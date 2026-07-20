مشاركون بمعرض ناس تكس 2026: دعوات لاعتماد التجارب ‏الدولية لرفع تنافسية النسيج السوري

دمشق-سانا
أكد مشاركون في جلسة حوارية عقدت اليوم الإثنين، ضمن فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج ناس تكس 2026، تحت عنوان “النماذج الدولية والسياسات المقارنة” أهمية الاستفادة من التجارب الدولية وتطوير السياسات الاقتصادية، بما يسهم في رفع تنافسية قطاع النسيج السوري، وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.
وقال الباحث الجزائري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عبد المجيد سجال، في تصريح لـ سانا: إن محاضرته خلال الجلسة، تناولت أبرز التجارب العالمية في صناعة النسيج، ولا سيما الصين وفيتنام وتايلاند وبنغلادش وتونس، وآليات الاستفادة منها في تطوير قطاع النسيج السوري، وتحقيق التناغم بين السياسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية الداعمة للنهوض بهذه الصناعة.
وركزت المحاضرة أيضاً على تبني التكنولوجيا الحديثة، وأنظمة إدارة الموارد (ERP)، وأساليب الإدارة والتسويق المعاصرة، والاستفادة من القوة الناعمة السورية، بما فيها الثقافة والدراما، في الترويج للمنتجات النسيجية.
وتستهدف المحاضرة صناع القرار ورجال الأعمال والشباب الراغبين بدخول قطاع الصناعة النسيجية، والتعرف إلى أدوات التمويل الحديثة.
حقوق العمال في قطاع النسيج
من جانبه، أوضح الممثل الإقليمي لمنظمة العمل الدولية خوسيه مانويل ميدينا، في تصريح مماثل، أن تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل في قطاع النسيج يعدان عاملاً أساسياً، لزيادة تنافسية الصناعة السورية، ورفع قدرتها على التصدير.
ولفت ميدينا، إلى أن الالتزام بالمعايير الاجتماعية والبيئية أصبح أيضاً شرطاً أساسياً لدخول الأسواق العالمية، ولا سيما الأوروبية والأمريكية، مؤكداً أن احترام حقوق العمال، ومنع عمالة الأطفال، والالتزام بالإنتاج المسؤول بيئياً، لم يعد مجرد التزام أخلاقي، بل أصبح متطلباً تجارياً يعزز ثقة المستهلك، ويفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات السورية.
التجربة الصينية نموذجاً للنهوض الصناعي
بدوره، استعرض الخبير عرفات الحراحشة في محاضرته، أبرز ملامح التجربة الصينية في تطوير قطاع النسيج، مؤكداً أن الإرادة الحكومية والحوافز الاستثمارية ونقل التكنولوجيا كانت من أهم عوامل نجاحها.
وأشار الحراحشة، إلى أن الصين بدأت بالاعتماد على العمالة الكثيفة والتصنيع للشركات العالمية، قبل أن تطور خبراتها المحلية وتبني صناعاتها الوطنية، وقال: إن الحوافز الضريبية، والتجمعات الصناعية، وتكامل سلاسل الإمداد، أسهمت في تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية، وهي تجارب يمكن الاستفادة منها في دعم صناعة النسيج السورية خلال المرحلة المقبلة.
وكان معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” بدورته الأولى انطلق يوم السبت الماضي، على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق برعاية السيد الرئيس أحمد الشرع، وبحضور رسمي واسع ووفود دولية، وبمشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.