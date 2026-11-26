دمشق-سانا

سجّل الدولار الأمريكي خلال تشرين الثاني الجاري موجة صعود جديدة في أسواق الصرف العالمية، مدفوعاً بتوقعات تشديد ‏السياسة النقدية الأمريكية واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة واتجاههم نحو ‏الأصول التي تعد ملاذاً آمناً، ما أعاد تسليط الضوء على تأثير قرارات السياسة النقدية الأمريكية في حركة العملات ‏والاقتصادات حول العالم.‏

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، نحو 104.05 نقاط في تعاملات ‏الأربعاء 25 تشرين الثاني، مرتفعاً بنحو 0.2 بالمئة، بعد تراجعه في الجلسة السابقة، وفقاً لوكالة رويترز، ويأتي ذلك عقب ‏موجة ارتفاعات شهدها المؤشر خلال الشهر، حيث سجل في 12 تشرين الثاني أعلى مستوى له منذ نحو 19 شهراً، قبل أن ‏يعاود بلوغ مستويات مماثلة في 19 منه، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم والنمو الأمريكية لتقييم مسار أسعار الفائدة ‏خلال الفترة المقبلة.‏

ولا يقتصر أثر صعود الدولار على الاقتصادات الكبرى أو العملات الرئيسية، بل يمتد إلى أسواق الصرف في مختلف ‏الدول، ومنها السوق السورية، وإن اختلفت طبيعة انتقال التأثير وحجمه تبعاً لظروف كل اقتصاد ودرجة ارتباط عملته ‏بالأسواق العالمية.‏

الفائدة الأمريكية.. المحرك الأبرز للدولار

تؤثّر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعاته بشأن أسعار الفائدة مباشرة في جاذبية الدولار، إذ تعزز الفائدة ‏المرتفعة الطلب على الأصول المقومة به، مثل سندات الخزانة، فيما تدفع توقعات تشديد السياسة النقدية المستثمرين إلى ‏إعادة توجيه محافظهم المالية نحو السوق الأمريكية، حتى قبل صدور القرارات الرسمية.‏

وفي هذا السياق، أبقى الفيدرالي في اجتماعه يوم 28 تشرين الأول الماضي سعر الفائدة ضمن نطاق 3.75 إلى 4 بالمئة، ‏رغم استمرار التضخم، فيما أظهرت محاضر الاجتماع تبايناً في مواقف أعضائه، إذ فضل عضوان رفعها ربع نقطة مئوية، ‏بينما ارتفعت توقعات المتعاملين بإمكانية رفع الفائدة خلال اجتماع كانون الأول.‏

وأوضح مستشار الأسواق المالية ومدير التطوير ودراسات الأسواق في شركة ‏RG‏ سعود الرحبي في تصريح لـ”سانا”، أن ‏السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات المتعلقة باستمرارها أسهمت في زيادة الطلب على ‏الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، مشيراً إلى أن مؤشر العملة الأمريكية ارتفع من نحو 94.5 نقطة مطلع العام ‏الجاري إلى مستويات تقارب 104 نقاط خلال تشرين الثاني.‏

ورأى الرحبي أن الدولار قد يحافظ على مستوياته المرتفعة خلال الفترة الممتدة حتى منتصف عام 2027، مع إمكانية ‏وصول المؤشر إلى 106 نقاط وفق تقديره، لافتاً إلى أن هذا المسار يرتبط باستمرار الضغوط التضخمية والسياسة النقدية ‏الأمريكية، وأن تراجع التضخم قد يدفع الفيدرالي إلى وقف رفع الفائدة ثم خفضها، بما يقلص جاذبية الدولار ويضغط على ‏قيمته.‏

هيمنة الدولار تتجاوز حجم الاقتصاد الأمريكي

تستند المكانة العالمية للدولار إلى اتساع استخدامه في الاحتياطيات النقدية والتجارة الدولية وأسواق التمويل، فضلاً عن دوره ‏في تسوية المعاملات العابرة للحدود وتسعير السلع الأساسية، وفي مقدمتها النفط، ووفق بيانات صندوق النقد الدولي المنشورة ‏في 30 أيلول 2026، بلغت حصته 56.7 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في الربع الثاني من العام، مقابل ‌‏20.6 بالمئة لليورو، رغم تراجعها مقارنة بالربع السابق.‏

