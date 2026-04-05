وزيرا الخارجية الكويتي والسعودي يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع في المنطقة

الكويت-سانا

بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح خلال اتصال هاتفي أمس الأحد مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لإيجاد حل لها.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان، أنه تم خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات وما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري متزايد، نتيجة للعدوان الإيراني على دول المنطقة وانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، واعتداءات إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدة دول عربية وإقليمية.