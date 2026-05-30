اتحاد غرف التجارة السورية يحدد مهام لجنتي “الاستيراد والتصدير”‏و”المعارض والمؤتمرات”

دمشق-سانا‏

حدد اتحاد غرف التجارة السورية مهام لجنتي “الاستيراد والتصدير” ‏و”المعارض والمؤتمرات” العاملتين ضمن الاتحاد، في خطوة تهدف إلى ‏تطوير حركة التجارة الخارجية وتعزيز حضور المنتجات السورية في ‏الأسواق الخارجية، إلى جانب الارتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات ودعم ‏دوره في تنشيط الأعمال والاستثمار.‏

لجنة الاستيراد والتصدير

وأوضح اتحاد غرف التجارة عبر قناته على التلغرام، اليوم السبت، أن لجنة ‏الاستيراد والتصدير، برئاسة أنس جود، تتولى دراسة واقع الاستيراد ‏والتصدير في سوريا، ورصد التحديات والمعوقات التي تواجه التجار ‏والمصدرين والمستوردين.‏

كما تعمل اللجنة على اقتراح الحلول والتوصيات لتسهيل حركة التجارة ‏الخارجية ومتابعتها مع الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى العمل على ‏تنمية الصادرات السورية من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية ‏وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج السوري.‏

وتشمل مهام اللجنة المساهمة في تطوير التشريعات والأنظمة الناظمة ‏لعمليات الاستيراد والتصدير بما ينسجم مع متطلبات السوق والتطورات ‏الاقتصادية، وإعداد الدراسات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالأسواق ‏الخارجية وفرص التصدير والاستيراد.‏

كما تتولى اللجنة تعزيز التوعية بالمعايير الدولية ومتطلبات الجودة ‏والمواصفات الفنية اللازمة لدخول الأسواق الخارجية، واقتراح المبادرات ‏والبرامج الهادفة إلى تنويع الأسواق ومصادر الاستيراد، وتعزيز الأمن ‏الاقتصادي.‏

لجنة المعارض والمؤتمرات

وفيما يتعلق بلجنة المعارض والمؤتمرات، أوضح الاتحاد أن اللجنة برئاسة ‏فراس شماس، تتولى وضع استراتيجية لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، ‏بما يواكب المعايير الدولية، ويعزز دور سوريا كمركز للأعمال والاستثمار.‏

كما تعمل اللجنة على تنظيم ورعاية المعارض والمؤتمرات والملتقيات ‏الاقتصادية والتجارية المحلية والدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة ‏إلى استقطاب المعارض والفعاليات المتخصصة إلى سوريا، وتشجيع مشاركة ‏الشركات السورية في المعارض الخارجية.‏

وتشمل مهام اللجنة بناء شراكات وتعاون مع الجهات المنظمة للمعارض ‏والمؤتمرات والغرف التجارية والاتحادات الاقتصادية العربية والدولية، ‏وإعداد أجندة سنوية للفعاليات الاقتصادية والمعارض المتخصصة، بما يخدم ‏أولويات التنمية والاستثمار.‏

كما تتولى اللجنة دعم الترويج للمنتجات والصناعات السورية عبر المعارض ‏والأسواق والمنتديات الاقتصادية المتخصصة، ودراسة التحديات والمعوقات ‏التي تواجه قطاع المعارض، واقتراح الحلول المناسبة لتطويره.‏

وكان اتحاد غرف التجارة السورية حدد يوم أمس الجمعة، مهام “لجنة ‏الامتياز التجاري”، بهدف تعزيز ثقافة الامتياز التجاري، وتوسيع حضور ‏العلامات التجارية السورية محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يسهم في دعم بيئة ‏الاستثمار وريادة الأعمال.‏

وأصدر اتحاد غرف التجارة السورية في الـ 19 من شهر نيسان الماضي، ‏قراراً بتشكيل اللجان التخصصية فيها وتسمية رؤسائها، استناداً إلى ما أقره ‏مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ الـ 13 من نيسان، حيث تضمنت اللجان ‏التالية: الامتياز التجاري، والمعارض والمؤتمرات، والاستيراد والتصدير، و‏العلاقات الخارجية، والتجارة الداخلية، والاستثمار والسياسات الاقتصادية، ‏والاقتصاد الرقمي، والضرائب والجمارك، وتطوير الصناعة، والاقتصاد ‏الرياضي، والاقتصاد الأخضر والاستدامة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم ‏المهني والتدريب، والزراعة والأمن الزراعي.