ويمتد هذا الحضور إلى أسواق الصرف، إذ أظهر مسح بنك التسويات الدولية المنشور في أيلول 2025، أن الدولار كان أحد ‏طرفي نحو 89 بالمئة من المعاملات العالمية في نيسان من العام نفسه، بمتوسط تداول يومي بلغ 9.6 تريليونات دولار، كما ‏أشارت مذكرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، صدرت في تموز 2025 بعنوان “الدور الدولي للدولار الأمريكي”، ‏إلى أن استخدام العملة الأمريكية عالمياً يفوق حصة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي والتجارة العالمية.‏

ويعزّز هذا الانتشار عمق الأسواق المالية الأمريكية وسيولتها، وتوافر الأصول المقومة بالدولار، ما يبقيه محوراً رئيسياً في ‏قرارات البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمستثمرين حول العالم.‏

كيف تنتقل التحركات العالمية إلى السوق السورية؟

يتحدّد سعر أي عملة أمام الدولار وفق العلاقة بين قيمتهما في الأسواق، ولذلك فإن ارتفاع العملة الأمريكية أمام مجموعة من ‏العملات الرئيسية قد ينعكس على أسعار صرفها في بلدان أخرى، لكنه لا يعني بالضرورة أن ترتفع بالمقدار نفسه أمام جميع ‏العملات، أو أن تكون تحركاته العالمية السبب الوحيد وراء تغير سعره محلياً.‏

وفي الحالة السورية، يتطلب فهم حركة الدولار أمام الليرة النظر إلى عاملين متداخلين: الاتجاه العالمي للعملة الأمريكية، ‏والظروف الخاصة بالسوق المحلية، وفي مقدمتها حجم المعروض من القطع الأجنبي ومصادر الحصول عليه، ومستوى ‏الطلب عليه لأغراض الاستيراد والتحويلات والادخار، إضافة إلى السياسات النقدية والمالية وتوقعات المتعاملين.‏

وقد أشار البنك الدولي، في تقريره عن التطورات الاقتصادية في سوريا الصادر عام 2025، إلى أن تحسن سعر صرف ‏الليرة خلال الأشهر الأولى التي أعقبت التحرير في 8 كانون الأول 2024 ارتبط بمجموعة عوامل، منها شح السيولة ‏بالعملة المحلية، وزيادة الطلب عليها، وتخفيف بعض القيود على التعاملات بالعملات الأجنبية، وارتفاع تدفقات التحويلات.‏

وفي هذا السياق، أوضح الرحبي أن محدودية ارتباط الليرة السورية بأسواق الصرف العالمية لا تعني عزل الاقتصاد المحلي ‏عن تداعيات ارتفاع الدولار، مبيناً أن التأثير يظهر بصورة أساسية عبر زيادة تكلفة الاستيراد، في ظل اعتماد الاقتصاد ‏السوري على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاته، ولا سيما المشتقات النفطية والمواد الأولية والصناعية ومستلزمات إعادة ‏الإعمار.‏

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وزيادة تكاليف الشحن تشكل عوامل إضافية ترفع فاتورة ‏الاستيراد، ما يزيد الأعباء على الاقتصاد المحلي ويؤثر في تكاليف الإنتاج والسلع والخدمات.‏

من جانبها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية إيناس عابورة في تصريح لـ”سانا” أن ارتفاع الدولار عالمياً لا يشكل سبباً مباشراً ‏وحتمياً لارتفاع سعره أمام الليرة السورية، بل يمثل صدمة نقدية خارجية تنتقل إلى الاقتصاد المحلي عبر قنوات متعددة، ‏أبرزها تكلفة الاستيراد وأسعار السلع الأساسية والطلب على العملات الأجنبية والتوقعات التضخمية.‏

ولفتت عابورة إلى ضرورة التمييز بين ارتفاع قيمة الدولار أمام سلة العملات الدولية وسعر صرفه مقابل الليرة، مبينة أن ‏حركة السعر محلياً تتحدد أيضاً بحجم المعروض من القطع الأجنبي والطلب عليه لتمويل الاستيراد والتحويلات الخارجية ‏وحركة رؤوس الأموال والسياسات النقدية ومستوى الثقة بالعملة المحلية.‏

