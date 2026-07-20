مشاركون بمعرض ناس تكس 2026: دعوات لاعتماد التجارب ‏الدولية لرفع تنافسية النسيج السوري

دمشق-سانا

أكد مشاركون في جلسة حوارية عقدت اليوم الإثنين، ضمن ‏فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج ناس تكس 2026، تحت ‏عنوان “النماذج الدولية والسياسات المقارنة” أهمية الاستفادة من ‏التجارب الدولية وتطوير السياسات الاقتصادية، بما يسهم في ‏رفع تنافسية قطاع النسيج السوري، وتعزيز حضوره في ‏الأسواق العالمية‎.‎

وقال الباحث الجزائري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية ‏عبد المجيد سجال، في تصريح لـ سانا: إن محاضرته خلال ‏الجلسة، تناولت أبرز التجارب العالمية في صناعة النسيج، ولا ‏سيما الصين وفيتنام وتايلاند وبنغلادش وتونس، وآليات ‏الاستفادة منها في تطوير قطاع النسيج السوري، وتحقيق التناغم ‏بين السياسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية الداعمة ‏للنهوض بهذه الصناعة‎.‎

وركزت المحاضرة أيضاً على تبني التكنولوجيا الحديثة، وأنظمة ‏إدارة الموارد‎ (ERP)‎، وأساليب الإدارة والتسويق المعاصرة، ‏والاستفادة من القوة الناعمة السورية، بما فيها الثقافة والدراما، ‏في الترويج للمنتجات النسيجية‎.‎

وتستهدف المحاضرة صناع القرار ورجال الأعمال والشباب ‏الراغبين بدخول قطاع الصناعة النسيجية، والتعرف إلى أدوات ‏التمويل الحديثة‎.‎

حقوق العمال في قطاع النسيج

من جانبه، أوضح الممثل الإقليمي لمنظمة العمل الدولية خوسيه ‏مانويل ميدينا، في تصريح مماثل، أن تعزيز حقوق العمال ‏وتحسين ظروف العمل في قطاع النسيج يعدان عاملاً أساسياً، ‏لزيادة تنافسية الصناعة السورية، ورفع قدرتها على التصدير‎.‎

ولفت ميدينا، إلى أن الالتزام بالمعايير الاجتماعية والبيئية أصبح ‏أيضاً شرطاً أساسياً لدخول الأسواق العالمية، ولا سيما الأوروبية ‏والأمريكية، مؤكداً أن احترام حقوق العمال، ومنع عمالة ‏الأطفال، والالتزام بالإنتاج المسؤول بيئياً، لم يعد مجرد التزام ‏أخلاقي، بل أصبح متطلباً تجارياً يعزز ثقة المستهلك، ويفتح ‏أسواقاً جديدة أمام المنتجات السورية‎.‎

التجربة الصينية نموذجاً للنهوض الصناعي

بدوره، استعرض الخبير عرفات الحراحشة في محاضرته، أبرز ‏ملامح التجربة الصينية في تطوير قطاع النسيج، مؤكداً أن ‏الإرادة الحكومية والحوافز الاستثمارية ونقل التكنولوجيا كانت ‏من أهم عوامل نجاحها‎.‎

وأشار الحراحشة، إلى أن الصين بدأت بالاعتماد على العمالة ‏الكثيفة والتصنيع للشركات العالمية، قبل أن تطور خبراتها ‏المحلية وتبني صناعاتها الوطنية، وقال: إن الحوافز الضريبية، ‏والتجمعات الصناعية، وتكامل سلاسل الإمداد، أسهمت في ‏تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية، وهي ‏تجارب يمكن الاستفادة منها في دعم صناعة النسيج السورية ‏خلال المرحلة المقبلة‎.‎

وكان معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس ‌‏‌‏‌‏2026” بدورته ‏الأولى انطلق يوم السبت الماضي، على أرض مدينة المعارض ‏الجديدة بدمشق برعاية السيد الرئيس أحمد الشرع، وبحضور ‏رسمي واسع ووفود دولية، ‌‏‌‏وبمشاركة لافتة من رجال الأعمال ‏والفعاليات الاقتصادية‎.‎



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