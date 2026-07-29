الطاقة الذرية وخبراء الوكالة الدولية يبحثون حماية الآثار بالتقنيات النووية

دمشق-سانا
استقبلت هيئة الطاقة الذرية وفداً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار مشروع التعاون الإقليمي «RAS-1032» الهادف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف والقطع الأثرية، عبر التحقق من أصالتها باستخدام التقنيات التحليلية النووية.
وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز التعاون العلمي مع الوكالة الدولية، وتطوير القدرات الوطنية في مجال حماية التراث الثقافي وصونه.
وتضمن برنامج المهمة مجموعة من الأنشطة العلمية والتطبيقية والمخبرية المكثفة، شملت محاضرات تخصصية، وأعمالاً وقياسات مخبرية، وعمليات معايرة ومقارنة تحليلية، بهدف رفع دقة النتائج وتعزيز موثوقيتها.
كما زار الوفد المديرية العامة للآثار والمتاحف، واطلع على إمكانات المختبر الكيميائي فيها، حيث أُجريت قياسات ومعايرات لعدد من القطع الأثرية، في إطار تطوير أساليب التحقق من أصالتها وتحديد مكوناتها.
ويشكل التعاون بين هيئة الطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة نحو توظيف الاستخدامات السلمية للعلوم والتقانات النووية في حماية الهوية الحضارية، وتطوير البنية التحتية والكوادر الوطنية المعنية بصون التراث الثقافي، ومواجهة التحديات التي تهدده.