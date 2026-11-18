دمشق-سانا
بحث وفد وزارة الإدارة المحلية والبيئة، خلال لقاءات ثنائية عقدها على هامش مؤتمر (COP31) المعنيّ بتغير المناخ في مدينة أنطاليا التركية، سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية، وتوسيع فرص تمويل المشاريع المناخية والبيئية، بما يدعم الأولويات الوطنية في مواجهة التغير المناخي والتكيف مع آثاره.
وذكرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عبر قناتها على التلغرام، أن الوفد برئاسة معاون الوزير يوسف شرف عقد اجتماعات مع ممثلي التحالف الإسلامي العالمي لتمويل المناخ، والأمين العام لوزارة البيئة الأردنية، وممثل الصندوق الأخضر للمناخ، ومدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، لبحث آفاق التعاون المشترك وفرص التمويل وتبادل الخبرات.
توظيف أدوات التمويل في دعم المشاريع المناخية
وتناول اجتماع الوفد مع ممثلي التحالف الإسلامي العالمي لتمويل المناخ، بمشاركة مؤسس ومنسق التحالف وعضو لجنته التنفيذية محمد أنور، والمديرة في صندوق تمويل الطاقة هاجر الخمليشي، آفاق التعاون المشترك وإمكانية الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي في دعم المشاريع المناخية، وتعزيز فرص الاستثمار والتمويل المستدام، بما يتماشى مع الأولويات المناخية والتنموية في سوريا.
تعزيز التعاون البيئي وتبادل الخبرات
وبحث الوفد مع الأمين العام لوزارة البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية عمر عربيات، سبل تطوير التنسيق والتعاون البيئي بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المناخي وحماية البيئة، إضافة إلى فرص تطوير المبادرات والمشاريع المشتركة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.
بحث فرص التمويل والدعم المناخي
كما ناقش الوفد مع ممثل الصندوق الأخضر للمناخ توماس إريكسون، سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع الصندوق، وفرص الدعم والتمويل المتاحة للمشاريع المناخية في سوريا، وآليات تطوير هذا التعاون بما ينسجم مع الأولويات الوطنية في مجالي التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
التعاون البحثي والمشاريع المشتركة
وفي إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الدولية، التقى الوفد مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) نزار حداد، حيث جرى التعريف بالإدارة الجديدة للمركز، وبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.
وركز اللقاء على قضايا التغير المناخي والقطاع الزراعي، وسبل تعزيز القدرة على التكيف مع آثاره، إلى جانب بحث فرص إطلاق مشاريع وبرامج بحثية مشتركة تخدم الأولويات الوطنية السورية.
وكان الرئيس أحمد الشرع شارك في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي انطلقت أعماله في مدينة أنطاليا التركية في التاسع من تشرين الثاني الجاري، وتستمر حتى العشرين منه، بمشاركة ممثلين عن نحو 196 دولة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية.
ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا المناخية، أبرزها تمويل العمل المناخي وأمن الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار التغير المناخي.
ويُعد مؤتمر الأطراف الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن أبرز المحافل الدولية المعنية بمناقشة السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات التغير المناخي.