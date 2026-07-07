مصرف سوريا المركزي يعلن إعادة تفعيل علاقته المصرفية مع بنك فرنسا

دمشق-سانا
أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، إعادة تفعيل علاقته المصرفية مع بنك فرنسا، من خلال إعادة تشغيل حساب المصرف المركزي السوري لدى البنك، بما يسهم في توفير بيئة تعاون مالي، وتقني بين المصرفين المركزيين في البلدين.
وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في مصرف سوريا المركزي لمراسل سانا أن المصرف يركز في علاقاته الخارجية على إعادة تفعيل حساباته لدى المصارف المركزية الرئيسية في دول العالم، والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه المصارف السورية في الخارج، عبر التواصل المباشر مع المصارف العالمية، بما يسهل عمليات الربط، والتعاون بينها وبين المصارف السورية.
وفي هذا الإطار، وقع حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان والرئيس التنفيذي لوكالة “إكسبرتيز فرانس” جيريمي بيليه، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية لمصرف سوريا المركزي، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات.