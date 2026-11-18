دمشق-سانا

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بحث وفد وزارة الإدارة المحلية والبيئة، خلال لقاءات ثنائية عقدها على هامش مؤتمر ‌‏(‏COP31‌‏)‏ المعنيّ بتغير المناخ في مدينة أنطاليا التركية، سبل تعزيز التعاون مع ‏المؤسسات الدولية والإقليمية، وتوسيع فرص تمويل المشاريع المناخية والبيئية، بما ‏يدعم الأولويات الوطنية في مواجهة التغير المناخي والتكيف مع آثاره.‏

وذكرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، عبر قناتها على التلغرام، أن الوفد برئاسة ‏معاون الوزير يوسف شرف عقد اجتماعات مع ممثلي التحالف الإسلامي العالمي ‏لتمويل المناخ، والأمين العام لوزارة البيئة الأردنية، وممثل الصندوق الأخضر للمناخ، ‏ومدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، لبحث آفاق ‏التعاون المشترك وفرص التمويل وتبادل الخبرات.‏

توظيف أدوات التمويل في دعم المشاريع المناخية

وتناول اجتماع الوفد مع ممثلي التحالف الإسلامي العالمي لتمويل المناخ، بمشاركة ‏مؤسس ومنسق التحالف وعضو لجنته التنفيذية محمد أنور، والمديرة في صندوق ‏تمويل الطاقة هاجر الخمليشي، آفاق التعاون المشترك وإمكانية الاستفادة من أدوات ‏التمويل الإسلامي في دعم المشاريع المناخية، وتعزيز فرص الاستثمار والتمويل ‏المستدام، بما يتماشى مع الأولويات المناخية والتنموية في سوريا.‏

تعزيز التعاون البيئي وتبادل الخبرات

وبحث الوفد مع الأمين العام لوزارة البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية عمر عربيات، ‏سبل تطوير التنسيق والتعاون البيئي بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في ‏مجالات العمل المناخي وحماية البيئة، إضافة إلى فرص تطوير المبادرات والمشاريع ‏المشتركة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.‏

بحث فرص التمويل والدعم المناخي

كما ناقش الوفد مع ممثل الصندوق الأخضر للمناخ توماس إريكسون، سبل تعزيز ‏التعاون والتنسيق مع الصندوق، وفرص الدعم والتمويل المتاحة للمشاريع المناخية في ‏سوريا، وآليات تطوير هذا التعاون بما ينسجم مع الأولويات الوطنية في مجالي التكيف ‏مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.‏

التعاون البحثي والمشاريع المشتركة

وفي إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الدولية، التقى الوفد مدير عام المركز ‏الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) نزار حداد، حيث جرى ‏التعريف بالإدارة الجديدة للمركز، وبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.‏

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وركز اللقاء على قضايا التغير المناخي والقطاع الزراعي، وسبل تعزيز القدرة على ‏التكيف مع آثاره، إلى جانب بحث فرص إطلاق مشاريع وبرامج بحثية مشتركة تخدم ‏الأولويات الوطنية السورية.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع شارك في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم ‏المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ‏ (‏COP31‌‏)، الذي انطلقت أعماله في مدينة أنطاليا ‏التركية في التاسع من تشرين الثاني الجاري، وتستمر حتى العشرين منه، بمشاركة ‏ممثلين عن نحو 196 دولة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية.‏

ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا المناخية، أبرزها تمويل العمل المناخي وأمن الطاقة ‏والتحول نحو الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار التغير المناخي.‏

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ويُعد مؤتمر الأطراف الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة ‏الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن أبرز المحافل الدولية المعنية بمناقشة السياسات ‏والإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات التغير المناخي.‏