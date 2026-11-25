دمشق-سانا‏

‏ يواجه قطاع الأدوية البيطرية في سوريا تحديات تتجاوز توافر العلاج إلى حماية الثروة الحيوانية واستمرار الإنتاج، في ظل ‏نقص اللقاحات وارتفاع تكاليف الأدوية وانتشار المستحضرات المهربة والمزورة، ما يستدعي تنظيم السوق وتعزيز الرقابة ‏على الجودة وتسهيل استيراد الأصناف النوعية للحد من الخسائر التي تهدد المربين وسلامة المنتجات الحيوانية.‏

تنظيم الصيدليات البيطرية وضبط التداول

بيّن رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين في دمشق وريفها يوسف كنعان لـ سانا أن الصيدليات البيطرية تحتاج إلى مزيد من ‏التنظيم وتطوير آليات الرقابة، لدورها الأساسي في دعم قطاع الثروة الحيوانية وضمان صحة الحيوان وسلامة المنتجات، ‏مشيراً إلى أن انتشار الأدوية المزورة أو المهربة وغير المطابقة للمواصفات، إضافةً إلى ارتفاع التكاليف، من أبرز ‏التحديات.‏

وأكد كنعان ضرورة ضبط تداول الأدوية البيطرية وحصر صرفها عبر الأطباء البيطريين المختصين، بما يضمن سلامة ‏المستحضرات ويحمي المربين والمستهلكين، موضحاً أن ترخيص الصيدليات والمنشآت البيطرية يجري بالتعاون بين النقابة ‏والجهات المعنية، ولا سيما مديرية الزراعة في دمشق وريفها، بعد الكشف على المنشأة واستكمال الأوراق المطلوبة، سواء ‏كانت عيادة أو مكتب خدمات أو مستودعاً أو معملاً للتصنيع البيطري.‏

لصاقة بيطرية لتتبع المنتجات

وفيما يتعلق بتنظيم استيراد الأدوية والمستحضرات البيطرية، أوضح كنعان أن النقابة تعتمد لصاقة بيطرية خاصة توضع ‏على المنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة، وأن غيابها يستدعي التحقق من نظامية دخول المنتج وتداوله، داعياً إلى إشراك ‏النقابة في اللجان الفنية المختصة بملفات الاستيراد، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لمكافحة التهريب والتزوير وضمان ‏جودة المستحضرات المتداولة في السوق.‏

وفي إطار تطوير الكفاءات المهنية، لفت كنعان إلى أن النقابة تنظم دورات تدريبية مستمرة للأطباء البيطريين، تتناول الأمن ‏الغذائي وسلامة الغذاء ورقابة اللحوم والمواد الغذائية ومعالجة الدواجن والأبقار، إضافة إلى التوعية بالأمن الحيوي، ولا ‏سيما في قطاع الدواجن.‏

وأشار إلى أن النقابة تنظم دورات تدريبية مستمرة للأطباء البيطريين في الأمن الغذائي وسلامة الغذاء ورقابة اللحوم والمواد ‏الغذائية ومعالجة الدواجن والأبقار، إضافةً إلى التوعية بالأمن الحيوي، ولا سيما في قطاع الدواجن، مضيفاً، أن النقابة تعمل‏ ‏على حماية حقوق الأطباء البيطريين ومصالحهم المهنية، ومكافحة انتحال صفة الطبيب البيطري من قبل غير المؤهلين، ‏بالتنسيق مع الجهات القضائية والوزارية المعنية.‏

نقص اللقاحات يفاقم تحديات الإنتاج

على صعيد توافر المستحضرات، أوضح المدير العام لشركة ‏Alt Animal Vet‏ للقاحات والأدوية البيطرية عبد الرؤوف ‏عمام أن سوق اللقاحات البيطرية في سوريا يعاني نقصاً حاداً مستمراً منذ نحو 15 عاماً، ما دفع الشركات العاملة فيه إلى ‏الاستعاضة عن بعض المنتجات باللقاحات الأوروبية والصينية والكورية.‏

وبيّن أن تأمين هذه المنتجات يواجه صعوبات تتعلق باستكمال شروط التسجيل والحصول على الموافقات، وإجراء زيارات ‏الوفود والكشف على المصانع، فضلاً عن صعوبات الحصول على تأشيرات السفر، مشدداً على أهمية تأمين لقاح التهاب ‏الكبد الفيروسي للدواجن، الذي يقتصر توفيره على بعض الشركات الصينية والكورية والهندية والباكستانية، ومحذراً من ‏انعكاس نقص اللقاحات على صحة قطعان الدواجن ومعدلات النفوق وأسعار الفروج خلال شهر رمضان المقبل.‏

جودة المستحضرات وتكلفة التربية

من جهته، أوضح الطبيب البيطري ومربي الدواجن تمام دريعي أن الأدوية الأساسية والفيتامينات والمنتجات المحلية ‏متوافرة بشكل مقبول، إلا أن بعض اللقاحات النوعية تشهد شحاً وانقطاعاً، وفي مقدمتها اللقاح الثلاثي “نيوكاسل – إنفلونزا – ‏أدينو”، وأن أي نقص أو تأخير في تأمينه ينعكس مباشرة على مشاريع الدواجن في ظل انتشار الأمراض الوبائية.‏

وأكد دريعي أن ارتفاع أسعار الأدوية، بالتزامن مع زيادة كلفة الأعلاف والطاقة، يشكل عبئاً إضافياً على المربين، محذراً ‏من أن استخدام أدوية أو لقاحات أقلّ فعالية بسبب انخفاض أسعارها قد يرفع معدلات النفوق ويضعف التحويل الغذائي، ‏فيتكبد المربون خسائر تفوق كلفة المستحضرات ذات الجودة الأعلى. ‏

ودعا إلى الاعتماد على الأدوية واللقاحات النظامية الواردة عبر شركات ومستودعات معتمدة، والحاصلة على شهادات منشأ ‏وتحليل واضحة، والمحفوظة وفق شروط سلسلة التبريد، مع الالتزام بالتشخيص البيطري المسبق والجرعات المحددة ‏وفترات السحب الدوائي.‏

توافر المستحضرات وتنوع مصادرها

وفيما يخص واقع البيع والتوزيع، أوضح وحيد شني، من صيدلية القلمون البيطرية، أن الصيدليات توفر مختلف أصناف ‏المستحضرات البيطرية، بما فيها الفيتامينات والمضادات الحيوية والأدوية العلاجية واللقاحات، مشيراً إلى أن السوق المحلية ‏تضم منتجات مصنعة في المعامل الوطنية إلى جانب الأصناف المستوردة.‏

وتأتي هذه التحديات في وقت تتواصل فيه الجهود الحكومية لتعزيز منظومة الصحة الحيوانية وتنظيم سوق المستحضرات ‏البيطرية، إذ أصدرت وزارة الزراعة في الـ 28 من أيلول العام الجاري قراراً بمواءمة استيراد وتداول اللقاحات والأدوية ‏البيطرية والمنتجات المتعلقة بالصحة الحيوانية المسجلة في السعودية، كما أصدرت في الـ 13 من تشرين الأول منه قراراً ‏مماثلاً للمنتجات ذات المنشأ التركي، بهدف تسهيل تأمين مستلزمات الإنتاج الموثوقة والحد من تداول المنتجات المهربة ‏ومجهولة المصدر وغير الخاضعة للرقابة.‏