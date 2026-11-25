دمشق- سانا‏

تُوفي اليوم الأربعاء الصناعي والسياسي السوري رياض سيف عن عمر ناهز 80 ‌‏عاماً، بعد مسيرة امتدت عقوداً في العمل الصناعي والسياسي، برز خلالها أحد أبرز ‌‏الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد في سوريا.‏

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وواجه سيف النظام المخلوع من داخل مجلس الشعب وخارجه، ودفع ثمن مواقفه ‌‏سنوات من الاعتقال والملاحقة والتضييق والمنفى، فضلاً عن خسارة أعماله الصناعية ‌‏التي بناها على مدى عقود.‏

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ونعى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني الفقيد، وقال في تدوينة على ‏منصة “إكس”: رحل عنا السياسي ورجل ‏الأعمال رياض سيف بعد مسيرة نضالية ‏طويلة خاضها ضد ظلم نظام الأسد، دفع ‏خلالها أثماناً من حريته، وظل متمسكاً ‏بمواقفه ومطالبته بالحرية والكرامة للسوريين.‏

وتقدّم الشيباني بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته ومحبيه ورفاق دربه، سائلاً الله أن ‌‏يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.‏

وتوالت رسائل النعي والتأبين من مئات من الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين، عقب وفاة ‏سيف بعد صراع مع المرض، والذي أُقيمت صلاة الجنازة عليه في جامع زين العابدين ‏بحي الميدان في دمشق، ثم وُوري الثرى في مقبرة “الحقلة”

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كما نعى رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك، باسم المجلس وأعضائه، ‏وفاة ‏عضو مجلس الشعب الأسبق رياض سيف، الذي شكل حضوره ومواقفه محطةً ‏بارزةً ‏في مسيرته الوطنية، وناضل في مواجهة النظام ‏البائد، وتعرّض للاعتقال بسبب ‌‏مواقفه المناهضة للفساد بأشكاله الإدارية والمالية ‏والسياسية، كما انحاز إلى الشعب ‌‏السوري، ووقف إلى جانبه في ثورته المباركة.‏

وتقدم المجلس بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى الشعب السوري، وعائلة الفقيد، ‌‏وذويه، ومحبيه، ورفقاء دربه.‏

النشأة

وُلد سيف في دمشق عام 1946، وبدأ حياته المهنية في مجال صناعة الألبسة، قبل ‌‏أن ينتقل إلى العمل السياسي مطلع تسعينيات القرن الماضي، مستفيداً من تجربته ‌‏الاقتصادية والصناعية، ليصبح لاحقاً أحد أبرز المعارضين السوريين الذين خاضوا ‌‏مواجهة سياسية علنية مع النظام البائد.‏

الدخول إلى مجلس الشعب

دخل سيف الحياة السياسية عام 1994، عندما انتُخب عضواً مستقلاً في مجلس ‌‏الشعب، وأُعيد انتخابه عام 1998، في تجربة استخدم خلالها موقعه النيابي لانتقاد ‌‏السياسات الاقتصادية والحكومية، والمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد.‏

وبرزت مواجهته مع النظام البائد بصورة واضحة عندما انتقد منح شركة يملكها المجرم ‌‏رامي مخلوف، ابن خال المجرم بشار الأسد، امتيازاً لاحتكار خدمات الهاتف المحمول ‌‏في سوريا، وطالب بالكشف عن تفاصيل عقود قطاع الاتصالات، معتبراً أن احتكار ‌‏القطاعات الاقتصادية يضر بالمنافسة والاقتصاد الوطني.‏

وأعقب مواقفه فرض غرامات مالية كبيرة على شركته، بتهمة التهرب الضريبي، ما ‌‏أدى إلى إفلاسها، في واحدة من أبرز المحطات التي كشفت حجم التضييق الذي ‌‏تعرض له بسبب نشاطه السياسي والاقتصادي.‏

