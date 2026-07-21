هيئة الإمداد والتوريد تبحث مع الاتحاد الأوروبي وSIGMA تطوير منظومة المشتريات الحكومية

دمشق-سانا

استقبلت الهيئة العامة للإمداد والتوريد، اليوم الثلاثاء، وفداً رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي وبعثة خبراء الإدارة المالية العامة والدعم الدولي (SIGMA)، وذلك بحضور ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين، في إطار تعزيز التعاون وتطوير منظومة العمل الحكومي.

وأفاد مراسل سانا أن المباحثات تناولت عدداً من المحاور الاستراتيجية، شملت مراجعة وتشخيص نظام المشتريات والمناقصات الحكومية، ومناقشة سبل تطوير الأطر القانونية والتنظيمية، بما يعزز مبادئ الشفافية والكفاءة والحوكمة في إدارة الشراء العام.

وأضاف أن الجانبين بحثا آفاق التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير منظومة الشراء العام الموحد، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويسهم في رفع كفاءة الإجراءات الحكومية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، بما يدعم جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية والارتقاء بها لخدمة المصلحة العامة.