مصرف سوريا المركزي يعلن إعادة تفعيل علاقته المصرفية مع بنك فرنسا

photo 2026 04 24 01 00 14 860x573 1 مصرف سوريا المركزي يعلن إعادة تفعيل علاقته المصرفية مع بنك فرنسا

دمشق-سانا‏

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، إعادة تفعيل علاقته المصرفية ‏مع بنك فرنسا، من خلال إعادة تشغيل حساب المصرف المركزي السوري ‏لدى البنك، بما يسهم في توفير بيئة تعاون مالي، وتقني بين المصرفين ‏المركزيين في البلدين.‏

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في مصرف سوريا المركزي لمراسل ‏سانا أن المصرف يركز في علاقاته الخارجية على إعادة تفعيل حساباته لدى ‏المصارف المركزية الرئيسية في دول العالم، والعمل على إزالة أي عقبات ‏قد تواجه المصارف السورية في الخارج، عبر التواصل المباشر مع ‏المصارف العالمية، بما يسهل عمليات الربط، والتعاون بينها وبين المصارف ‏السورية.‏

وفي هذا الإطار، وقع حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان ‏والرئيس التنفيذي لوكالة “إكسبرتيز فرانس” جيريمي بيليه، اليوم، مذكرة ‏تفاهم تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية لمصرف سوريا المركزي، وتقديم ‏الدعم الفني وبناء القدرات.‏

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