حمص-سانا

شارك أكثر من 25 شاعراً من حمص وريفها في لقاء أدبي أقامته مديرية ثقافة ‏حمص في المجمع الثقافي بحي الشماس اليوم السبت، وذلك إحياءً لذكرى تحرير ‏سوريا.‏

وتضمنت الفعالية قصائد تناولت معاني التحرير والانتصار، وتجارب السوريين خلال ‏سنوات الثورة، وما تحمله المناسبة من مشاعر الفرح والوفاء لمن ضحوا من أجلها.‏

إحياء المشهد الشعري

أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التربية والثقافة حسان عبد اللطيف في تصريح ‏لـ سانا، أن الفعاليات تعكس حيوية المجتمع واستمرار نشاطه الثقافي والأدبي، مشيراً ‏إلى أن حمص تزخر بقامات شعرية وفكرية تسهم في إثراء الحركة الثقافية في ‏المحافظة.‏

من جانبه، أوضح مدير المجمع الثقافي حسام رمضون، أن اللقاء يهدف إلى تنشيط ‏الحركة الشعرية في حمص، وإتاحة مساحة تجمع الشعراء والأدباء من مختلف ‏الأجيال والتجارب، مشيراً إلى أنه يشكل منصة للحوار حول قضايا الناس وهمومهم، ‏ولا يقتصر على إلقاء القصائد.‏

قصائد وذاكرة وطنية

بدوره، لفت الشاعر عبد الكريم جمعة إلى أنه قدم قصيدتين وطنيتين بعنوان «عباءة ‏وطني» و«أرتال من الشمال»، تتناول الأولى مكانة الوطن في قلوب أبنائه، بينما ‏تستحضر الثانية الأرتال التي شاركت في تحقيق النصر للثورة السورية.‏

من جانبه، استحضر الشاعر ياسين أحمد القشعم ذكرى التحرير بما تحمله من مشاعر ‏الفرح والأسى، مبيناً أنها تجمع الحزن على من فقدوا حياتهم والفرح بتحقيق ما سعوا ‏إليه، إضافة إلى أهمية الوفاء لهم من خلال القصائد والمنتديات الثقافية.‏

وتخللت اللقاء فقرة إنشادية ثورية قدمها سليمان الرجب، استعرض فيها محطات من ‏معركة ردع العدوان وصولاً إلى تحرير سوريا، بهدف نقل تفاصيل المرحلة إلى ‏الأجيال التي لم تعش أحداثها.‏

وتأتي الفعالية ضمن الأنشطة الثقافية التي تشهدها حمص لإحياء ذكرى التحرير، ‏وتعزيز حضور الشعر والأدب في الحياة الثقافية والاجتماعية.‏