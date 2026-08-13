سوريا والسعودية تبحثان توسيع ممرات النقل وتعزيز حركة الترانزيت

‏ ‏دمشق-سانا

بحث معاون وزير النقل محمد رحال مع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي ‏رميح الرميح، عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل البري ‏والسككي والخدمات اللوجستية وخطوط الترانزيت، وتذليل العقبات أمام حركة الشاحنات ‏والبضائع، وتطوير ممرات النقل الإقليمية.‏

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وأوضحت وزارة النقل، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن المباحثات بين الجانبين ‏تناولت المرافئ والموانئ الجافة، وأعمال التحديث والتجهيز في مرفأي اللاذقية ‏وطرطوس، وجاهزيتهما لاستقبال الشحنات البحرية وتخليصها ونقلها براً إلى السعودية ‏ودول الخليج.‏

وأشار الجانبان إلى عودة حركة الحاويات والشحن إلى مستويات تقترب من مستويات ‏عام 2009، وبحثا تفعيل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الداخلية وربطها بالمرافئ ‏البحرية، بما يدعم حركة الترانزيت والربط السككي.‏



‏100 شاحنة يومياً على محور تركيا–سوريا–الأردن–السعودية

وتناولت المباحثات ارتفاع حركة الشاحنات على محور تركيا–سوريا–الأردن–السعودية ‏من نحو 10 إلى 30 شاحنة يومياً، مع توقعات بوصولها إلى 100 شاحنة يومياً قريباً، ‏فيما أكد الجانبان جاهزية منفذ نصيب الحدودي لعبور الشاحنات والبضائع باتجاه المملكة.‏



تفعيل محور التنف – الوليد – عرعر

وبحث الطرفان تفعيل محور التنف–الوليد–عرعر عبر العراق بوصفه مسار ترانزيت ‏بديلاً وأقصر بين سوريا والعراق والسعودية، بما يخفف الضغط عن معبر نصيب ويسهم ‏في تنشيط المنطقة الشمالية من المملكة، إلى جانب إعادة تأهيل الطريق المؤدي إلى التنف ‏وتوسعته لاستيعاب حركة النقل الحالية التي تقارب ألف صهريج وشاحنة يومياً.‏

كما ناقشا تعديل آلية العمل في منفذ جديدة عرعر، من التفريغ والمناقلة إلى الترانزيت ‏المباشر لمختلف الجنسيات والبضائع، بعد نجاح تجربة عبور شاحنات تركية، مع توقع ‏استكمال التعديلات اللازمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.‏

واستعرض الجانبان واقع الممر الدولي ‏M45‏ بطول نحو 500 كيلومتر، المكون في ‏معظم أجزائه من ثلاثة مسارات لكل اتجاه مع حواجز وسطية، إلى جانب ‏خطة صيانة ‏وتأهيل شاملة خلال العام المقبل‏، ورؤية مستقبلية لإنشاء طرق مأجورة على محوري ‏الشمال–الجنوب والشرق–الغرب.‏



تسريع تأشيرات السائقين

وفي ملف التأشيرات، طرح الجانب السوري مشكلة طول مدة انتظار السائقين للحصول ‏على التأشيرات التي تتراوح بين 40 و50 يوماً، فيما أكد الجانب السعودي متابعة ‏الموضوع مع وزارة الخارجية.‏

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واتفق الطرفان على إدراج تسريع منح التأشيرات متعددة السفرات للسائقين ضمن جدول ‏أعمال زيارة وزير النقل السعودي المرتقبة إلى دمشق نهاية الشهر الجاري.‏

تحديث رخص القيادة وتعزيز الربط السككي

وناقش الجانبان المواصفات الفنية للشاحنات ورخص القيادة، مع التأكيد على ألا يتجاوز ‏العمر التشغيلي للشاحنات 22 عاماً، والتنسيق مع وزارة الداخلية السورية لتحديث رخص ‏السائقين بما يتوافق مع المعايير المعتمدة في السعودية.‏

وفي مجال الربط السككي، بحث الطرفان واقع تشغيل محور حلب–دمشق وربطه ‏بمرفأي طرطوس واللاذقية، وإعداد دراسة جدوى رباعية سورية–سعودية–تركية–‏أردنية لتقييم جاهزية مسار الربط السككي المتكامل.‏

كما ناقشا الوصلة الجنوبية بين دمشق والحدود الأردنية، بطول نحو 100 كيلومتر، ‏وسبل تأمين التمويل والمتطلبات الفنية اللازمة لها، إلى جانب المسودة النهائية لمذكرة ‏التفاهم في مجال الطرق، واستمرار اللجان الفنية في دراسة مشاريع الربط السككي تمهيداً ‏لعرضها والتوقيع عليها خلال زيارة وزير النقل السعودي المرتقبة.‏

وتسهم هذه المباحثات في فتح آفاق أوسع أمام‏ حركة التجارة والترانزيت، وتطوير شبكات ‏النقل والربط الطرقي والسككي، وتعزيز الخدمات اللوجستية بين سوريا والسعودية ودول ‏المنطقة.‏

وكانت وزارة النقل عقدت، في أيار الماضي، مباحثات موسعة في مقر الهيئة العامة للنقل ‏بالعاصمة السعودية الرياض، تناولت تطوير منظومة النقل بين البلدين، وتسهيل حركة ‏الركاب والبضائع، وتعزيز التنسيق الفني والتنظيمي وتكامل سلاسل الإمداد.‏