لمنع الاحتكار وتلبية الطلب المتزايد.. إجراءات جديدة لزيادة مخصصات الغاز في دير الزور
سوريا في لاهاي.. أصوات تطالب بإنصاف ضحايا الكيميائي وضمان عدم التكرار
مشاورة وطنية حول مسارات الانتقال إلى الطاقة المستدامة بالتعاون مع “الإسكوا”
المالية والبنك الدولي يطلقان مشروعاً لتحديث الإدارة المالية العامة في سوريا
انطلاق أعمال المرحلة الثانية من مكافحة التصحر ببادية ريف دمشق
كلمة وزير الطوارئ خلال فعالية نظمتها بعثة سوريا الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي
مهرجان “صُنع في سوريا – أفراح النصر”… نافذة لتسويق المنتجات الوطنية بأسعار منافسة
كيف يولد العرض المسرحي.. رحلة بين النص والإخراج والبروفات
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