ربيع دمشق والاعتقال الأول

مع وفاة المجرم حافظ الأسد عام 2000، وبدء مرحلة عُرفت باسم “ربيع دمشق”، ‌‏انخرط سيف في الحراك السياسي الذي طالب بإصلاحات دستورية وسياسية، وتوسيع ‌‏الحريات العامة، وإنهاء احتكار حزب البعث للسلطة.‏

وأسس في أيلول عام 2000 “منتدى الحوار الوطني”، الذي استضاف لقاءاته في ‌‏منزله بدمشق، وأتاح مساحة للنقاش السياسي والفكري بين شخصيات معارضة ‌‏ومثقفين وناشطين، كما دعا إلى إقرار التعددية السياسية وحق السوريين في تشكيل ‌‏أحزاب مستقلة.‏

وفي 6 أيلول 2001، اعتقلته مخابرات النظام البائد، بعد رفع الحصانة البرلمانية ‌‏عنه، على خلفية نشاطه السياسي ومطالبته بتغيير بنية النظام السياسي، حيث حكمت ‌‏عليه محكمة الجنايات في دمشق بالسجن خمس سنوات، في قضية ارتبطت بنشاطه ‌‏خلال ربيع دمشق.‏

إعلان دمشق واعتقال رغم المرض

وبعد الإفراج عنه عام 2006، واصل سيف نشاطه السياسي، وشارك في العمل ‏ضمن ‌‏”إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي”، الذي أُطلق في تشرين الأول ‌‏2005، ‏ودعا إلى التغيير الديمقراطي السلمي، وبناء دولة تقوم على التعددية السياسية ‏وسيادة ‏القانون.‏

وكان سيف من أبرز المساهمين في صياغة الإعلان، وأول الموقعين عليه، وانتُخب ‌‏لاحقاً أميناً عاماً له، قبل أن تعاود مخابرات النظام البائد اعتقاله في كانون الثاني ‌‏‌‏2008، على خلفية نشاطه المعارض.‏

وجاء اعتقاله الثاني في وقت كان يعاني فيه من مرض السرطان، بعدما منعه النظام ‌‏البائد من مغادرة البلاد لتلقي العلاج، وأُفرج عنه في تموز 2010، ليكون قد أمضى ‌‏نحو ثماني سنوات في سجون النظام المخلوع على امتداد اعتقالاته.‏

رئاسة الائتلاف الوطني

ومع انطلاق الثورة السورية عام 2011، عاد سيف إلى النشاط السياسي والمشاركة في ‌‏الحراك المعارض، وتعرض في تشرين الأول من العام نفسه للضرب على يد قوات ‌‏الأمن التابعة للنظام البائد في أحد شوارع دمشق، خلال مشاركته في الاحتجاجات ‌‏السلمية.‏

وفي عام 2012، طرح مبادرة لإعادة تنظيم قوى المعارضة السورية وتوحيدها ضمن ‌‏إطار سياسي أوسع، عُرفت باسم “المبادرة الوطنية السورية”، ومهدت لتشكيل الائتلاف ‌‏الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي أُعلن عن تأسيسه في العاصمة القطرية ‌‏الدوحة في تشرين الثاني من العام ذاته.‏

وتولى سيف منصب نائب ‏رئيس الائتلاف في مرحلته التأسيسية، قبل انتخابه رئيساً له ‏في 6 أيار 2017، خلفاً ‏لأنس العبدة، ليصبح الرئيس السادس للائتلاف، في مرحلة ‏شهدت تحديات سياسية ‏ومفاوضات دولية بشأن مستقبل سوريا.‏

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واستقال سيف من رئاسة الائتلاف في آذار 2018، بسبب تدهور وضعه الصحي، ‌‏بعد مسيرة في قيادة المعارضة والعمل السياسي استمرت سنوات، وأمضى خلالها جانباً ‌‏كبيراً من حياته في مواجهة النظام البائد.‏

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وبعد التحرير عاد رياض سيف إلى دمشق، حيث استأنف نشاطه في المجال العام، ‌‏وأعاد إحياء منتدى الحوار، بعد نحو ربع قرن على تأسيسه.‏

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