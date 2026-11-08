من الحصار في حلب إلى منابر العالم… بانا العابد تحمل تطلعات أطفال سوريا

إسطنبول-سانا



بدأت الشابة السورية بانا العابد، التي عرفها العالم طفلةً تنقل معاناة أطفال حلب خلال حصار النظام البائد لها، فصلاً جديداً من رسالتها الإنسانية، من خلال مشاركتها في افتتاح الدورة العاشرة من منتدى «تي آر تي وورلد 2026» في إسطنبول، مؤكدةً أن التعليم ومساعدة الأطفال على تجاوز آثار الحرب يشكلان حجر الأساس في بناء مستقبل سوريا.



وشاركت العابد في افتتاح المنتدى الذي أُقيم في مركز إسطنبول للمؤتمرات تحت شعار «عالم بلا مركز: من يقود حين تفقد القواعد فاعليتها؟»، حيث قدّمت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجسّماً على شكل فراشة يرمز إلى الأطفال المتضررين من الحروب والجوع، في رسالة إنسانية تلخص جانباً من القضية التي كرّست سنوات عمرها للدفاع عنها.



وأكّدت العابد في تصريح خاص لـ سانا على هامش مشاركتها، أن وجودها في مثل هذه المحافل لا يهدف إلى الحديث عن تجربتها الشخصية فحسب، وإنما إلى تمثيل ملايين الأطفال الذين حُرموا من الدراسة واللعب والأمان، وقالت: «أنا هنا أمثّل سوريا، بلدي، وأمثّل أطفالها، ولا أتحدث عن قصتي وحدها، بل عن قصة ملايين الأطفال».

رسائل من حلب المحاصرة

وُلدت العابد في مدينة حلب عام 2009، وبرز اسمها عام 2016، حين بدأت بمساعدة والدتها فاطمة في نشر رسائل عبر منصة «تويتر»، المعروفة اليوم باسم «إكس»، نقلت فيها جوانب من الحياة تحت الحصار وما عاشته أسرتها من خوف ومعاناة.



واستعادت العابد في حديثها لـ سانا تلك المرحلة، قائلة: «أنا بانا، طفلة عاشت الحرب والحصار، ولم أرد أن أبقى صامتة»، موضحة أنها لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنقل صورة عما كان يعيشه الأطفال في سوريا، وللتأكيد أن لديهم قصصاً وآراءً تستحق أن تُروى.



وأضافت: «لقد حُرمنا من الدراسة ومن الخروج واللعب كغيرنا من الأطفال، وحتى من التعبير عن آرائنا ورواية قصصنا»، مبينةً أن تلك التجارب لم تدفعها إلى الاستسلام للخوف، بل عززت لديها الشعور بالمسؤولية تجاه الأطفال الذين كانوا يعيشون الظروف ذاتها.



ولفتت إلى أن مشاهد الخوف والقلق التي كانت تراها في عيون الأطفال خلال تلك المرحلة تركت أثراً عميقاً في نفسها، ورسخت لديها قناعة بضرورة مواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل لهم.



وغادرت العابد مدينة حلب مع أسرتها إلى تركيا في كانون الأول عام 2016، لتواصل لاحقاً نشاطها في الدفاع عن الأطفال المتضررين من الحرب، والعمل على إيصال أصواتهم إلى المنصات الدولية المختلفة.

من توثيق التجربة إلى التكريم الدولي

امتد توثيق العابد لتجربتها إلى الكتب؛ فألّفت «عزيزي العالم»، الذي يروي طفولتها خلال الحرب ويتضمن مساهمات لوالدتها، وكذلك الكتاب المصوّر «اسمي بانا»، الذي يعرض تجربتها وتطلعاتها إلى حياة آمنة للأطفال.



وفي محطة بارزة من مسيرتها الإنسانية، حازت العابد جائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2025، وتسلمتها خلال حفل أقيم في العاصمة السويدية ستوكهولم من الحائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، تقديراً لجهودها في الدفاع عن حقوق الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة ودعم حقهم في التعليم.



وأكدت العابد لـ سانا، أن القضية التي بدأت الدفاع عنها وهي في السابعة من عمرها لا تزال محور اهتمامها الأساسي، معربةً عن فخرها بالمشاركة في المحافل الدولية واللقاء مجدداً بالرئيس أردوغان، ومشددةً على مواصلة الدفاع عن حقوق الأطفال وحرياتهم أينما كانوا.

التعليم في مقدمة احتياجات الأطفال

وتتطلع العابد إلى أن تشجّع تجربتها الأطفال السوريين على مواصلة تعليمهم والإيمان بقدرتهم على المشاركة في بناء بلدهم بعد التحرير.



وقالت: «أتمنى أن ينظر إليّ الأطفال السوريون بوصفي مثالاً يشجّعهم على القول: نحن أيضاً نستطيع أن نغيّر سوريا، ونكمل دراستنا ونكون مستقبل هذا البلد».



ورأت أن تحرير سوريا لم يُنهِ التحديات التي يواجهها الأطفال، وفي مقدمتها صعوبة مواصلة التعليم، موضحةً أن بعضهم ما زال مضطراً إلى العمل لمساعدة أسرته بدلاً من الذهاب إلى المدرسة.



وأضافت: «هناك أطفال يعملون لمساعدة أسرهم بدلاً من الذهاب إلى المدرسة، وهذا يحزنني كثيراً»، لافتةً إلى أن آثار الخوف ما زالت حاضرة في نفوس الأطفال، وأنهم يحتاجون إلى الدعم والمساعدة رغم تحسّن الأوضاع تدريجياً.



وفي سياق دعم التعليم، تعرض مؤسسة «KidsRights» مبادرة باسم العابد تهدف إلى توفير 90 مقعداً مدرسياً لعشر قاعات صفية في شرقي حلب، بما يخدم 300 طفل، ويساعد على توفير التجهيزات الأساسية اللازمة لتعلّمهم.

رسالة تتجاوز سوريا

لا تحصر العابد رسالتها بأطفال سوريا، إذ أشارت إلى معاناة الأطفال في غزة وأوكرانيا والسودان، مؤكدةً ضرورة مواصلة الدفاع عن حقوقهم وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم ورواية قصصهم.

وقالت: إن ما يشهده العالم من نزاعات يؤكد الحاجة إلى الإصغاء للأطفال وإشراكهم في القضايا التي تمس حياتهم ومستقبلهم، باعتبارهم أصحاب تجارب وآراء لا يجوز تجاهلها.



واختتمت العابد حديثها برسالة تلخّص ما تسعى إلى إيصاله عبر مشاركاتها: «نحن الأطفال يجب أن تُسمع أصواتنا، وأن تكون لدينا القدرة على التعبير عن آرائنا وقراراتنا ورواية قصصنا، لأننا المستقبل، ونحن التغيير، ونحن من سيغيّر العالم».