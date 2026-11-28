بكين-سانا

طور باحثون نظاماً جديداً للذكاء الاصطناعي يعزز قدرة الطائرات المسيّرة على اكتشاف العيوب والشقوق في عوازل خطوط نقل الكهرباء، ما قد يسهم في تقليل المخاطر التي يتعرض لها عمال الصيانة أثناء فحص الأبراج المرتفعة، وتعزيز سلامة عمليات التفتيش ومراقبة شبكات الطاقة.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي هيبي وهوا ديان في الصين، وجامعة مارا للتكنولوجيا في ماليزيا، ونُشرت في مجلة «Scientific Reports» التابعة لمجموعة «Nature» اليوم السبت، أن النظام الجديد الذي يحمل اسم SACANet، يستطيع تحليل الصور الملتقطة جواً وتمييز العيوب في العوازل عن الأجسام والخلفيات المحيطة بها، حتى عندما تكون الأضرار صغيرة أو منخفضة التباين.

ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور واستخراج التفاصيل البصرية عبر مستويات متعددة، بما يساعد على تحديد مواقع العيوب ومعالجة صعوبة اكتشاف الشقوق والأضرار التي قد لا تظهر بوضوح عند تصوير خطوط الكهرباء من مسافات بعيدة.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت باستخدام مجموعة بيانات متخصصة للكشف عن عيوب العوازل، أن النظام حقق متوسط دقة بلغ 62.8 بالمئة، متفوقاً على أفضل النماذج المستخدمة للمقارنة بنحو 1.2 نقطة مئوية، مع تحسن في اكتشاف الأجسام الصغيرة والتفاصيل ضمن المشاهد المعقدة.

ويمكن أن يساعد هذا التطوير في تسريع فحص خطوط نقل الكهرباء ورصد الأضرار قبل تفاقمها، من خلال إتاحة معاينة المواقع المرتفعة وصعبة الوصول باستخدام الطائرات المسيّرة، بدلاً من الاعتماد الكامل على وصول العمال إليها، بما يدعم الصيانة الوقائية ويحد من احتمالات الحوادث أثناء أعمال التفتيش.