجعت تدفقات النفط المرتبطة بالمضيق إلى نحو 54 بالمئة من مستوياتها السابقة للحرب، ما يبقي إمدادات الطاقة تحت الضغط ويحد من تراجع الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
ووفق بيانات شركة “كيبلر” المتخصصة في تتبع حركة الشحن، بلغ متوسط تدفقات النفط خلال الأيام السبعة المنتهية في 24 تشرين الثاني الجاري نحو 9.25 ملايين برميل يومياً، مقابل خط أساس يبلغ نحو 17.15 مليون برميل يومياً قبل الحرب، ويشمل هذا التقدير الشحنات العابرة للمضيق وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان، مع استثناء النفط الإيراني المنشأ.
تراجع الإمدادات وارتفاع الأسعار
تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة في العاشر من تشرين الثاني الجاري، إلى أن متوسط توقف إنتاج النفط في الشرق الأوسط نتيجة تداعيات الحرب بلغ نحو 2.5 مليون برميل يومياً في تشرين الأول الماضي، مقارنة بنحو 10.9 ملايين برميل يومياً عند ذروة التوقف في أيار.
وأوضحت الإدارة أن استئناف تشغيل خط الأنابيب السعودي بين الشرق والغرب، إلى جانب استمرار نقل النفط من السفن إلى سفن أخرى قبالة السواحل العُمانية، أسهما في زيادة الصادرات وتخفيف الضغوط على الإمدادات، كما ساعدا في تراجع أسعار النفط خلال بعض فترات تشرين الثاني.
في المقابل، بقيت الأسعار أعلى من مستوياتها السابقة للحرب، إذ بلغ متوسط سعر خام برنت 124 دولاراً للبرميل في تشرين الأول الماضي، وفق بيانات الإدارة الأمريكية، وهو أعلى متوسط شهري منذ تموز 2022، قبل أن يتراجع الخام إلى مستويات دون 100 دولار في بعض تداولات تشرين الثاني.
وذكرت وكالة رويترز في تقرير لها في 24 تشرين الثاني، أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت تدريجياً منذ منتصف تشرين الأول، إلى نحو 13.96 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 16 تشرين الثاني، بالتزامن مع تصاعد الهجمات على السفن في المنطقة.
المخاطر البحرية تزيد الضغوط
لا تقتصر تداعيات الأزمة على حجم النفط المتاح في الأسواق، بل تمتد إلى أمن الملاحة وتكاليف النقل والتأمين، إذ تفرض الهجمات والتهديدات المتكررة على ناقلات النفط تحديات إضافية أمام شركات الشحن، وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن انتظام الإمدادات.
وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن حركة السفن عبر مضيق هرمز بقيت دون مستوياتها السابقة للحرب، فيما أشارت تقاريرها الأمنية إلى استمرار المخاطر المرتفعة على الناقلات والسفن التجارية، مع تسجيل هجمات متكررة خلال تشرين الثاني الجاري.
كما حذرت الهيئة من استمرار التهديدات التي تواجه السفن العابرة للمضيق، في ظل تواصل التوترات العسكرية والأمنية، الأمر الذي يدفع شركات النقل إلى اتخاذ تدابير احترازية إضافية، ويرفع تكاليف التأمين والشحن.
وتنعكس هذه التطورات أيضاً على أسواق المشتقات النفطية، ولا سيما الديزل ووقود الطائرات، إذ يؤدي اضطراب الإمدادات وتراجع انتظام الشحنات إلى زيادة الضغوط على المصافي وقطاعات النقل والطيران والصناعة، فضلاً عن احتمال انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات.
التعافي مرهون باستقرار الملاحة
وفي توقعاتها لأسواق الطاقة، أشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن استمرار القيود على تدفقات النفط من الشرق الأوسط والمخاطر المرتبطة بطول مسارات الشحن سيبقيان عاملين مؤثرين في حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، رغم توقعاتها بتحسن الإمدادات تدريجياً.
وتوقعت الإدارة أن تسهم زيادة الإنتاج العالمي وتراكم المخزونات النفطية خلال عام 2027 في تخفيف الضغوط على الأسعار، مع عودة الجزء الأكبر من إنتاج الشرق الأوسط، باستثناء إيران، إلى متوسط مستوياته السابقة للصراع بحلول نهاية الربع الثاني من العام المقبل.
وتظهر هذه المؤشرات أن التعافي الجزئي لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز لم ينهِ تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة، بل خفف من حدتها مقارنة بمراحل التصعيد الأولى، فيما ستظل استعادة مستويات الإمدادات الطبيعية واستقرار حركة الملاحة عاملين أساسيين في الحد من تقلبات الأسعار وتعزيز أمن الطاقة العالمي.