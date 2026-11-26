دمشق-سانا
سجّل الدولار الأمريكي خلال تشرين الثاني الجاري موجة صعود جديدة في أسواق الصرف العالمية، مدفوعاً بتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة واتجاههم نحو الأصول التي تعد ملاذاً آمناً، ما أعاد تسليط الضوء على تأثير قرارات السياسة النقدية الأمريكية في حركة العملات والاقتصادات حول العالم.
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، نحو 104.05 نقاط في تعاملات الأربعاء 25 تشرين الثاني، مرتفعاً بنحو 0.2 بالمئة، بعد تراجعه في الجلسة السابقة، وفقاً لوكالة رويترز، ويأتي ذلك عقب موجة ارتفاعات شهدها المؤشر خلال الشهر، حيث سجل في 12 تشرين الثاني أعلى مستوى له منذ نحو 19 شهراً، قبل أن يعاود بلوغ مستويات مماثلة في 19 منه، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم والنمو الأمريكية لتقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ولا يقتصر أثر صعود الدولار على الاقتصادات الكبرى أو العملات الرئيسية، بل يمتد إلى أسواق الصرف في مختلف الدول، ومنها السوق السورية، وإن اختلفت طبيعة انتقال التأثير وحجمه تبعاً لظروف كل اقتصاد ودرجة ارتباط عملته بالأسواق العالمية.
الفائدة الأمريكية.. المحرك الأبرز للدولار
تؤثّر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعاته بشأن أسعار الفائدة مباشرة في جاذبية الدولار، إذ تعزز الفائدة المرتفعة الطلب على الأصول المقومة به، مثل سندات الخزانة، فيما تدفع توقعات تشديد السياسة النقدية المستثمرين إلى إعادة توجيه محافظهم المالية نحو السوق الأمريكية، حتى قبل صدور القرارات الرسمية.
وفي هذا السياق، أبقى الفيدرالي في اجتماعه يوم 28 تشرين الأول الماضي سعر الفائدة ضمن نطاق 3.75 إلى 4 بالمئة، رغم استمرار التضخم، فيما أظهرت محاضر الاجتماع تبايناً في مواقف أعضائه، إذ فضل عضوان رفعها ربع نقطة مئوية، بينما ارتفعت توقعات المتعاملين بإمكانية رفع الفائدة خلال اجتماع كانون الأول.
وأوضح مستشار الأسواق المالية ومدير التطوير ودراسات الأسواق في شركة RG سعود الرحبي في تصريح لـ”سانا”، أن السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي والتوقعات المتعلقة باستمرارها أسهمت في زيادة الطلب على الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، مشيراً إلى أن مؤشر العملة الأمريكية ارتفع من نحو 94.5 نقطة مطلع العام الجاري إلى مستويات تقارب 104 نقاط خلال تشرين الثاني.
ورأى الرحبي أن الدولار قد يحافظ على مستوياته المرتفعة خلال الفترة الممتدة حتى منتصف عام 2027، مع إمكانية وصول المؤشر إلى 106 نقاط وفق تقديره، لافتاً إلى أن هذا المسار يرتبط باستمرار الضغوط التضخمية والسياسة النقدية الأمريكية، وأن تراجع التضخم قد يدفع الفيدرالي إلى وقف رفع الفائدة ثم خفضها، بما يقلص جاذبية الدولار ويضغط على قيمته.
هيمنة الدولار تتجاوز حجم الاقتصاد الأمريكي
تستند المكانة العالمية للدولار إلى اتساع استخدامه في الاحتياطيات النقدية والتجارة الدولية وأسواق التمويل، فضلاً عن دوره في تسوية المعاملات العابرة للحدود وتسعير السلع الأساسية، وفي مقدمتها النفط، ووفق بيانات صندوق النقد الدولي المنشورة في 30 أيلول 2026، بلغت حصته 56.7 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في الربع الثاني من العام، مقابل 20.6 بالمئة لليورو، رغم تراجعها مقارنة بالربع السابق.
