اتحاد غرف التجارة السورية يحدد مهام لجنتي “الاستيراد والتصدير”‏و”المعارض والمؤتمرات”

دمشق-سانا
حدد اتحاد غرف التجارة السورية مهام لجنتي “الاستيراد والتصدير” و”المعارض والمؤتمرات” العاملتين ضمن الاتحاد، في خطوة تهدف إلى تطوير حركة التجارة الخارجية وتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية، إلى جانب الارتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات ودعم دوره في تنشيط الأعمال والاستثمار.
لجنة الاستيراد والتصدير
وأوضح اتحاد غرف التجارة عبر قناته على التلغرام، اليوم السبت، أن لجنة الاستيراد والتصدير، برئاسة أنس جود، تتولى دراسة واقع الاستيراد والتصدير في سوريا، ورصد التحديات والمعوقات التي تواجه التجار والمصدرين والمستوردين.
كما تعمل اللجنة على اقتراح الحلول والتوصيات لتسهيل حركة التجارة الخارجية ومتابعتها مع الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى العمل على تنمية الصادرات السورية من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج السوري.
وتشمل مهام اللجنة المساهمة في تطوير التشريعات والأنظمة الناظمة لعمليات الاستيراد والتصدير بما ينسجم مع متطلبات السوق والتطورات الاقتصادية، وإعداد الدراسات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالأسواق الخارجية وفرص التصدير والاستيراد.
كما تتولى اللجنة تعزيز التوعية بالمعايير الدولية ومتطلبات الجودة والمواصفات الفنية اللازمة لدخول الأسواق الخارجية، واقتراح المبادرات والبرامج الهادفة إلى تنويع الأسواق ومصادر الاستيراد، وتعزيز الأمن الاقتصادي.
لجنة المعارض والمؤتمرات
وفيما يتعلق بلجنة المعارض والمؤتمرات، أوضح الاتحاد أن اللجنة برئاسة فراس شماس، تتولى وضع استراتيجية لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، بما يواكب المعايير الدولية، ويعزز دور سوريا كمركز للأعمال والاستثمار.
كما تعمل اللجنة على تنظيم ورعاية المعارض والمؤتمرات والملتقيات الاقتصادية والتجارية المحلية والدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى استقطاب المعارض والفعاليات المتخصصة إلى سوريا، وتشجيع مشاركة الشركات السورية في المعارض الخارجية.
وتشمل مهام اللجنة بناء شراكات وتعاون مع الجهات المنظمة للمعارض والمؤتمرات والغرف التجارية والاتحادات الاقتصادية العربية والدولية، وإعداد أجندة سنوية للفعاليات الاقتصادية والمعارض المتخصصة، بما يخدم أولويات التنمية والاستثمار.
كما تتولى اللجنة دعم الترويج للمنتجات والصناعات السورية عبر المعارض والأسواق والمنتديات الاقتصادية المتخصصة، ودراسة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المعارض، واقتراح الحلول المناسبة لتطويره.
وكان اتحاد غرف التجارة السورية حدد يوم أمس الجمعة، مهام “لجنة الامتياز التجاري”، بهدف تعزيز ثقافة الامتياز التجاري، وتوسيع حضور العلامات التجارية السورية محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وريادة الأعمال.
وأصدر اتحاد غرف التجارة السورية في الـ 19 من شهر نيسان الماضي، قراراً بتشكيل اللجان التخصصية فيها وتسمية رؤسائها، استناداً إلى ما أقره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ الـ 13 من نيسان، حيث تضمنت اللجان التالية: الامتياز التجاري، والمعارض والمؤتمرات، والاستيراد والتصدير، والعلاقات الخارجية، والتجارة الداخلية، والاستثمار والسياسات الاقتصادية، والاقتصاد الرقمي، والضرائب والجمارك، وتطوير الصناعة، والاقتصاد الرياضي، والاقتصاد الأخضر والاستدامة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعليم المهني والتدريب، والزراعة والأمن الزراعي.