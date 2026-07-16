المركزي ينظم ورشة مع سيتي بنك الأمريكي حول المقاصة بالدولار والعمل المصرفي

دمشق-سانا



نظّم مصرف سوريا المركزي، بالتعاون مع مصرف سيتي بنك (Citibank) الأمريكي، ورشة استشارية بدمشق حول أفضل الممارسات العالمية في العمل المصرفي وآليات المقاصة بالدولار الأمريكي، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، وممثلين عن سيتي بنك ووزارة المالية.

وذكر المصرف، عبر قناته على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الورشة تناولت عدداً من المحاور المتعلقة بالبنوك المراسلة، وآليات المقاصة بالدولار الأمريكي (USD Clearing)، والمدفوعات والتحويلات العابرة للحدود، إلى جانب البنية التحتية للمقاصة والتسويات المالية، بما يسهم في دعم القدرات التشغيلية لمصرف سوريا المركزي.

وأوضح المصرف أن الورشة هدفت إلى تبادل المعرفة والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجالات العمل المصرفي والمدفوعات والمقاصة.

وتُعد مقاصة الدولار الآلية التي تُسوّى من خلالها المعاملات والتحويلات المالية المقومة بالدولار الأمريكي بين البنوك محلياً ودولياً، بما يضمن تنفيذها بكفاءة وأمان عبر شبكات البنوك المراسلة.

ويُعدّ سيتي بنك أحد أبرز المصارف العالمية، ويتبع لمجموعة سيتي غروب (Citigroup) الأمريكية، التي تقدم خدمات مصرفية ومالية في عدد من الأسواق الدولية.