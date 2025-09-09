وزارة الثقافة السورية تطلق مسابقات 2025 للأطفال ذوي الإعاقة في مجالات الفن والأدب

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الثقافة السورية – مديرية ثقافة الطفل عن إطلاق مسابقات موجهة للأطفال ذوي الإعاقة لعام 2025، في أربعة مجالات هي: الخط العربي، التصوير الضوئي، الرسم، والقصة، على أن يكون الأول من تشرين الأول القادم آخر موعد لاستلام المشاركات.

وتركز موضوعات المسابقات على محاور قريبة من وجدان الطفل وحياته اليومية، حيث تتناول مسابقات الرسم موضوعات العائلة واللحظات السعيدة أو أي فكرة يختارها المتسابق، فيما تتيح مسابقة التصوير الضوئي المشاركة بلقطات من الوطن مثل المشاهد الطبيعية أو صور الفلاحين والعمال والأطفال في حياتهم اليومية، أما الخط العربي فيشمل كتابة بيت شعري يختاره الطفل بخط يراه مناسباً، بينما يترك لمسابقة القصة حرية الموضوع بما لا يتجاوز خمسين سطراً.

وتقسم المشاركات إلى فئات عمرية تبدأ من خمس سنوات وحتى سبعة عشر عاماً، تبعاً لطبيعة كل مسابقة، على أن تنفذ الأعمال من قبل الطفل نفسه حصراً، ويُرفق مع الطلب نسخة عن صفحة دفتر العائلة الخاصة بالمشارك.

ورصدت الوزارة جوائز مالية قيمة للفائزين، حيث يمنح صاحب المركز الأول خمسة ملايين ليرة سورية، والثاني ثلاثة ملايين ليرة، والثالث مليوني ليرة، إضافة إلى جوائز تشجيعية تقررها لجنة التحكيم ومجموعة من إصدارات وزارة الثقافة.