دمشق-سانا
يواجه قطاع الأدوية البيطرية في سوريا تحديات تتجاوز توافر العلاج إلى حماية الثروة الحيوانية واستمرار الإنتاج، في ظل نقص اللقاحات وارتفاع تكاليف الأدوية وانتشار المستحضرات المهربة والمزورة، ما يستدعي تنظيم السوق وتعزيز الرقابة على الجودة وتسهيل استيراد الأصناف النوعية للحد من الخسائر التي تهدد المربين وسلامة المنتجات الحيوانية.
تنظيم الصيدليات البيطرية وضبط التداول
بيّن رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين في دمشق وريفها يوسف كنعان لـ سانا أن الصيدليات البيطرية تحتاج إلى مزيد من التنظيم وتطوير آليات الرقابة، لدورها الأساسي في دعم قطاع الثروة الحيوانية وضمان صحة الحيوان وسلامة المنتجات، مشيراً إلى أن انتشار الأدوية المزورة أو المهربة وغير المطابقة للمواصفات، إضافةً إلى ارتفاع التكاليف، من أبرز التحديات.
وأكد كنعان ضرورة ضبط تداول الأدوية البيطرية وحصر صرفها عبر الأطباء البيطريين المختصين، بما يضمن سلامة المستحضرات ويحمي المربين والمستهلكين، موضحاً أن ترخيص الصيدليات والمنشآت البيطرية يجري بالتعاون بين النقابة والجهات المعنية، ولا سيما مديرية الزراعة في دمشق وريفها، بعد الكشف على المنشأة واستكمال الأوراق المطلوبة، سواء كانت عيادة أو مكتب خدمات أو مستودعاً أو معملاً للتصنيع البيطري.
لصاقة بيطرية لتتبع المنتجات
وفيما يتعلق بتنظيم استيراد الأدوية والمستحضرات البيطرية، أوضح كنعان أن النقابة تعتمد لصاقة بيطرية خاصة توضع على المنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة، وأن غيابها يستدعي التحقق من نظامية دخول المنتج وتداوله، داعياً إلى إشراك النقابة في اللجان الفنية المختصة بملفات الاستيراد، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لمكافحة التهريب والتزوير وضمان جودة المستحضرات المتداولة في السوق.
وفي إطار تطوير الكفاءات المهنية، لفت كنعان إلى أن النقابة تنظم دورات تدريبية مستمرة للأطباء البيطريين، تتناول الأمن الغذائي وسلامة الغذاء ورقابة اللحوم والمواد الغذائية ومعالجة الدواجن والأبقار، إضافة إلى التوعية بالأمن الحيوي، ولا سيما في قطاع الدواجن.
وأشار إلى أن النقابة تنظم دورات تدريبية مستمرة للأطباء البيطريين في الأمن الغذائي وسلامة الغذاء ورقابة اللحوم والمواد الغذائية ومعالجة الدواجن والأبقار، إضافةً إلى التوعية بالأمن الحيوي، ولا سيما في قطاع الدواجن، مضيفاً، أن النقابة تعمل على حماية حقوق الأطباء البيطريين ومصالحهم المهنية، ومكافحة انتحال صفة الطبيب البيطري من قبل غير المؤهلين، بالتنسيق مع الجهات القضائية والوزارية المعنية.
نقص اللقاحات يفاقم تحديات الإنتاج
على صعيد توافر المستحضرات، أوضح المدير العام لشركة Alt Animal Vet للقاحات والأدوية البيطرية عبد الرؤوف عمام أن سوق اللقاحات البيطرية في سوريا يعاني نقصاً حاداً مستمراً منذ نحو 15 عاماً، ما دفع الشركات العاملة فيه إلى الاستعاضة عن بعض المنتجات باللقاحات الأوروبية والصينية والكورية.
وبيّن أن تأمين هذه المنتجات يواجه صعوبات تتعلق باستكمال شروط التسجيل والحصول على الموافقات، وإجراء زيارات الوفود والكشف على المصانع، فضلاً عن صعوبات الحصول على تأشيرات السفر، مشدداً على أهمية تأمين لقاح التهاب الكبد الفيروسي للدواجن، الذي يقتصر توفيره على بعض الشركات الصينية والكورية والهندية والباكستانية، ومحذراً من انعكاس نقص اللقاحات على صحة قطعان الدواجن ومعدلات النفوق وأسعار الفروج خلال شهر رمضان المقبل.
جودة المستحضرات وتكلفة التربية
من جهته، أوضح الطبيب البيطري ومربي الدواجن تمام دريعي أن الأدوية الأساسية والفيتامينات والمنتجات المحلية متوافرة بشكل مقبول، إلا أن بعض اللقاحات النوعية تشهد شحاً وانقطاعاً، وفي مقدمتها اللقاح الثلاثي “نيوكاسل – إنفلونزا – أدينو”، وأن أي نقص أو تأخير في تأمينه ينعكس مباشرة على مشاريع الدواجن في ظل انتشار الأمراض الوبائية.
وأكد دريعي أن ارتفاع أسعار الأدوية، بالتزامن مع زيادة كلفة الأعلاف والطاقة، يشكل عبئاً إضافياً على المربين، محذراً من أن استخدام أدوية أو لقاحات أقلّ فعالية بسبب انخفاض أسعارها قد يرفع معدلات النفوق ويضعف التحويل الغذائي، فيتكبد المربون خسائر تفوق كلفة المستحضرات ذات الجودة الأعلى.
ودعا إلى الاعتماد على الأدوية واللقاحات النظامية الواردة عبر شركات ومستودعات معتمدة، والحاصلة على شهادات منشأ وتحليل واضحة، والمحفوظة وفق شروط سلسلة التبريد، مع الالتزام بالتشخيص البيطري المسبق والجرعات المحددة وفترات السحب الدوائي.
توافر المستحضرات وتنوع مصادرها
وفيما يخص واقع البيع والتوزيع، أوضح وحيد شني، من صيدلية القلمون البيطرية، أن الصيدليات توفر مختلف أصناف المستحضرات البيطرية، بما فيها الفيتامينات والمضادات الحيوية والأدوية العلاجية واللقاحات، مشيراً إلى أن السوق المحلية تضم منتجات مصنعة في المعامل الوطنية إلى جانب الأصناف المستوردة.
وتأتي هذه التحديات في وقت تتواصل فيه الجهود الحكومية لتعزيز منظومة الصحة الحيوانية وتنظيم سوق المستحضرات البيطرية، إذ أصدرت وزارة الزراعة في الـ 28 من أيلول العام الجاري قراراً بمواءمة استيراد وتداول اللقاحات والأدوية البيطرية والمنتجات المتعلقة بالصحة الحيوانية المسجلة في السعودية، كما أصدرت في الـ 13 من تشرين الأول منه قراراً مماثلاً للمنتجات ذات المنشأ التركي، بهدف تسهيل تأمين مستلزمات الإنتاج الموثوقة والحد من تداول المنتجات المهربة ومجهولة المصدر وغير الخاضعة للرقابة.