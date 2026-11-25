دمشق- سانا
تُوفي اليوم الأربعاء الصناعي والسياسي السوري رياض سيف عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد مسيرة امتدت عقوداً في العمل الصناعي والسياسي، برز خلالها أحد أبرز الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد في سوريا.
وواجه سيف النظام المخلوع من داخل مجلس الشعب وخارجه، ودفع ثمن مواقفه سنوات من الاعتقال والملاحقة والتضييق والمنفى، فضلاً عن خسارة أعماله الصناعية التي بناها على مدى عقود.
ونعى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني الفقيد، وقال في تدوينة على منصة “إكس”: رحل عنا السياسي ورجل الأعمال رياض سيف بعد مسيرة نضالية طويلة خاضها ضد ظلم نظام الأسد، دفع خلالها أثماناً من حريته، وظل متمسكاً بمواقفه ومطالبته بالحرية والكرامة للسوريين.
وتقدّم الشيباني بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته ومحبيه ورفاق دربه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
وتوالت رسائل النعي والتأبين من مئات من الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين، عقب وفاة سيف بعد صراع مع المرض، والذي أُقيمت صلاة الجنازة عليه في جامع زين العابدين بحي الميدان في دمشق، ثم وُوري الثرى في مقبرة “الحقلة”
كما نعى رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك، باسم المجلس وأعضائه، وفاة عضو مجلس الشعب الأسبق رياض سيف، الذي شكل حضوره ومواقفه محطةً بارزةً في مسيرته الوطنية، وناضل في مواجهة النظام البائد، وتعرّض للاعتقال بسبب مواقفه المناهضة للفساد بأشكاله الإدارية والمالية والسياسية، كما انحاز إلى الشعب السوري، ووقف إلى جانبه في ثورته المباركة.
وتقدم المجلس بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى الشعب السوري، وعائلة الفقيد، وذويه، ومحبيه، ورفقاء دربه.
النشأة
وُلد سيف في دمشق عام 1946، وبدأ حياته المهنية في مجال صناعة الألبسة، قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي مطلع تسعينيات القرن الماضي، مستفيداً من تجربته الاقتصادية والصناعية، ليصبح لاحقاً أحد أبرز المعارضين السوريين الذين خاضوا مواجهة سياسية علنية مع النظام البائد.
الدخول إلى مجلس الشعب
دخل سيف الحياة السياسية عام 1994، عندما انتُخب عضواً مستقلاً في مجلس الشعب، وأُعيد انتخابه عام 1998، في تجربة استخدم خلالها موقعه النيابي لانتقاد السياسات الاقتصادية والحكومية، والمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد.
وبرزت مواجهته مع النظام البائد بصورة واضحة عندما انتقد منح شركة يملكها المجرم رامي مخلوف، ابن خال المجرم بشار الأسد، امتيازاً لاحتكار خدمات الهاتف المحمول في سوريا، وطالب بالكشف عن تفاصيل عقود قطاع الاتصالات، معتبراً أن احتكار القطاعات الاقتصادية يضر بالمنافسة والاقتصاد الوطني.
وأعقب مواقفه فرض غرامات مالية كبيرة على شركته، بتهمة التهرب الضريبي، ما أدى إلى إفلاسها، في واحدة من أبرز المحطات التي كشفت حجم التضييق الذي تعرض له بسبب نشاطه السياسي والاقتصادي.
ربيع دمشق والاعتقال الأول
مع وفاة المجرم حافظ الأسد عام 2000، وبدء مرحلة عُرفت باسم “ربيع دمشق”، انخرط سيف في الحراك السياسي الذي طالب بإصلاحات دستورية وسياسية، وتوسيع الحريات العامة، وإنهاء احتكار حزب البعث للسلطة.
وأسس في أيلول عام 2000 “منتدى الحوار الوطني”، الذي استضاف لقاءاته في منزله بدمشق، وأتاح مساحة للنقاش السياسي والفكري بين شخصيات معارضة ومثقفين وناشطين، كما دعا إلى إقرار التعددية السياسية وحق السوريين في تشكيل أحزاب مستقلة.
وفي 6 أيلول 2001، اعتقلته مخابرات النظام البائد، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، على خلفية نشاطه السياسي ومطالبته بتغيير بنية النظام السياسي، حيث حكمت عليه محكمة الجنايات في دمشق بالسجن خمس سنوات، في قضية ارتبطت بنشاطه خلال ربيع دمشق.
إعلان دمشق واعتقال رغم المرض
وبعد الإفراج عنه عام 2006، واصل سيف نشاطه السياسي، وشارك في العمل ضمن ”إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي”، الذي أُطلق في تشرين الأول 2005، ودعا إلى التغيير الديمقراطي السلمي، وبناء دولة تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون.
وكان سيف من أبرز المساهمين في صياغة الإعلان، وأول الموقعين عليه، وانتُخب لاحقاً أميناً عاماً له، قبل أن تعاود مخابرات النظام البائد اعتقاله في كانون الثاني 2008، على خلفية نشاطه المعارض.
وجاء اعتقاله الثاني في وقت كان يعاني فيه من مرض السرطان، بعدما منعه النظام البائد من مغادرة البلاد لتلقي العلاج، وأُفرج عنه في تموز 2010، ليكون قد أمضى نحو ثماني سنوات في سجون النظام المخلوع على امتداد اعتقالاته.
رئاسة الائتلاف الوطني
ومع انطلاق الثورة السورية عام 2011، عاد سيف إلى النشاط السياسي والمشاركة في الحراك المعارض، وتعرض في تشرين الأول من العام نفسه للضرب على يد قوات الأمن التابعة للنظام البائد في أحد شوارع دمشق، خلال مشاركته في الاحتجاجات السلمية.
وفي عام 2012، طرح مبادرة لإعادة تنظيم قوى المعارضة السورية وتوحيدها ضمن إطار سياسي أوسع، عُرفت باسم “المبادرة الوطنية السورية”، ومهدت لتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي أُعلن عن تأسيسه في العاصمة القطرية الدوحة في تشرين الثاني من العام ذاته.
وتولى سيف منصب نائب رئيس الائتلاف في مرحلته التأسيسية، قبل انتخابه رئيساً له في 6 أيار 2017، خلفاً لأنس العبدة، ليصبح الرئيس السادس للائتلاف، في مرحلة شهدت تحديات سياسية ومفاوضات دولية بشأن مستقبل سوريا.
واستقال سيف من رئاسة الائتلاف في آذار 2018، بسبب تدهور وضعه الصحي، بعد مسيرة في قيادة المعارضة والعمل السياسي استمرت سنوات، وأمضى خلالها جانباً كبيراً من حياته في مواجهة النظام البائد.
وبعد التحرير عاد رياض سيف إلى دمشق، حيث استأنف نشاطه في المجال العام، وأعاد إحياء منتدى الحوار، بعد نحو ربع قرن على تأسيسه.