ويمتد هذا الحضور إلى أسواق الصرف، إذ أظهر مسح بنك التسويات الدولية المنشور في أيلول 2025، أن الدولار كان أحد طرفي نحو 89 بالمئة من المعاملات العالمية في نيسان من العام نفسه، بمتوسط تداول يومي بلغ 9.6 تريليونات دولار، كما أشارت مذكرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، صدرت في تموز 2025 بعنوان “الدور الدولي للدولار الأمريكي”، إلى أن استخدام العملة الأمريكية عالمياً يفوق حصة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي والتجارة العالمية.
ويعزّز هذا الانتشار عمق الأسواق المالية الأمريكية وسيولتها، وتوافر الأصول المقومة بالدولار، ما يبقيه محوراً رئيسياً في قرارات البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمستثمرين حول العالم.
كيف تنتقل التحركات العالمية إلى السوق السورية؟
يتحدّد سعر أي عملة أمام الدولار وفق العلاقة بين قيمتهما في الأسواق، ولذلك فإن ارتفاع العملة الأمريكية أمام مجموعة من العملات الرئيسية قد ينعكس على أسعار صرفها في بلدان أخرى، لكنه لا يعني بالضرورة أن ترتفع بالمقدار نفسه أمام جميع العملات، أو أن تكون تحركاته العالمية السبب الوحيد وراء تغير سعره محلياً.
وفي الحالة السورية، يتطلب فهم حركة الدولار أمام الليرة النظر إلى عاملين متداخلين: الاتجاه العالمي للعملة الأمريكية، والظروف الخاصة بالسوق المحلية، وفي مقدمتها حجم المعروض من القطع الأجنبي ومصادر الحصول عليه، ومستوى الطلب عليه لأغراض الاستيراد والتحويلات والادخار، إضافة إلى السياسات النقدية والمالية وتوقعات المتعاملين.
وقد أشار البنك الدولي، في تقريره عن التطورات الاقتصادية في سوريا الصادر عام 2025، إلى أن تحسن سعر صرف الليرة خلال الأشهر الأولى التي أعقبت التحرير في 8 كانون الأول 2024 ارتبط بمجموعة عوامل، منها شح السيولة بالعملة المحلية، وزيادة الطلب عليها، وتخفيف بعض القيود على التعاملات بالعملات الأجنبية، وارتفاع تدفقات التحويلات.
وفي هذا السياق، أوضح الرحبي أن محدودية ارتباط الليرة السورية بأسواق الصرف العالمية لا تعني عزل الاقتصاد المحلي عن تداعيات ارتفاع الدولار، مبيناً أن التأثير يظهر بصورة أساسية عبر زيادة تكلفة الاستيراد، في ظل اعتماد الاقتصاد السوري على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاته، ولا سيما المشتقات النفطية والمواد الأولية والصناعية ومستلزمات إعادة الإعمار.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وزيادة تكاليف الشحن تشكل عوامل إضافية ترفع فاتورة الاستيراد، ما يزيد الأعباء على الاقتصاد المحلي ويؤثر في تكاليف الإنتاج والسلع والخدمات.
من جانبها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية إيناس عابورة في تصريح لـ”سانا” أن ارتفاع الدولار عالمياً لا يشكل سبباً مباشراً وحتمياً لارتفاع سعره أمام الليرة السورية، بل يمثل صدمة نقدية خارجية تنتقل إلى الاقتصاد المحلي عبر قنوات متعددة، أبرزها تكلفة الاستيراد وأسعار السلع الأساسية والطلب على العملات الأجنبية والتوقعات التضخمية.
ولفتت عابورة إلى ضرورة التمييز بين ارتفاع قيمة الدولار أمام سلة العملات الدولية وسعر صرفه مقابل الليرة، مبينة أن حركة السعر محلياً تتحدد أيضاً بحجم المعروض من القطع الأجنبي والطلب عليه لتمويل الاستيراد والتحويلات الخارجية وحركة رؤوس الأموال والسياسات النقدية ومستوى الثقة بالعملة المحلية.
