حمص-سانا
شارك أكثر من 25 شاعراً من حمص وريفها في لقاء أدبي أقامته مديرية ثقافة حمص في المجمع الثقافي بحي الشماس اليوم السبت، وذلك إحياءً لذكرى تحرير سوريا.
وتضمنت الفعالية قصائد تناولت معاني التحرير والانتصار، وتجارب السوريين خلال سنوات الثورة، وما تحمله المناسبة من مشاعر الفرح والوفاء لمن ضحوا من أجلها.
إحياء المشهد الشعري
أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التربية والثقافة حسان عبد اللطيف في تصريح لـ سانا، أن الفعاليات تعكس حيوية المجتمع واستمرار نشاطه الثقافي والأدبي، مشيراً إلى أن حمص تزخر بقامات شعرية وفكرية تسهم في إثراء الحركة الثقافية في المحافظة.
من جانبه، أوضح مدير المجمع الثقافي حسام رمضون، أن اللقاء يهدف إلى تنشيط الحركة الشعرية في حمص، وإتاحة مساحة تجمع الشعراء والأدباء من مختلف الأجيال والتجارب، مشيراً إلى أنه يشكل منصة للحوار حول قضايا الناس وهمومهم، ولا يقتصر على إلقاء القصائد.
قصائد وذاكرة وطنية
بدوره، لفت الشاعر عبد الكريم جمعة إلى أنه قدم قصيدتين وطنيتين بعنوان «عباءة وطني» و«أرتال من الشمال»، تتناول الأولى مكانة الوطن في قلوب أبنائه، بينما تستحضر الثانية الأرتال التي شاركت في تحقيق النصر للثورة السورية.
من جانبه، استحضر الشاعر ياسين أحمد القشعم ذكرى التحرير بما تحمله من مشاعر الفرح والأسى، مبيناً أنها تجمع الحزن على من فقدوا حياتهم والفرح بتحقيق ما سعوا إليه، إضافة إلى أهمية الوفاء لهم من خلال القصائد والمنتديات الثقافية.
وتخللت اللقاء فقرة إنشادية ثورية قدمها سليمان الرجب، استعرض فيها محطات من معركة ردع العدوان وصولاً إلى تحرير سوريا، بهدف نقل تفاصيل المرحلة إلى الأجيال التي لم تعش أحداثها.
وتأتي الفعالية ضمن الأنشطة الثقافية التي تشهدها حمص لإحياء ذكرى التحرير، وتعزيز حضور الشعر والأدب في الحياة الثقافية والاجتماعية.