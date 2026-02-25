الزراعة السورية تحذر من موجة صقيع وتدعو لاتخاذ الإجراءات الوقائية

دمشق-سانا

حذّرت وزارة الزراعة السورية من موجة صقيع متوقعة تبدأ فجر يوم غد الخميس، وتستمر خلال ساعات الفجر من يوم الجمعة حتى فجر يوم الأحد على الأقل، داعية المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من الأضرار المحتملة على محاصيلهم.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة في المناطق الداخلية ومنطقة الجزيرة ستتراوح بين درجة مئوية تحت الصفر ودرجة واحدة، فيما تنخفض في المناطق الجبلية إلى ما بين 3 و5 درجات مئوية تحت الصفر.

وبيّنت أن الحرارة على الشريط الساحلي حتى ارتفاع 500 متر تسجل نحو 6 درجات مئوية نهاراً، وتنخفض ليلاً إلى قرابة درجة واحدة، في حين تتراوح في المناطق الشرقية ومناطق البادية بين صفر و3 درجات مئوية.

وتشهد البلاد اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء حتى صباح غد الخميس هطولات مطرية غزيرة على أجزاء من البلاد، يعقبها حركة رياح نشطة مع هبات قوية إلى عاصفة نهار الخميس على عموم المناطق، وبحر مضطرب عالي ارتفاع الموج، وأجواء مغبرة في مناطق الجزيرة والشرقية والبادية وفقاً لدائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.