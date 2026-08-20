الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته في الضفة.. إصابات واعتقالات وحصار ‏مستمر لمنازل في نابلس

القدس المحتلة-سانا
أُصيب ثلاثة فلسطينيين واعتقل 14 آخرون اليوم الخميس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في الضفة الغربية، فيما يواصل مستوطنون حصار عائلات فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم الـ12 على التوالي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا نتيجة تنكيل قوات الاحتلال بهم خلال اقتحامها مدينة نابلس وبلدات سالم، وبزاريا ومادما وعينابوس جنوب المدينة، فيما اعتقل 10 آخرون.
وداهم جنود الاحتلال منازل في أحياء عدة في قلقيلية وبلدة الزاوية في سلفيت وحوسان ومخيم الدهيشة في بيت لحم واعتقلت 4 فلسطينيين.
مستوطنون يحرقون منزلاً جنوب الخليل
اعتدى مستوطنون إسرائيليون على منزل في خلة الفرا جنوب الخليل وأشعلوا النار فيه.
وقال محمد النواجعة أحد أفراد العائلة لـ”وفا”: “إن خمسة من المستوطنين المسلحين والملثمين هاجموا المنزل في ساعات الفجر الأولى، واقترب أحدهم من النافذة وقام بكسرها، وهدد العائلة قبل أن يقوم بإلقاء مادة سريعة الاشتعال داخل المنزل، ما أدى الى احتراقه بالكامل.
وأضاف أن أفراد العائلة كانوا نائمين داخل المنزل، وتمكنوا من الخروج بأعجوبة.
لليوم الـ12.. مستوطنون يحاصرون منازل جنوب نابلس
يواصل مستوطنون لليوم الثاني عشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، بحماية قوات الاحتلال في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة.
وقال رئيس مجلس قصرة عبد العظيم وادي: إن قوات الاحتلال وعدداً من المستوطنين يواصلون فرض الحصار على ثلاثة منازل في منطقة رأس العين في البلدة، ومنع العائلات من الخروج أو الدخول إليها، وتحويل أحدها إلى ثكنة عسكرية والسيطرة عليه، وسط إعلان المنطقة عسكرية مغلقة.
وأشار وادي إلى أن العائلات تعاني من نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، بسبب منع الاحتلال وصولها إلى المنازل وتزويدها بما يلزم.
أما في الأغوار الشمالية، فاقتحم مستوطنون خربة السمرة وتجولوا بين خيام الفلسطينيين، في حادثة استفزازية باتت تتكرر يومياً.
وتتعرض خربة سمرة والتجمعات في الأغوار الشمالية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، تشمل اقتحام التجمعات وملاحقة الرعاة والاستيلاء على المراعي، في محاولة لتهجيرهم.
وكان أصيب شاب واعتقل 31 آخرون أمس الأربعاء جراء اعتداءات الاحتلال على مناطق في الضفة، فيما قتل 9 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون جراء غارات إسرائيلية على مدينة غزة.