وأضافت أن قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية ترتبط بعوامل داخلية، منها مستوى الإنتاج المحلي وتوافر العملات الأجنبية وإدارة السيولة وتكاليف الطاقة والنقل، فضلاً عن التوقعات، التي قد تدفع إلى زيادة الطلب الاحترازي على الدولار وتفاقم الضغوط على سعر الصرف.
وأشارت إلى أن ارتفاع الدولار عالمياً قد يتزامن مع استقرار نسبي لسعره أمام الليرة إذا توافرت سيولة كافية من العملات الأجنبية وتوازن العرض والطلب، كما يمكن أن يتراجع عالمياً في الوقت الذي يرتفع فيه محلياً نتيجة اختلالات داخلية.
وتوضح هذه المعطيات أن انتقال أثر الدولار إلى الاقتصاد السوري لا يقتصر على حركة سعر الصرف، بل يشمل أيضاً تكلفة تأمين السلع والمواد المستوردة، فيما تحدد الظروف المحلية مدى انعكاس الصدمة الخارجية على السوق.
ضغوط الدولار تختلف باختلاف الاقتصادات
وتظهر انعكاسات التحولات النقدية العالمية في عدد من اقتصادات المنطقة التي تواجه عملاتها ضغوطاً متفاوتة، نتيجة تداخل العوامل المالية والنقدية المحلية مع تقلبات الأسواق الدولية واحتياجات التمويل الخارجي.
ففي مصر، تجاوز سعر الدولار 56 جنيهاً في أواخر تشرين الأول الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له خلال العام، قبل أن يتراجع إلى نحو 54.2 جنيهاً في 24 تشرين الثاني، وفق بيانات أسعار الصرف، في حركة ارتبطت بتقلبات الأسواق وتدفقات النقد الأجنبي والظروف الاقتصادية والمالية.
وفي العراق، أقرّت الحكومة في السابع من تشرين الأول الماضي تعديلاً لسعر الصرف، ليصبح 1520 ديناراً للدولار، مقارنة بنحو 1320 ديناراً سابقاً، في خطوة جاءت وسط اضطرابات طالت صادرات النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات العامة، ويتيح خفض قيمة الدينار للحكومة الحصول على إيرادات أكبر بالعملة المحلية مقابل الدولار النفطي، لكنه يرفع في المقابل تكلفة الاستيراد ويزيد الأعباء على المستهلكين.
هيمنة مستمرة وتحديات أمام البدائل
ورغم المساعي الرامية إلى توسيع استخدام عملات أخرى في التجارة والاحتياطيات الدولية، لا تزال البدائل تواجه تحديات تتصل بعمق أسواقها المالية، وسهولة تحويل عملاتها، وحجم حضورها في المعاملات العابرة للحدود، ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي تراجعت حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية مقارنة بمستوياتها التاريخية، إلا أنه ما زال يحتفظ بفارق واسع عن العملات المنافسة.
وتشير هذه البيانات، إلى جانب إحصاءات بنك التسويات الدولية، إلى استمرار الدور المحوري للدولار في النظام المالي العالمي، ما يجعل قرارات السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات المستثمرين بشأنها، ذات آثار تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي.
وبذلك، فإن قراءة تغير سعر الدولار أمام الليرة السورية تستلزم متابعة ما يجري في الأسواق العالمية بالتوازي مع تحليل العوامل المحلية المؤثرة في العرض والطلب، فصعود العملة الأمريكية قد يزيد تكلفة الاستيراد ويضيف ضغوطاً على الاقتصاد المحلي، فيما تظل حركة سعر الصرف أمام الليرة مرتبطة أيضاً بمدى توافر القطع الأجنبي وحجم الطلب عليه والثقة بالعملة الوطنية والتوقعات الاقتصادية.