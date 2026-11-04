المالية توقع 6 اتفاقيات قروض ميسّرة مع الصندوق السعودي بقيمة تتجاوز 403 ملايين دولار‏

الرياض-سانا

وقعت وزارة المالية السورية ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة مع الصندوق السعودي للتنمية، ‏بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، لدعم عدد من القطاعات الخدمية والتنموية في ‏سوريا، وذلك على هامش زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وبحضور ‏ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن ‏عبد العزيز آل سعود.

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وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أنه وقع الاتفاقيات عن الجانب ‏السوري وزير المالية محمد يسر برنية، وعن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق ‏السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، حيث تتولى وزارة المالية توقيع الاتفاقيات ‏بالنيابة عن الوزارات والجهات السورية المعنية، بما يشمل قطاعات الطاقة والمياه والصحة ‏والطوارئ والأشغال والإسكان، إضافة إلى التحول الرقمي في الخدمات المالية الحكومية.‏

توزيع القروض على القطاعات الحيوية

تتوزع المشاريع المشمولة بالاتفاقيات على عدد من القطاعات الحيوية، إذ تتضمن إعادة تأهيل ‏وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية بقيمة 90 مليون دولار، بما يسهم في استعادة القدرة ‏التوليدية للمحطة وتوفير إمدادات كهربائية مستقرة لنحو 5 ملايين نسمة، ودعم الأنشطة ‏الاقتصادية والصناعية وتعزيز استقرار منظومة الكهرباء الوطنية.‏

أما في قطاع المياه، فتشمل الاتفاقيات مشروع تحديث وتطوير منظومة قياس مياه الشرب، ‏بقيمة 30 مليون دولار، من خلال توريد وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي مسبق الدفع في ‏مختلف المحافظات، ليستفيد من المشروع نحو 1.5 مليون نسمة، بما يسهم في تحسين جودة ‏الخدمات المقدمة.‏

وخصص في مجال خدمات الطوارئ مبلغ 105 ملايين دولار لإنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز ‌‏25 مركزاً للدفاع المدني في عدد من المحافظات، بما يعزز قدرات الاستجابة للطوارئ وإدارة ‏الكوارث وإزالة الأنقاض، وفتح الطرق، وإزالة الألغام، وفتح الأراضي الزراعية وتأهيل بعض ‏الطرق، ليستفيد من المشروع أكثر من 7 ملايين نسمة.‏

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كما تتضمن الاتفاقيات مشروع إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة في عدد من المناطق، ‏بقيمة 60 مليون دولار، والذي يستهدف تأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية، بما يسهم ‏في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.‏

وفي القطاع الصحي، تم تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز عدد ‏من المستشفيات والمراكز الصحية في مناطق متفرقة، بهدف دعم تعافي القطاع الصحي، ‏واستعادة وتحسين الخدمات الصحية الأساسية والتخصصية، وتوسيع نطاق الوصول إلى ‏الرعاية الصحية، وتخفيف الضغط على المنشآت الصحية القائمة.‏

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وشملت الاتفاقيات كذلك مشروع التحول الرقمي والتطوير المؤسسي للخدمات المالية الحكومية، ‏بقيمة تتجاوز 18 مليون دولار، بهدف تنفيذ منظومة متكاملة للتحول الرقمي، وتحسين تجربة ‏المستفيدين، ورفع كفاءة وشفافية الخدمات الحكومية.‏

دفع عجلة التعافي والبنية التحتية

تمثل هذه الاتفاقيات دفعة أولى من قائمة مشاريع خدمية وأساسية يجري العمل على تمويلها من ‏خلال قروض تنموية ميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية، بما يدعم جهود التعافي في سوريا، ‏ويسهم في تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز قدرة المؤسسات على تقديم ‏خدمات أكثر كفاءة واستدامة.‏

كما تأتي هذه الاتفاقيات في إطار دعم المملكة العربية السعودية للجمهورية العربية السورية، من ‏خلال الصندوق السعودي للتنمية، واستمرار التعاون التنموي بين الجانبين في عدد من ‏القطاعات ذات الأولوية.‏

وكان الرئيس الشرع وصل في وقت سابق اليوم الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض على ‌‏رأس ‏وفد ‏رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والدفاع ‏اللواء ‌‏‌‏مرهف أبو ‏قصرة، ‏والمالية محمد يسر برنية، والصناعة والتجارة الداخلية ‏وحماية ‏المستهلك ‏باسل ‏عبد ‏الحنان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء ‏عبد القادر ‏طحان، وشهد ولي العهد ‏السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن ‏عبد العزيز آل سعود، مراسم توقيع ‏الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين ‏الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، وذلك في ‏قصر اليمامة بالعاصمة ‏الرياض.‌‏