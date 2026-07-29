الطاقة الذرية وخبراء الوكالة الدولية يبحثون حماية الآثار بالتقنيات النووية

IMG 0141 الطاقة الذرية وخبراء الوكالة الدولية يبحثون حماية الآثار بالتقنيات النووية

دمشق-سانا‏

استقبلت هيئة الطاقة الذرية وفداً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار ‏مشروع التعاون الإقليمي «‏RAS-1032‌‏» الهادف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع ‏بالتحف والقطع الأثرية، عبر التحقق من أصالتها باستخدام التقنيات التحليلية النووية.‏

IMG 0144 الطاقة الذرية وخبراء الوكالة الدولية يبحثون حماية الآثار بالتقنيات النووية

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز ‏التعاون العلمي مع الوكالة الدولية، وتطوير القدرات الوطنية في مجال حماية التراث ‏الثقافي وصونه.‏

وتضمن برنامج المهمة مجموعة من الأنشطة العلمية والتطبيقية والمخبرية المكثفة، شملت ‏محاضرات تخصصية، وأعمالاً وقياسات مخبرية، وعمليات معايرة ومقارنة تحليلية، ‏بهدف رفع دقة النتائج وتعزيز موثوقيتها.‏

IMG 0143 الطاقة الذرية وخبراء الوكالة الدولية يبحثون حماية الآثار بالتقنيات النووية

كما زار الوفد المديرية العامة للآثار والمتاحف، واطلع على إمكانات المختبر الكيميائي ‏فيها، حيث أُجريت قياسات ومعايرات لعدد من القطع الأثرية، في إطار تطوير أساليب ‏التحقق من أصالتها وتحديد مكوناتها.‏

ويشكل التعاون بين هيئة الطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة نحو توظيف ‏الاستخدامات السلمية للعلوم والتقانات النووية في حماية الهوية الحضارية، وتطوير البنية ‏التحتية والكوادر الوطنية المعنية بصون التراث الثقافي، ومواجهة التحديات التي تهدده.‏

IMG 0142 الطاقة الذرية وخبراء الوكالة الدولية يبحثون حماية الآثار بالتقنيات النووية
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IMG 0147 الطاقة الذرية وخبراء الوكالة الدولية يبحثون حماية الآثار بالتقنيات النووية
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