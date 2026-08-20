الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته في الضفة.. إصابات واعتقالات وحصار ‏مستمر لمنازل في نابلس

القدس المحتلة-سانا‏

أُصيب ثلاثة فلسطينيين واعتقل 14 آخرون اليوم الخميس خلال اقتحام قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي مناطق في الضفة الغربية، فيما يواصل مستوطنون حصار ‏عائلات فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم الـ12 على التوالي.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا نتيجة تنكيل قوات ‏الاحتلال بهم خلال اقتحامها مدينة نابلس وبلدات سالم، وبزاريا ومادما وعينابوس ‏جنوب المدينة، فيما اعتقل 10 آخرون.‏

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وداهم جنود الاحتلال منازل في أحياء عدة في قلقيلية وبلدة الزاوية في سلفيت ‏وحوسان ومخيم الدهيشة في بيت لحم واعتقلت 4 فلسطينيين.‏

‏مستوطنون يحرقون منزلاً جنوب الخليل

اعتدى مستوطنون إسرائيليون على منزل في خلة الفرا جنوب الخليل وأشعلوا النار ‏فيه.‏

وقال محمد النواجعة أحد أفراد العائلة لـ”وفا”: “إن خمسة من المستوطنين المسلحين ‏والملثمين هاجموا المنزل في ساعات الفجر الأولى، واقترب أحدهم من النافذة وقام ‏بكسرها، وهدد العائلة قبل أن يقوم بإلقاء مادة سريعة الاشتعال داخل المنزل، ما أدى ‏الى احتراقه بالكامل.‏

وأضاف أن أفراد العائلة كانوا نائمين داخل المنزل، وتمكنوا من الخروج بأعجوبة.‏

لليوم الـ12.. مستوطنون يحاصرون منازل جنوب نابلس

يواصل مستوطنون لليوم الثاني عشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة ‏قصرة جنوب نابلس، بحماية قوات الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر ‏واقع في المنطقة.‏

وقال رئيس مجلس قصرة عبد العظيم وادي: إن قوات الاحتلال وعدداً من المستوطنين ‏يواصلون فرض الحصار على ثلاثة منازل في منطقة رأس العين في البلدة، ومنع ‏العائلات من الخروج أو الدخول إليها، وتحويل أحدها إلى ثكنة عسكرية والسيطرة ‏عليه، وسط إعلان المنطقة عسكرية مغلقة.‏

وأشار وادي إلى أن العائلات تعاني من نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، ‏بسبب منع الاحتلال وصولها إلى المنازل وتزويدها بما يلزم.‏

أما في الأغوار الشمالية، فاقتحم مستوطنون خربة السمرة وتجولوا بين خيام ‏الفلسطينيين، في حادثة استفزازية باتت تتكرر يومياً.‏

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وتتعرض خربة سمرة والتجمعات في الأغوار الشمالية لاعتداءات متكررة من قبل ‏المستوطنين، تشمل اقتحام التجمعات وملاحقة الرعاة والاستيلاء على المراعي، في ‏محاولة لتهجيرهم.‏

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وكان أصيب شاب واعتقل 31 آخرون أمس الأربعاء جراء اعتداءات الاحتلال على ‏مناطق في الضفة، فيما قتل 9 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون جراء غارات إسرائيلية ‏على مدينة غزة. ‏