وأضافت أن قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية ترتبط بعوامل داخلية، منها مستوى الإنتاج المحلي وتوافر ‏العملات الأجنبية وإدارة السيولة وتكاليف الطاقة والنقل، فضلاً عن التوقعات، التي قد تدفع إلى زيادة الطلب الاحترازي على ‏الدولار وتفاقم الضغوط على سعر الصرف.‏

وأشارت إلى أن ارتفاع الدولار عالمياً قد يتزامن مع استقرار نسبي لسعره أمام الليرة إذا توافرت سيولة كافية من العملات ‏الأجنبية وتوازن العرض والطلب، كما يمكن أن يتراجع عالمياً في الوقت الذي يرتفع فيه محلياً نتيجة اختلالات داخلية.‏

وتوضح هذه المعطيات أن انتقال أثر الدولار إلى الاقتصاد السوري لا يقتصر على حركة سعر الصرف، بل يشمل أيضاً ‏تكلفة تأمين السلع والمواد المستوردة، فيما تحدد الظروف المحلية مدى انعكاس الصدمة الخارجية على السوق.‏

ضغوط الدولار تختلف باختلاف الاقتصادات

وتظهر انعكاسات التحولات النقدية العالمية في عدد من اقتصادات المنطقة التي تواجه عملاتها ضغوطاً متفاوتة، نتيجة ‏تداخل العوامل المالية والنقدية المحلية مع تقلبات الأسواق الدولية واحتياجات التمويل الخارجي.‏

ففي مصر، تجاوز سعر الدولار 56 جنيهاً في أواخر تشرين الأول الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له خلال العام، قبل أن ‏يتراجع إلى نحو 54.2 جنيهاً في 24 تشرين الثاني، وفق بيانات أسعار الصرف، في حركة ارتبطت بتقلبات الأسواق ‏وتدفقات النقد الأجنبي والظروف الاقتصادية والمالية.‏

وفي العراق، أقرّت الحكومة في السابع من تشرين الأول الماضي تعديلاً لسعر الصرف، ليصبح 1520 ديناراً للدولار، ‏مقارنة بنحو 1320 ديناراً سابقاً، في خطوة جاءت وسط اضطرابات طالت صادرات النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات ‏العامة، ويتيح خفض قيمة الدينار للحكومة الحصول على إيرادات أكبر بالعملة المحلية مقابل الدولار النفطي، لكنه يرفع في ‏المقابل تكلفة الاستيراد ويزيد الأعباء على المستهلكين.‏

هيمنة مستمرة وتحديات أمام البدائل

ورغم المساعي الرامية إلى توسيع استخدام عملات أخرى في التجارة والاحتياطيات الدولية، لا تزال البدائل تواجه تحديات ‏تتصل بعمق أسواقها المالية، وسهولة تحويل عملاتها، وحجم حضورها في المعاملات العابرة للحدود، ووفقاً لبيانات صندوق ‏النقد الدولي تراجعت حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية مقارنة بمستوياتها التاريخية، إلا أنه ما زال يحتفظ بفارق واسع ‏عن العملات المنافسة.‏

وتشير هذه البيانات، إلى جانب إحصاءات بنك التسويات الدولية، إلى استمرار الدور المحوري للدولار في النظام المالي ‏العالمي، ما يجعل قرارات السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات المستثمرين بشأنها، ذات آثار تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي.

‏وبذلك، فإن قراءة تغير سعر الدولار أمام الليرة السورية تستلزم متابعة ما يجري في الأسواق العالمية بالتوازي مع تحليل ‏العوامل المحلية المؤثرة في العرض والطلب، فصعود العملة الأمريكية قد يزيد تكلفة الاستيراد ويضيف ضغوطاً على ‏الاقتصاد المحلي، فيما تظل حركة سعر الصرف أمام الليرة مرتبطة أيضاً بمدى توافر القطع الأجنبي وحجم الطلب عليه ‏والثقة بالعملة الوطنية والتوقعات الاقتصادية.‏